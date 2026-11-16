Nvidia Stock Down: AI की सबसे बड़ी कंपनी Nvidia के शेयर 30% गिरे, रिटायरमेंट फंड को लग सकता है बड़ा झटका

Nvidia Stock Down: पिछले एक महीने में एनवीडिया (Nvidia) के शेयर की कीमत में लगभग 30% की गिरावट आई है। इससे लाखों अमेरिकियों की रिटायरमेंट बचत पर दबाव बढ़ गया है। इनमें वे निवेशक भी शामिल हैं, जिनके पास सीधे तौर पर इस चिप निर्माता कंपनी के शेयर नहीं हैं, लेकिन उनका पैसा इंडेक्स फंड और एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (ETF) के जरिए इसमें लगा हुआ है। प्रमुख शेयर बाजार सूचकांकों में कंपनी का काफी बड़ा हिस्सा है, जिसका मतलब है कि इसके प्रदर्शन का असर रिटायरमेंट पोर्टफोलियो की वैल्यू पर काफी हद तक पड़ सकता है।

Advertisement

'एक्सिओस' (Axios) की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया (Nvidia) में हाल ही में हुई कॉर्पोरेट उथल-पुथल और इसके नेतृत्व को लेकर बनी अनिश्चितता से निवेशकों की चिंता बढ़ गई हैं। इसका असर अमेरिकी रिटायरमेंट निवेश योजना 401(k) के जरिए निवेश करने वालों पर भी पड़ सकता है। एनवीडिया के सीईओ जेनसन हुआंग ने एक कथित चीनी जासूस के साथ अफेयर होने के बाद इस्तीफा दे दिया।

401(k) निवेशकों को क्यों हो सकता है नुकसान? अमेरिका में 401(k) एक ऐसी रिटायरमेंट बचत योजना है, जिसमें कर्मचारी अपनी सैलरी का एक हिस्सा निवेश करते हैं। कई कर्मचारी इस रकम को S&P 500 जैसे प्रमुख इंडेक्स को ट्रैक करने वाले फंड में लगाते हैं। इन इंडेक्स फंड में Nvidia जैसी बड़ी कंपनियों का वेटेज काफी अधिक है।

Advertisement

इसका मतलब है कि निवेशक ने भले ही Nvidia का एक भी शेयर नहीं खरीदा हो, लेकिन उसके रिटायरमेंट पोर्टफोलियो का एक हिस्सा अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी के प्रदर्शन से जुड़ा हो सकता है। Investment Company Institute के मुताबिक, 2023 में बड़े निजी क्षेत्र के 401(k) प्लान की कुल संपत्ति में इंडेक्स फंड की हिस्सेदारी करीब आधी थी। ऐसे में किसी बड़ी कंपनी के शेयरों में तेज गिरावट का असर बड़ी संख्या में निवेशकों तक आंच पहुंच सकती है।

$1 लाख के निवेश पर कितना असर पड़ सकता है? अगर किसी निवेशक ने S&P 500 इंडेक्स फंड में 1 लाख डॉलर लगाए हैं और उस फंड में Nvidia की हिस्सेदारी 8% है, तो कंपनी के शेयर 30% गिरने पर निवेश की वैल्यू करीब 2,400 डॉलर घट सकती है। यह अनुमान इस आधार पर है कि फंड के बाकी शेयरों की कीमत में कोई बदलाव नहीं होता।

Advertisement

टेक्नोलॉजी आधारित ग्रोथ फंड में जोखिम इससे ज्यादा हो सकता है। अगर ऐसे किसी फंड में Nvidia की हिस्सेदारी 25% है, तो 1 लाख डॉलर के निवेश पर 30% की गिरावट से करीब 7,500 डॉलर की वैल्यू घट सकती है।

बेबी बूमर्स की रिटायरमेंट सेविंग पर बड़ा असर जिन बुजुर्ग निवेशकों के पास रिटायरमेंट के लिए बड़ी बचत है, उन पर इसका असर काफी ज्यादा हो सकता है। फिडेलिटी (Fidelity) के अनुसार, एक औसत 'बेबी बूमर' के 401(k) अकाउंट में लगभग 260,000 डॉलर होते हैं। अगर ऐसे पोर्टफोलियो में 25% निवेश एनवीडिया (Nvidia) में लगा हो तो कंपनी के शेयरों में 30% की गिरावट आने पर, पोर्टफोलियो की वैल्यू में लगभग 19,500 डॉलर की कमी आ सकती है।

Nvidia की गिरावट का असर AI सेक्टर तक पहुंचने का खतरा Nvidia की अहमियत सिर्फ उसके शेयर बाजार मूल्य तक सीमित नहीं है। कंपनी AI सिस्टम और डेटा सेंटर के लिए जरूरी एडवांस्ड चिप और कंप्यूटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराती है। ऐसे में अगर AI डेटा सेंटर में निवेश की रफ्तार धीमी पड़ती है तो इसका असर Nvidia के अलावा दूसरी टेक्नोलॉजी कंपनियों पर भी पड़ सकता है।

Advertisement

जानकारों को इस बार की चिंता है कि AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश घटने की स्थिति में बाजार में दबाव व्यापक हो सकता है। इससे उन फंडों को भी नुकसान पहुंचने का जोखिम है, जिनमें कई बड़ी टेक कंपनियां शामिल हैं।

Nvidia के नतीजों पर निवेशकों की नजर अब बाजार की नजर Nvidia के तिमाही नतीजों पर है टिकी हुई है। यह नतीजे मंगलवार को जारी किए जाएंगे। इन नतीजों से कंपनी की वित्तीय स्थिति, AI चिप की मांग और आगे के कारोबारी आउटलुक को लेकर जानकारी मिल सकती है।

निवेशकों के लिए यह रिपोर्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि Nvidia के शेयरों में गिरावट का असर अब कंपनी के सीधे शेयरधारकों से आगे बढ़कर इंडेक्स फंड और रिटायरमेंट पोर्टफोलियो तक पहुंच गया है।

Advertisement

जानिए किसे कहते हैं बेबी बूमर्स बेबी बूमर्स (Baby Boomers) उन लोगों की पीढ़ी को कहा जाता है, जिनका जन्म आमतौर पर 1946 से 1964 के बीच हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अमेरिका में बच्चों के जन्म की संख्या तेजी से बढ़ी थी। इसी वजह से इस पीढ़ी को बेबी बूमर्स नाम दिया गया।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।