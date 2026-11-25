PhonePe IPO Date: डिजिटल भुगतान कंपनी फोनपे ने आईपीओ लाने की योजना फिर शुरू कर दी है। कंपनी फरवरी-मार्च में शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने का लक्ष्य लेकर चल रही है। इस दौरान कंपनी का मूल्यांकन 1,200-1,500 करोड़ डॉलर (करीब 1.2 लाख करोड़ रुपये से 1.5 लाख करोड़ रुपये) रहने का अनुमान है। घटनाक्रम से जुड़े मर्चेंट बैंकरों ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि कंपनी जल्द ही संशोधित मसौदा दस्तावेज (डीआरएचपी) दाखिल कर सकती है। प्रस्तावित आईपीओ से 12,000-14,000 करोड़ रुपये जुटाए जाने की उम्मीद है और यह पूरी तरह बिक्री पेशकश (ओएफएस) के रूप में होगा।
फोनपे ने इससे पहले वैश्विक अनिश्चितताओं, कमजोर व्यापक आर्थिक परिस्थितियों और शेयर बाजारों में बढ़ती उठापटक के बीच शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की योजना टाल दी थी। घटनाक्रम से परिचित मर्चेंट बैंकरों ने बताया कि अब व्यापक बाजार परिस्थितियों में सुधार, शेयर बाजार में बेहतर धारणा और कारोबार के प्रदर्शन में सुधार के बाद कंपनी ने आईपीओ की तैयारियां फिर शुरू कर दी हैं।
प्रस्तावित सूचीबद्धता भारत के डिजिटल भुगतान और वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।विदेशी संस्थागत निवेशकों (एफपीआई) की भारतीय शेयर बाजार में वापसी से व्यापक आर्थिक परिस्थितियों में सुधार हुआ है। नवंबर में अब तक एफपीआई निवेश के लिहाज से सबसे मजबूत महीना रहा है।
उन्होंने कहा कि कंपनी के कारोबार में भी तेजी आई है। पिछले साल धीमी वृद्धि के बाद फोनपे ने व्यापारी छूट दर (एमडीआर) और डिजिटल प्रोत्साहनों को छोड़कर सालाना आधार पर करीब 40 प्रतिशत राजस्व वृद्धि दर्ज की है।
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