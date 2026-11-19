Paytm Singapore Investment: डिजिटल पेमेंट कंपनी पेटीएम ने इंटरनेशनल मार्केट कारोबार बढ़ाने की दिशा में एक और कदम उठाया है। कंपनी की पैरेंट वन97 कम्युनिकेशंस की सिंगापुर स्थित इकाई फंडिंग सोसाइटीज से जुड़ी कंपनियों में ₹200 करोड़ तक निवेश करेगी। इसमें करीब ₹162 करोड़ का निवेश सिंगापुर की डिजिटल पेमेंट कंपनी कार्डअप (CardUp) में किया जाएगा। इसके बदले पेटीएम को कार्डअप में 19.1% हिस्सेदारी मिलेगी।

इस निवेश के साथ पेटीएम और कार्डअप के बीच बिजनेस और टेक्नोलॉजी साझेदारी भी होगी। इसके तहत पेटीएम अपनी पेमेंट और लेंडिंग टेक्नोलॉजी कार्डअप को मुहैया कराएगी। कंपनी को इसके बदले टेक्नोलॉजी फीस और कारोबार से होने वाली कमाई में हिस्सा मिलेगा। यह कदम पेटीएम की उन चुनिंदा विदेशी बाजारों में विस्तार की रणनीति का हिस्सा है, जहां वह स्थानीय साझेदारों के साथ मिलकर कारोबार करना चाहती है।

कार्डअप में ₹ 162 करोड़ का निवेश, 19.1% हिस्सेदारी मिलेगी वन97 कम्युनिकेशंस शेयर बाजार को दी जानकारी में कहा कि उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली स्टेप-डाउन सब्सिडियरी पेटीएम सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने फंडिंग एशिया ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड के साथ साझेदारी को मंजूरी दी है। फंडिंग एशिया ग्रुप को फंडिंग सोसाइटीज के नाम से भी जाना जाता है। इस समझौते के तहत पेटीएम सिंगापुर कार्डअप में करीब ₹162 करोड़ यानी अधिकतम 2.18 करोड़ सिंगापुर डॉलर निवेश करेगी। इसके बदले कंपनी को कार्डअप के नए शेयर जारी किए जाएंगे और पेटीएम की इसमें 19.1% हिस्सेदारी होगी।

इसके अलावा करीब ₹38 करोड़ का निवेश फंडिंग सोसाइटीज से जुड़ी किसी अन्य कंपनी में किया जा सकता है। इस तरह कुल प्रस्तावित निवेश ₹200 करोड़ तक पहुंच जाएगा। पेटीएम को उम्मीद है कि कार्डअप में हिस्सेदारी खरीदने की प्रक्रिया 20 मई 2027 तक पूरी हो जाएगी। हालांकि, यह निवेश जरूरी जांच, कॉरपोरेट मंजूरियों, अंतिम समझौतों और नियामकीय स्वीकृतियों पर निर्भर करेगा।

जानिए कब हुई थी कार्डअप की शुरुआत कार्डअप की शुरुआत 5 अक्टूबर 2015 को सिंगापुर में हुई थी। यह डिजिटल पेमेंट्स कारोबार में काम करती है। कंपनी का टर्नओवर 2025 में 299.20 करोड़ रुपये रहा, जबकि 2024 में यह 194.38 करोड़ रुपये और 2023 में 104.16 करोड़ रुपये था।

सिर्फ हिस्सेदारी नहीं, टेक्नोलॉजी से कमाई की भी तैयारी पेटीएम की योजना केवल कार्डअप में निवेश तक सीमित नहीं है। दोनों कंपनियों के बीच बिजनेस और टेक्नोलॉजी से जुड़ी साझेदारी भी होगी। इसके तहत पेटीएम कार्डअप को डिजिटल पेमेंट और लेंडिंग से जुड़ी टेक्नोलॉजी मुहैया कराएगी। इस समझौते से पेटीएम को दो तरह से कमाई होगी।

पहला, कार्डअप को अपनी तकनीक इस्तेमाल करने के लिए लाइसेंस या टेक्नोलॉजी फीस मिलेगी। दूसरा, दोनों कंपनियों के बीच होने वाले कारोबार से पेटीएम को राजस्व में हिस्सा मिलेगा। यह समझौता शुरुआत में पांच साल के लिए होगा। दोनों कंपनियों की सहमति से इसे आगे बढ़ाया जा सकेगा।

पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज में भी ₹ 500 करोड़ का निवेश कार्डअप में प्रस्तावित निवेश से अलग पेटीएम ने अपनी सिंगापुर इकाई में ₹500 करोड़ का अतिरिक्त निवेश भी पूरा किया है। वन97 कम्युनिकेशंस ने अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में ₹500 करोड़ लगाए। इसके बाद पेटीएम क्लाउड टेक्नोलॉजीज ने इतनी ही रकम अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली इकाई पेटीएम सिंगापुर में निवेश की। यह ₹500 करोड़ का निवेश कार्डअप में प्रस्तावित ₹162 करोड़ के निवेश से अलग है। दोनों लेनदेन को एक ही निवेश समझना सही नहीं होगा।

पेटीएम के शेयर 9% गिरे सिंगापुर में निवेश और साझेदारी की घोषणा वाले दिन पेटीएम के शेयर में तेज गिरावट दर्ज की गई। 19 नवंबर को वन97 कम्युनिकेशंस के शेयर बीएसई पर 8.68% यानी ₹164.10 गिरकर ₹1,725.90 पर बंद हुए। कारोबार के दौरान शेयर ₹1,664.30 के निचले और ₹1,808.90 के ऊपरी स्तर तक पहुंचा।

पेटीएम के सिंगापुर निवेश की पूरी जानकारी

Key Information Details Total Proposed Investment Up to ₹ 200 crore Investment in CardUp Around ₹ 162 crore Stake in CardUp 19.1% Potential Investment in Another Affiliate Around ₹ 38 crore Expected Completion Date of CardUp Deal May 20, 2027 Initial Technology Partnership Period 5 years Separate Investment in Paytm Singapore ₹ 500 crore