ONGC शेयर में 38% रिटर्न की उम्मीद, ब्रोकरेज ने दी BUY रेटिंग, जानिए कितनी हो सकती है कमाई

ONGC Share Price Target: सरकारी तेल एवं गैस कंपनी ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन (ONGC) के शेयर को लेकर ब्रोकरेज ने खरीदारी की सलाह दी है। Elara Securities ने इस शेयर के लिए 320 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। मौजूदा भाव के मुकाबले इसमें करीब 38 फीसदी तक की तेजी की संभावना जताई गई है। इसके अलावा कंपनी की ओर से दिए जा रहे डिविडेंड से भी निवेशकों को फायदा मिल सकता है।

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ONGC के शेयर में 38% तक रिटर्न का मौका ब्रोकरेज रिपोर्ट के मुताबिक, 6 नवंबर 2026 को ONGC का शेयर 232 रुपये पर कारोबार कर रहा था। ब्रोकरेज ने इस पर BUY रेटिंग बरकरार रखते हुए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। इस हिसाब से शेयर में करीब 38 फीसदी का संभावित अपसाइड दिखाई दे रहा है। वहीं मुहूर्त ट्रेडिंग के दिन ONGC में 2.09% की तेजी भी देखने को मिली है। हालांकि, ये टारगेट प्राइस ब्रोकरेज का अनुमान है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण वास्तविक रिटर्न इससे अलग हो सकता है।

दूसरी तिमाही में कंपनी का शानदार प्रदर्शन ONGC ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में मजबूत वित्तीय प्रदर्शन दर्ज किया है। कंपनी के स्टैंडअलोन EBITDA में सालाना आधार पर 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई और यह 24,900 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं, कंपनी का शुद्ध मुनाफा (PAT) 57 फीसदी बढ़कर 15,500 करोड़ रुपये रहा।कंपनी की कमाई में बढ़ोतरी के पीछे कच्चे तेल की बेहतर कीमतों का अहम योगदान रहा। दूसरी तिमाही में कंपनी को कच्चे तेल का औसत रियलाइजेशन करीब 95 डॉलर प्रति बैरल मिला, जो पिछले साल की तुलना में लगभग 38 फीसदी ज्यादा है।वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का स्टैंडअलोन शुद्ध मुनाफा सालाना आधार पर 82 फीसदी बढ़कर 32,500 करोड़ रुपये रहा। यह कंपनी का अब तक का सबसे ज्यादा H1 मुनाफा है।

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निवेशकों को डिविडेंड का भी फायदा ONGC ने निवेशकों के लिए 8 रुपये प्रति शेयर के अंतरिम डिविडेंड का ऐलान किया है। ब्रोकरेज के अनुसार, कंपनी की डिविडेंड यील्ड करीब 7 फीसदी रहने का अनुमान है। इससे निवेशकों को शेयर की कीमत में संभावित बढ़ोतरी के अलावा डिविडेंड से भी कमाई का अवसर मिल सकता है।

क्या ONGC के शेयर खरीदने चाहिए? ब्रोकरेज ने ONGC के शेयर पर BUY रेटिंग देते हुए 320 रुपये का टारगेट प्राइस दिया है। 232 रुपये के मौजूदा भाव के आधार पर करीब 38 फीसदी तक संभावित तेजी का अनुमान है। हालांकि, निवेशकों को ये भी ध्यान रखना चाहिए कि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और KG-98/2 परियोजना में देरी शेयर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए जोखिम का आंकलन करके ही निवेश करना चाहिए।

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Disclaimer: ये लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।