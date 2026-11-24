Stock picks for tomorrow: बाजार की गिरावट में भी जिन शेयरों ने दम दिखाया है, उनमें पराग मिल्क फूड, ग्रीव्स कॉटन, सहजानंद मेडिकल टेक और इंडो काउंट भी शामिल हैं। इन शेयरों में बीते एक महीने में 42 से 49% तक की तेजी आ गई है। पराग मिल्क फूड्स के शेयरों ने एक महीने में करीब 42%, ग्रीव्स कॉटन के करीब 46%, सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के 47.49% जबकि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों ने 49.27% की मजबूती देखी है।

पराग मिल्क फूड्स के शेयर में 42% की तेजी पराग मिल्क फूड्स के शेयर ने 17 नवंबर को 351 रुपये का भाव पाकर अपना 52 वीक हाई बनाया था। सोमवार को यह शेयर 2.98% तक की चढ़ा था और 1.97% (6.63 अंक) की तेजी के साथ 343.57 के भाव पर बंद हुआ था। इस शेयर का रिटर्न टाइमलाइन हरा-हरा दिखता है। इसने बीते एक वर्ष में सिर्फ 3.86% का मामूली रिटर्न दिया था, लेकिन इस वर्ष अब तक 13.12% चढ़ चुका है। पराग मिल्क फूड्स ने एक महीने में अपने निवेशकों को 41.77% का रिटर्न दे दिया है।

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी में इक्विटी रिसर्च के एवीपी गणेश डोंगरे ने कहा कि पराग मिल्क फूड्स के शेयर को 300 रुपये और 275 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, 376 रुपये इसके लिए अहम रेजिस्टेंस है। अगर शेयर इस स्तर को पार कर टिकता है, तो इसमें तेजी आने की संभावना है और यह 495 रुपये का स्तर छू सकता है।

ग्रीव्स कॉटन का नया टारगेट प्राइस जानिए ग्रीव्स कॉटन के शेयरों ने भी कल के कारोबार में तेजी देखी थी। यह शेयर 0.63% की मामूली बढ़त के साथ 270.02 रुपये का इंट्राडे हाई लेवल छुआ था जबकि इसमें 0.31% (0.82 अंक) की तेजी के साथ 269.13 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ था। 20 नवंबर को इसने 281.01 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 119.99 रुपये पर फिसलने से 30 मार्च को इसका 52 वीक लो बना था।

यह शेयर बीते एक वर्ष में 31.96% का रिटर्न दिया, जबकि इस वर्ष अब तक यह अपने निवेशकों का 38.43% का लाभ करवा चुका है। बीते एक महीने में ग्रीव्स कॉटन ने 45.34% की मजबूती पाकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। रिलीगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च एसवीपी अजित मिश्रा के अनुसार, ग्रीव्स कॉटन के शेयर में 242 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके लिए 320 रुपये का लक्ष्य दिया गया है।

एक महीने पहले लिस्ट हुए शेयर ने दिखाया दम सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के शेयरों ने भी सोमवार को 565.50 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ था जो पूरे कारोबारी सत्र में प्राप्त 7.18% की अधिकतम मजबूती दिखाता है। इस शेयर ने 5.66% (29.85 अंक) की तेजी के साथ 557.45 रुपये के भाव पर कल का कारोबार बंद किया था। हालिया रैली में इस शेयर ने 16 नवंबर को 578.70 रुपये का भाव पाकर 52 वीक हाई बना लिया था जबकि एक महीने से भी कम समय पहले 23 अक्तूबर को इसने 346.65 रुपये का 52 वीक लो देखा था।

आनंद राठी के गणेश डोंगरे ने कहा कि चूंकि सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के शेयर बाजार में लिस्ट हुए एक महीने ही हुआ है, इस कारण इसके पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उनके मुताबिक, इस शेयर का 480 रुपये से ऊपर बने रहना सकारात्मक संकेत है।

इंडो काउंट के शेयर अब खरीदें कि नहीं? इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर मजबूती के दौर से गुजर रहे हैं। 3% की तेजी के साथ 597.70 रुपये के इंट्राडे हाई के बाद यह शेयर सोमवार को 593.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ था जो शुक्रवार के इसे बंद भाव से 2.25% (13.05 अंक) ज्यादा है। लगातार खरीदारी के माहौल में इंडो काउंड के शेयरों ने 23 नवंबर को 52 वीक हाई बना लिया था जब उसे 597.70 रुपये का भाव मिल गया था।

इस शेयर ने इस वर्ष अब तक 107% का रिटर्न दे दिया है और एक महीने में ही 49.27% तेज हो चुका है। रिलीगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा के मुताबिक, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में 530 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर निवेशक 700 रुपये का लक्ष्य रख सकते हैं।