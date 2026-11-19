Payment Stocks Fall: शेयर मार्केट में आज यानी गुरुवार, 19 नवंबर को यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) से जुड़े शेयरों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है। यह गिरावट डिजिटल पेमेंट नेटवर्क पर मर्चेंट ट्रांजैक्शन फीस (MDR) लागू होने में हो रही देरी के कारण देखी जा रही है। इस एक फैसले के टलने से एक तरफ आम ग्राहकों और दुकानदारों को अस्थायी राहत मिली है, तो दूसरी तरफ पेमेंट कंपनियों की कमाई की उम्मीदों को बड़ा झटका लगा है। लिहाजा, Paytm की पैरेंट कंपनी वन 97 कम्युनिकेशंस लिमिटेड, मोबिक्विक और पाइन लैब्स जैसे बड़े स्टॉक्स में जोरदार बिकवाली दर्ज की गई।

7% से ज्यादा लुढ़क गए शेयर आज के ट्रेडिंग सेशन में Paytm के शेयर 6.3 प्रतिशत टूटकर 1,769.20 रुपये के स्तर पर आ गए। इसी तरह, वन मोबिक्विक सिस्टम्स (One Mobikwik Systems) के शेयरों में सबसे ज्यादा 7.3 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और यह 210 रुपये पर फिसल गया। इसके अलावा, पाइन लैब्स (Pine Labs) के शेयर भी 3.7 प्रतिशत की कमजोरी के साथ 163 रुपये पर आ गए। मार्केट एक्सपर्ट्स का कहना है कि ट्रांजैक्शन फीस से होने वाली संभावित कमाई में देरी के कारण निवेशकों ने इन शेयरों में बिकवाली की है।

MDR लागू होने में देरी बता दें कि सरकार ने सितंबर में UPI ट्रांजैक्शन पर MDR लागू करने की बात कही थी। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) ने ऐलान किया था कि 15 अक्टूबर से 2,000 रुपये से ज्यादा के मर्चेंट पेमेंट पर 0.4 प्रतिशत की फीस वसूली जाएगी। इस कदम का मकसद पिछले छह सालों से पूरी तरह फ्री चल रही यूपीआई ट्रांजैक्शन व्यवस्था में बदलाव लाना था। लेकिन इसे दिवाली के बाद तक अनिश्चित समय के लिए टाल दिया गया था।

दुकानदारों ने किया था कड़ा विरोध हालांकि, NPCI यह नियम तय समय पर लागू नहीं हो सका। देशभर के खुदरा व्यापारियों और दुकानदारों के कड़े विरोध के बाद इस महीने की शुरुआत में इसे दिवाली के बाद तक के लिए टाल दिया गया। हैरानी की बात यह है कि इस फैसले को स्थगित करते समय इसे लागू करने की किसी नई तारीख का ऐलान नहीं किया गया। दुकानदारों को डर था कि इस अतिरिक्त शुल्क का सीधा असर उनके मुनाफे और ग्राहकों की खरीदारी की आदतों पर पड़ेगा।