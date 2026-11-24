Stock picks for tomorrow: बाजार की गिरावट में भी जिन शेयरों ने दम दिखाया है, उनमें पराग मिल्क फूड, ग्रीव्स कॉटन, सहजानंद मेडिकल टेक और इंडो काउंट भी शामिल हैं। इन शेयरों में बीते एक महीने में 42 से 49% तक की तेजी आ गई है। पराग मिल्क फूड्स के शेयरों ने एक महीने में करीब 42%, ग्रीव्स कॉटन के करीब 46%, सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के 47.49% जबकि इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयरों ने 49.27% की मजबूती देखी है।

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पराग मिल्क फूड्स के शेयर में 42% की तेजी पराग मिल्क फूड्स के शेयर ने 17 नवंबर को 351 रुपये का भाव पाकर अपना 52 वीक हाई बनाया था। सोमवार को यह शेयर 2.98% तक की चढ़ा था और 1.97% (6.63 अंक) की तेजी के साथ 343.57 के भाव पर बंद हुआ था। इस शेयर का रिटर्न टाइमलाइन हरा-हरा दिखता है। इसने बीते एक वर्ष में सिर्फ 3.86% का मामूली रिटर्न दिया था, लेकिन इस वर्ष अब तक 13.12% चढ़ चुका है। पराग मिल्क फूड्स ने एक महीने में अपने निवेशकों को 41.77% का रिटर्न दे दिया है।

ब्रोकरेज फर्म आनंद राठी में इक्विटी रिसर्च के एवीपी गणेश डोंगरे ने कहा कि पराग मिल्क फूड्स के शेयर को 300 रुपये और 275 रुपये के स्तर पर सपोर्ट मिल सकता है। वहीं, 376 रुपये इसके लिए अहम रेजिस्टेंस है। अगर शेयर इस स्तर को पार कर टिकता है, तो इसमें तेजी आने की संभावना है और यह 495 रुपये का स्तर छू सकता है।

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ग्रीव्स कॉटन का नया टारगेट प्राइस जानिए ग्रीव्स कॉटन के शेयरों ने भी कल के कारोबार में तेजी देखी थी। यह शेयर 0.63% की मामूली बढ़त के साथ 270.02 रुपये का इंट्राडे हाई लेवल छुआ था जबकि इसमें 0.31% (0.82 अंक) की तेजी के साथ 269.13 के स्तर पर कारोबार बंद हुआ था। 20 नवंबर को इसने 281.01 रुपये का 52 वीक हाई बनाया था जबकि 119.99 रुपये पर फिसलने से 30 मार्च को इसका 52 वीक लो बना था।

यह शेयर बीते एक वर्ष में 31.96% का रिटर्न दिया, जबकि इस वर्ष अब तक यह अपने निवेशकों का 38.43% का लाभ करवा चुका है। बीते एक महीने में ग्रीव्स कॉटन ने 45.34% की मजबूती पाकर निवेशकों को मालामाल कर दिया है। रिलीगेयर ब्रोकिंग के रिसर्च एसवीपी अजित मिश्रा के अनुसार, ग्रीव्स कॉटन के शेयर में 242 रुपये का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। इसके लिए 320 रुपये का लक्ष्य दिया गया है।

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एक महीने पहले लिस्ट हुए शेयर ने दिखाया दम सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के शेयरों ने भी सोमवार को 565.50 रुपये का इंट्राडे हाई छुआ था जो पूरे कारोबारी सत्र में प्राप्त 7.18% की अधिकतम मजबूती दिखाता है। इस शेयर ने 5.66% (29.85 अंक) की तेजी के साथ 557.45 रुपये के भाव पर कल का कारोबार बंद किया था। हालिया रैली में इस शेयर ने 16 नवंबर को 578.70 रुपये का भाव पाकर 52 वीक हाई बना लिया था जबकि एक महीने से भी कम समय पहले 23 अक्तूबर को इसने 346.65 रुपये का 52 वीक लो देखा था।

आनंद राठी के गणेश डोंगरे ने कहा कि चूंकि सहजानंद मेडिकल टेक्नॉलजीज के शेयर बाजार में लिस्ट हुए एक महीने ही हुआ है, इस कारण इसके पर्याप्त आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। उनके मुताबिक, इस शेयर का 480 रुपये से ऊपर बने रहना सकारात्मक संकेत है।

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इंडो काउंट के शेयर अब खरीदें कि नहीं? इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर मजबूती के दौर से गुजर रहे हैं। 3% की तेजी के साथ 597.70 रुपये के इंट्राडे हाई के बाद यह शेयर सोमवार को 593.30 रुपये के भाव पर बंद हुआ था जो शुक्रवार के इसे बंद भाव से 2.25% (13.05 अंक) ज्यादा है। लगातार खरीदारी के माहौल में इंडो काउंड के शेयरों ने 23 नवंबर को 52 वीक हाई बना लिया था जब उसे 597.70 रुपये का भाव मिल गया था।

इस शेयर ने इस वर्ष अब तक 107% का रिटर्न दे दिया है और एक महीने में ही 49.27% तेज हो चुका है। रिलीगेयर ब्रोकिंग के अजित मिश्रा के मुताबिक, इंडो काउंट इंडस्ट्रीज के शेयर में 530 रुपये का स्टॉप लॉस लगाकर निवेशक 700 रुपये का लक्ष्य रख सकते हैं।

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Disclaimer: यह लेख सिर्फ जानकारी के लिए है। इसमें दिए गए विचार और सुझाव एक्सपर्ट के हैं, मिंट हिंदी के नहीं। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रत...Read More ✕ Naveen Kumar Pandey टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।