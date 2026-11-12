Nvidia के शेयर में फिर भूचाल! 2.92% की तेजी के बाद आफ्टर-मार्केट में 8% से ज्यादा की गिरावट, CEO जेनसन हुआंग पर संकट

Nvidia Stock Crashed: दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के शेयरों में उतार-चढ़ाव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दो कारोबारी सत्रों में भारी गिरावट के बाद बुधवार को शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर तक निवेशकों का भरोसा कायम नहीं रख सकी। आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में एनवीडिया (Nvidia) के शेयर 8% से अधिक गिरकर 158.78 डॉलर पर आ गए।

बुधवार के रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान, एनवीडिया के शेयरों में 2.92% की रिकवरी आई और ये 173.73 डॉलर पर बंद हुए। इससे पहले के दो सत्रों में भारी गिरावट के बाद, शेयरों ने अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि CEO जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी चल रही है। इस चर्चा के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए।

इस बीच, अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई, जिसमें नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे आ गए। आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में माइक्रोन के शेयरों में लगभग 2% की गिरावट आई, जबकि कोरवीव के शेयरों में 6% की गिरावट दर्ज की गई। इसके उलट, चिप बनाने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियों AMD के शेयरों में 4 फीसदी और ब्रॉडकॉम के शेयरों में 3 फीसदी की तेजी आई।

जेनसन हुआंग की कुर्सी पर बढ़ा खतरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया (Nvidia) का बोर्ड CEO जेन्सेन हुआंग को उनके पद से हटाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर बुधवार तक उनके भविष्य को लेकर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हुआंग का एनवीडिया (Nvidia) के ही एक अन्य अधिकारी के साथ विवाहेतर संबंध (extramarital relationship) था। 'द जर्नल' के अनुसार, कंपनी का बोर्ड सीईओ के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की तैयारी कर रहा था।

हुआंग का कंपनी किस महिला से है संबंध कथित तौर पर यह संबंध एनवीडिया (Nvidia) की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ था। कंपनी की आधिकारिक बायोग्राफी (biography) के अनुसार, पॉवेल एनवीडिया के ग्लोबल हेल्थकेयर कारोबार को संभालती हैं। इसमें मेडिकल इमेजिंग, लाइफ साइंसेज, ड्रग डिस्कवरी और हेल्थकेयर एनालिटिक्स के क्षेत्रों में एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि मार्च में कैलिफोर्निया के सैन होज़े में एक होटल में हुआंग और पॉवेल को एक-दूसरे के प्रति स्नेह जताते (displaying affection towards each other) हुए देखा गया था।

एनवीडिया (Nvidia) के शेयर भाव में बदलाव हाल के हफ्तों में एनवीडिया के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में इनमें 9.48% और पिछले एक महीने में 24% की गिरावट आई है। तीन महीने की अवधि में यह शेयर 22.47% और छह महीने में 21.31% नीचे गिरे हैं। पिछले एक साल के आंकड़ों को देखें तो एनवीडिया के शेयरों में 10.36% की गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी भारी उम्मीदों के कारण आई जोरदार तेजी के बाद अब निवेशकों का नजरिया बदल गया है।

हालिया गिरावट के बावजूद, एनवीडिया ने लंबे समय में शानदार रिटर्न दिया है। तीन साल में इसमें 257.5% और पांच साल में 472.81% की उछाल आई है। इससे पता चलता है कि AI के दौर में इस स्टॉक ने निवेशकों को बंपर मुनाफा दिया है। भले ही हाल के समय में इसमें उतार-चढ़ाव बढ़ गया हो।