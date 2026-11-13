Jockey Dividend: हर शेयर पर ₹150, कंपनी का बड़ा ऐलान, जान लीजिए रिकॉर्ड और पेआउट डेट

Page Industries Dividend 2026 Details: देश की फेमस इनरवियर और एथलीजर ब्रांड जॉकी (Jockey) और स्पीडो (Speedo) की लाइसेंस धारक कंपनी पेज इंडस्ट्रीज (Page Industries) ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। गुरुवार, 12 नवंबर को कंपनी के बोर्ड मेंबर्स की बैठक में वित्त वर्ष 2026-27 के लिए दूसरे अंतरिम डिविडेंड को मंजूरी दे दी गई। इस फैसले के तहत पात्र शेयरधारकों को प्रत्येक इक्विटी शेयर पर 150 रुपये का भारी-भरकम मुनाफा बांटा जाएगा।
अगर आप भी पेज इंडस्ट्रीज के शेयरधारक हैं या इस डिविडेंड का फायदा उठाना चाहते हैं, रिकॉर्ड डेट जरूर जान लेनी चाहिए। कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) को दी जानकारी में बताया है कि डिविडेंड के लिए रिकॉर्ड डेट बुधवार, 18 नवंबर 2026 तय की गई है। यानी, जिन निवेशकों के पास मंगलवार, 17 नवंबर तक कंपनी के शेयर होंगे, वे ही इस भुगतान के हकदार बनेंगे। कंपनी की ओर से यह भी साफ किया गया है कि डिविडेंड की रकम 11 दिसंबर 2026 को या उससे पहले पात्र निवेशकों के बैंक खातों में भेज दी जाएगी।
बता दें कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 11.5 प्रतिशत बढ़कर 1,439 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। वहीं,सेल्स वॉल्यूम में भी 5.5 प्रतिशत की अच्छी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कंपनी का EBITDA सालाना आधार पर 7.4 प्रतिशत की ग्रोथ के साथ 300 करोड़ रुपये रहा, जबकि EBITDA मार्जिन 20.8 प्रतिशत दर्ज किया गया। दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 4 प्रतिशत बढ़कर 202.5 करोड़ रुपये हो गया है। लेकिन, चिंता की बात यह रही कि इस दौरान कंपनी का कुल नेट खर्च 15 प्रतिशत उछलकर 1,131 करोड़ रुपये तक पहुंच गया।
|एक्स-डेट
|डिविडेंड राशि
|डिविडेंड प्रकार
|रिकॉर्ड डेट
|18 नवंबर 2026
|₹150.00
|अंतरिम
|18 नवंबर 2026
|19 अगस्त 2026
|₹200.00
|अंतरिम
|19 अगस्त 2026
|27 मई 2026
|₹150.00
|अंतरिम
|27 मई 2026
|11 फरवरी 2026
|₹125.00
|अंतरिम
|11 फरवरी 2026
|19 नवंबर 2025
|₹125.00
|अंतरिम
|19 नवंबर 2025
|13 अगस्त 2025
|₹150.00
|अंतरिम
|13 अगस्त 2025
|21 मई 2025
|₹200.00
|अंतरिम
|21 मई 2025
|13 फरवरी 2025
|₹150.00
|अंतरिम
|13 फरवरी 2025
|14 नवंबर 2024
|₹250.00
|अंतरिम
|16 नवंबर 2024
|16 अगस्त 2024
|₹300.00
|अंतरिम
|17 अगस्त 2024
|31 मई 2024
|₹120.00
|अंतरिम
|31 मई 2024
|16 फरवरी 2024
|₹100.00
|अंतरिम
|16 फरवरी 2024
|17 नवंबर 2023
|₹75.00
|अंतरिम
|18 नवंबर 2023
|18 अगस्त 2023
|₹75.00
|अंतरिम
|19 अगस्त 2023
|2 जून 2023
|₹60.00
|अंतरिम
|2 जून 2023
|17 फरवरी 2023
|₹60.00
|अंतरिम
|17 फरवरी 2023
|17 नवंबर 2022
|₹70.00
|अंतरिम
|18 नवंबर 2022
|18 अगस्त 2022
|₹60.00
|अंतरिम
|20 अगस्त 2022
|2 जून 2022
|₹70.00
|अंतरिम
|3 जून 2022
|17 फरवरी 2022
|₹100.00
|अंतरिम
|18 फरवरी 2022
|17 नवंबर 2021
|₹150.00
|अंतरिम
|20 नवंबर 2021
|18 अगस्त 2021
|₹50.00
|अंतरिम
|21 अगस्त 2021
|17 फरवरी 2021
|₹150.00
|अंतरिम
|19 फरवरी 2021
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।