Paras Healthcare IPO Listing: पारस हेल्थकेयर की शेयर बाजार में एंट्री, निवेशकों को दिया 3.9% का लिस्टिंग गेन

Paras Healthcare IPO Listing: आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों के लिए पारस हेल्थकेयर के शेयरों की बाजार में एंट्री हो गई है। ये अपने इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) मूल्य के मुकाबले लगभग 4 फीसदी के प्रीमियम पर लिस्ट हुए। यह स्टॉक BSE और NSE दोनों पर 720 रुपये प्रति शेयर पर लिस्ट हुआ, जो IPO इश्यू प्राइस 693 रुपये प्रति शेयर से 3.9 फीसदी ज्यादा है। लिस्टिंग के बाद, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन लगभग 7,790.49 करोड़ रुपये हो गया।
लिस्टिंग काफी हद तक ग्रे मार्केट की उम्मीदों के अनुरूप रही। इन्वेस्टोरगेन (Investorgain) के अनुसार, ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ने लिस्टिंग से पहले लगभग 2 फीसदी के मुनाफे के संकेत मिल रहे थे। ग्रे मार्केट प्रीमियम निवेशकों के सेंटिमेंट का एक अनौपचारिक संकेतक है। इससे लिस्टिंग पर मुनाफे की कोई गारंटी नहीं मिलती है। शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने से पहले यह प्रीमियम बदल भी सकता है।
NSE के आंकड़ों के अनुसार, पारस हेल्थकेयर के 1,450 करोड़ रुपये के IPO को बोली लगाने के आखिरी दिन कुल 2.23 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। इस इश्यू में 1,20,83,331 शेयरों की पेशकश के मुकाबले 2,69,39,346 शेयरों के लिए बोलियां प्राप्त हुईं। क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) का हिस्सा 3.09 गुना सब्सक्राइब हुआ, जबकि रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी दो गुना सब्सक्राइब हुई।
पारस हेल्थकेयर ने IPO का प्राइस बैंड 660-693 रुपये प्रति शेयर तय किया था। 1,450 करोड़ रुपये के पब्लिक इश्यू में 500 करोड़ रुपये के फ्रेश शेयर और 950 करोड़ रुपये का ऑफर फॉर सेल (OFS) शामिल था। OFS के तहत, प्रमोटर धर्मिंदर कुमार नागर (Dharminder Kumar Nagar) ने 300 करोड़ रुपये के शेयर बेचने की योजना बनाई थी, जबकि प्राइवेट इक्विटी फर्म 'क्रीडोर' (Creador) से जुड़ी कंपनी 'कोमेलिना' (Commelina) ने 650 करोड़ रुपये के शेयर बेचने की योजना बनाई थी। IPO से पहले, कंपनी ने 21 संस्थागत निवेशकों को 94.15 लाख इक्विटी शेयर आवंटित करके एंकर निवेशकों से 652.5 करोड़ रुपये जुटाए।
एंकर बुक में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, ब्लैकरॉक ग्लोबल फंड्स, ईस्टस्प्रिंग इन्वेस्टमेंट्स, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल, नैटिक्सिस इंटरनेशनल फंड्स, इंटीग्रेटेड कोर स्ट्रेटेजीज (एशिया) और सिटीग्रुप ग्लोबल जैसे निवेशक शामिल थे। पारस हेल्थकेयर का प्लान है कि फ्रेश इश्यू से मिले 375 करोड़ रुपये का इस्तेमाल अपने बकाया कर्ज का कुछ हिस्सा चुकाने में किया जाएगा। बाकी रकम जनरल कॉर्पोरेट कामों के लिए रखी गई है। जहां नए इश्यू से मिलने वाली रकम कंपनी को मिलेगी। वहीं OFS के ज़रिए जुटाई गई राशि बेचने वाले शेयरधारकों को मिलेगी।
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