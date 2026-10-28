Piramal Pharma Share Price: घाटे से मुनाफे में आते ही शेयर को लगे पंख, गिरते बाजार में 15% उड़ा शेयर

Piramal Pharma Share Price: शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच, कुछ चुनिंदा शेयरों में जोरदार उछाल भर दर्ज किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार, 28 अक्टूबर को पिरामल फार्मा लिमिटेड (Piramal Pharma Limited के शेयरों में भारी उछाल आया है। इसके शेयर आज के कारोबार में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल किए हैं। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 214.10 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि मंगलवार को 198.72 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे डील में 15.24% के उछाल के साथ 229 रुपये के लेवल पर पहुंच गए।

इस वजह से शेयरों में आया भारी उछाल पिरामल फार्मा लिमिटेड के शेयरों में उछाल कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2026 के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद आई है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए आउटलुक और अनुमानित रेवेन्यू ग्रोथ को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

99 करोड़ के घाटे से 5 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी परिमल फार्मा ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 5 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 99 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया गया था। कंपनी के तीनों प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,617 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) 72 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के साथ 385 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान कंपनी का EBITDA मार्जिन में 370 आधार अंकों का शानदार सुधार देखने को मिला, जिससे मार्जिन बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गया।

मैनेजमेंट ने बढ़ाया रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आमतौर पर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही पहली छमाही के मुकाबले कारोबार के लिहाज से अधिक मजबूत रहती है। मजबूत ऑर्डर बुक और ग्राहकों के सकारात्मक रुख को देखते हुए मैनेजमेंट ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए अपने ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा दिया है। मैनेजमेंट का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी 19 से 20 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करेगी, साथ ही मुनाफे में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी।