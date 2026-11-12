Nvidia के शेयर में फिर भूचाल! 2.92% की तेजी के बाद आफ्टर-मार्केट में 8% से ज्यादा की गिरावट, CEO जेनसन हुआंग पर संकट

Nvidia Stock Crashed: दुनिया की सबसे बड़ी AI चिप कंपनियों में शामिल Nvidia के शेयरों में उतार-चढ़ाव का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दो कारोबारी सत्रों में भारी गिरावट के बाद बुधवार को शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिली। हालांकि, यह तेजी ज्यादा देर तक निवेशकों का भरोसा कायम नहीं रख सकी। आफ्टर-ऑवर्स ट्रेडिंग में एनवीडिया (Nvidia) के शेयर 8% से अधिक गिरकर 158.78 डॉलर पर आ गए।

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बुधवार के रेगुलर ट्रेडिंग सेशन के दौरान, एनवीडिया के शेयरों में 2.92% की रिकवरी आई और ये 173.73 डॉलर पर बंद हुए। इससे पहले के दो सत्रों में भारी गिरावट के बाद, शेयरों ने अपने कुछ नुकसान की भरपाई कर ली थी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया था कि CEO जेन्सेन हुआंग को हटाने की तैयारी चल रही है। इस चर्चा के बाद कंपनी के शेयर धड़ाम हो गए।

इस बीच, अमेरिकी स्टॉक फ्यूचर्स में गिरावट आई, जिसमें नैस्डैक फ्यूचर्स 1% नीचे आ गए। आफ्टर-आवर्स ट्रेडिंग में माइक्रोन के शेयरों में लगभग 2% की गिरावट आई, जबकि कोरवीव के शेयरों में 6% की गिरावट दर्ज की गई। इसके उलट, चिप बनाने वाली प्रतिस्पर्धी कंपनियों AMD के शेयरों में 4 फीसदी और ब्रॉडकॉम के शेयरों में 3 फीसदी की तेजी आई।

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जेनसन हुआंग की कुर्सी पर बढ़ा खतरा वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, एनवीडिया (Nvidia) का बोर्ड CEO जेन्सेन हुआंग को उनके पद से हटाने पर विचार कर रहा है। बताया जा रहा है कि कंपनी के डायरेक्टर बुधवार तक उनके भविष्य को लेकर चर्चा करने की तैयारी कर रहे हैं। यह घटनाक्रम तब सामने आया, जब 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसमें आरोप लगाया गया था कि हुआंग का एनवीडिया (Nvidia) के ही एक अन्य अधिकारी के साथ विवाहेतर संबंध (extramarital relationship) था। 'द जर्नल' के अनुसार, कंपनी का बोर्ड सीईओ के भविष्य पर चर्चा करने के लिए बैठक करने की तैयारी कर रहा था।

हुआंग का कंपनी किस महिला से है संबंध कथित तौर पर यह संबंध एनवीडिया (Nvidia) की हेल्थकेयर उपाध्यक्ष किम्बर्ली पॉवेल के साथ था। कंपनी की आधिकारिक बायोग्राफी (biography) के अनुसार, पॉवेल एनवीडिया के ग्लोबल हेल्थकेयर कारोबार को संभालती हैं। इसमें मेडिकल इमेजिंग, लाइफ साइंसेज, ड्रग डिस्कवरी और हेल्थकेयर एनालिटिक्स के क्षेत्रों में एक्सीलरेटेड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और विज़ुअलाइज़ेशन के लिए हार्डवेयर और सॉफ़्टवेयर प्लेटफ़ॉर्म शामिल हैं। 'द न्यूयॉर्क टाइम्स' की रिपोर्ट में आगे दावा किया गया है कि मार्च में कैलिफोर्निया के सैन होज़े में एक होटल में हुआंग और पॉवेल को एक-दूसरे के प्रति स्नेह जताते (displaying affection towards each other) हुए देखा गया था।

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एनवीडिया (Nvidia) के शेयर भाव में बदलाव हाल के हफ्तों में एनवीडिया के शेयरों में भारी बिकवाली देखने को मिली है। पिछले एक हफ्ते में इनमें 9.48% और पिछले एक महीने में 24% की गिरावट आई है। तीन महीने की अवधि में यह शेयर 22.47% और छह महीने में 21.31% नीचे गिरे हैं। पिछले एक साल के आंकड़ों को देखें तो एनवीडिया के शेयरों में 10.36% की गिरावट आई है। इससे पता चलता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को लेकर बनी भारी उम्मीदों के कारण आई जोरदार तेजी के बाद अब निवेशकों का नजरिया बदल गया है।

हालिया गिरावट के बावजूद, एनवीडिया ने लंबे समय में शानदार रिटर्न दिया है। तीन साल में इसमें 257.5% और पांच साल में 472.81% की उछाल आई है। इससे पता चलता है कि AI के दौर में इस स्टॉक ने निवेशकों को बंपर मुनाफा दिया है। भले ही हाल के समय में इसमें उतार-चढ़ाव बढ़ गया हो।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।