Jockey Dividend: हर शेयर पर ₹150, कंपनी का बड़ा ऐलान, जान लीजिए रिकॉर्ड और पेआउट डेट

Jockey Dividend: पेज इंडस्ट्रीज ने निवेशकों को प्रति शेयर 150 के दूसरे अंतरिम डिविडेंड का तोहफा दिया है। इसकी रिकॉर्ड डेट 18 नवंबर 2026 है और भुगतान 11 दिसंबर तक होगा। 

Shivam Shukla
पब्लिश्ड13 Nov 2026, 05:11 PM IST
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हर शेयर पर <span class='webrupee'>₹</span>150, कंपनी का बड़ा ऐलान, जान लीजिए रिकॉर्ड और पेआउट डेट (AI-Image)
हर शेयर पर ₹150, कंपनी का बड़ा ऐलान, जान लीजिए रिकॉर्ड और पेआउट डेट (AI-Image)

Page Industries Dividend 2026 Details: देश की फेमस इनरवियर और एथलीजर ब्रांड जॉकी (Jockey) और स्पीडो (Speedo) की लाइसेंस धारक कंपनी पेज इंडस्ट्रीज (Page Industries) ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार, 12 नवंबर को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 150 रुपये का भारी-भरकम मुनाफा बांटा जाएगा।

पेज इंडस्ट्रीज डिविडेंड रिकॉर्ड डेट और पेआउट डेट

अगर आप भी पेज इंडस्ट्रीज के शेयरधारक हैं या इस डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, रिकॉर्ड डेट जरूर जान लेनी चाहिए। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी जानकारी में बताया है कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 18 नवंबर 2026 तय की गई है। यानी, जिन निवेशकों के पास मंगलवार, 17 नवंबर तक कंपनी के शेयर होंगे, वे ही इस भुगतान के हकदार बनेंगे। कंपनी की ओर से यह भी साफ किया गया है कि डिविडेंड की रकम 11 दिसंबर 2026 को या उससे पहले पात्र निवेशकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।

पेज इंडस्ट्रीज Q2 रिजल्ट्स

बता दें कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1,439 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं,सेल्स वॉल्यूम में भी 5.5 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 300 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 20.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 प्रतिशत बढ़कर 202.5 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन, चिंता की बात यह रही कि इस दौरान कंपनी का कुल नेट खर्च 15 प्रतिशत उछलकर 1,131 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

पेज इंडस्ट्रीज डिविडेंड हिस्ट्री

एक्स-डेटडिविडेंड राशिडिविडेंड प्रकाररिकॉर्ड डेट
18 नवंबर 2026 150.00अंतरिम18 नवंबर 2026
19 अगस्त 2026 200.00अंतरिम19 अगस्त 2026
27 मई 2026 150.00अंतरिम27 मई 2026
11 फरवरी 2026 125.00अंतरिम11 फरवरी 2026
19 नवंबर 2025 125.00अंतरिम19 नवंबर 2025
13 अगस्त 2025 150.00अंतरिम13 अगस्त 2025
21 मई 2025 200.00अंतरिम21 मई 2025
13 फरवरी 2025 150.00अंतरिम13 फरवरी 2025
14 नवंबर 2024 250.00अंतरिम16 नवंबर 2024
16 अगस्त 2024 300.00अंतरिम17 अगस्त 2024
31 मई 2024 120.00अंतरिम31 मई 2024
16 फरवरी 2024 100.00अंतरिम16 फरवरी 2024
17 नवंबर 2023 75.00अंतरिम18 नवंबर 2023
18 अगस्त 2023 75.00अंतरिम19 अगस्त 2023
2 जून 2023 60.00अंतरिम2 जून 2023
17 फरवरी 2023 60.00अंतरिम17 फरवरी 2023
17 नवंबर 2022 70.00अंतरिम18 नवंबर 2022
18 अगस्त 2022 60.00अंतरिम20 अगस्त 2022
2 जून 2022 70.00अंतरिम3 जून 2022
17 फरवरी 2022 100.00अंतरिम18 फरवरी 2022
17 नवंबर 2021 150.00अंतरिम20 नवंबर 2021
18 अगस्त 2021 50.00अंतरिम21 अगस्त 2021
17 फरवरी 2021 150.00अंतरिम19 फरवरी 2021

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Shivam Shukla

राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।

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