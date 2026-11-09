ONGC शेयर में 38% रिटर्न की उम्मीद, ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंग, जानिए कितनी हो सकती है कमाई

ONGC Share Price Target: सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के शेयर को लेकर ब्रोकरेज ने खरीदारी की सलाह दी है। Elara Securities ने इस शेयर के लिए 320 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। मौजूदा भाव के मुकाबले इसमें करीब 38 फीसदी तक की तेजी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जा रहे डिविडेंड से भी निवेशकों को फायदा मिल सकता है।

ONGC के शेयर में 38% तक रिटर्न का मौका ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 को ONGC का शेयर 232 रुपये पर कारोबार कर रहा था। ब्रोकरेज ने इस पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इस हिसाब से शेयर में करीब 38 फीसदी का संभावित अपसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ONGC में 2.09% की तेजी भी देखने को मिली है। हालांकि, ये टारगेट प्राइस ब्रोकरेज का अनुमान है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण वास्तविक रिटर्न इससे अलग हो सकता है।

दूसरी तिमाही में कंपनी का शानदार प्रदर्शन ONGC ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के स्टैंडअलोन EBITDA में सालाना आधार पर 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 24,900 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, कंपनी का शुद्ध मुनाफा (PAT) 57 फीसदी बढ़कर 15,500 करोड़ रुपये रहा।कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी के पीछे कच्चे तेल की बेहतर कीमतों का अहम योगदान रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी को कच्चे तेल का औसत रियलाइजेशन करीब 95 डॉलर प्रति बैरल मिला, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 38 फीसदी ज्यादा है।वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 82 फीसदी बढ़कर 32,500 करोड़ रुपये रहा। यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा H1 मुनाफा है।

निवेशकों को डिविडेंड का भी फायदा ONGC ने निवेशकों के लिए 8 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 7 फीसदी रहने का अनुमान है। इससे निवेशकों को शेयर की कीमत में संभावित बढ़ोतरी के अलावा डिविडेंड से भी कमाई का अवसर मिल सकता है।

क्या ONGC के शेयर खरीदने चाहिए? ब्रोकरेज ने ONGC के शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 232 रुपये के मौजूदा भाव के आधार पर करीब 38 फीसदी तक संभावित तेजी का अनुमान है। हालांकि, निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और KG-98/2 परियोजना में देरी शेयर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जोखिम का आंकलन करके ही निवेश करना चाहिए।