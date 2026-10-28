Piramal Pharma Share Price: घाटे से मुनाफे में आते ही शेयर को लगे पंख, गिरते बाजार में 15% उड़ा शेयर

Piramal Pharma Share Price: शेयर बाजार में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। इसी बीच, कुछ चुनिंदा शेयरों में जोरदार उछाल भर दर्ज किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार, 28 अक्टूबर को पिरामल फार्मा लिमिटेड (Piramal Pharma Limited के शेयरों में भारी उछाल आया है। इसके शेयर आज के कारोबार में 15 प्रतिशत की बढ़ोतरी हासिल किए हैं। आज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 214.10 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले, जबकि मंगलवार को 198.72 रुपये के लेवल पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे डील में 15.24% के उछाल के साथ 229 रुपये के लेवल पर पहुंच गए।

Advertisement

इस वजह से शेयरों में आया भारी उछाल पिरामल फार्मा लिमिटेड के शेयरों में उछाल कंपनी की तरफ से वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही यानी सितंबर 2026 के लिए मजबूत वित्तीय नतीजे जारी करने के बाद आई है। कंपनी ने फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए आउटलुक और अनुमानित रेवेन्यू ग्रोथ को 19 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया है।

99 करोड़ के घाटे से 5 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी परिमल फार्मा ने वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही में 5 करोड़ रुपये का मुनाफा दर्ज किया है, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 99 करोड़ रुपये का घाटा दर्ज किया गया था। कंपनी के तीनों प्रमुख बिजनेस सेगमेंट्स के बेहतरीन प्रदर्शन के चलते ऑपरेशन से रेवेन्यू सालाना आधार पर 28 प्रतिशत बढ़कर 2,617 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट (EBITDA) 72 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी के साथ 385 करोड़ रुपये दर्ज किया गया। इस दौरान कंपनी का EBITDA मार्जिन में 370 आधार अंकों का शानदार सुधार देखने को मिला, जिससे मार्जिन बढ़कर 14.7 प्रतिशत हो गया।

Advertisement

मैनेजमेंट ने बढ़ाया रेवेन्यू ग्रोथ गाइडेंस आमतौर पर वित्त वर्ष की दूसरी छमाही पहली छमाही के मुकाबले कारोबार के लिहाज से अधिक मजबूत रहती है। मजबूत ऑर्डर बुक और ग्राहकों के सकारात्मक रुख को देखते हुए मैनेजमेंट ने पूरे वित्त वर्ष 2026-27 (FY27) के लिए अपने ग्रोथ गाइडेंस को बढ़ा दिया है। मैनेजमेंट का मानना है कि चालू वित्त वर्ष में कंपनी 19 से 20 प्रतिशत की रेवेन्यू ग्रोथ हासिल करेगी, साथ ही मुनाफे में भी रिकॉर्ड बढ़ोतरी होगी।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।