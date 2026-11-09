IREDA Stock Price Today: पीएसयू स्टॉक में खरीदारी से 7% चढ़ा शेयर, दूसरी तिमाही में मजबूत रहे थे नतीजे

IREDA Share Price Today: इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवपलमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयरों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। दोपहर 12.05 बजे तक यह शेयर 8.12 अंक (7.29%) तक चढ़ गया था। तब तक निफ्टी ने 147.65 अंक (0.59%) की गिरावट देख ली थी। इरेडा के शेयरों में सोमवार का कामकाज मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ था।
111.62 के स्तर पर कारोबार शुरू होने के बाद शेयरों में तेजी आई और इसने 119.45 का इंट्राडे हाई लेवल पा लिया। हालांकि, इस शेयर में आज गिरावट भी आई और एक वक्त यह फिसलकर 110.40 के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन खरीदारों ने विक्रेताओं पर काबू पा लिया और शेयर करीब 7% की तेजी से ट्रेड करने लगा।
इरेडा के शेयरों ने बीते एक वर्ष में 20.67% जबकि इस वर्ष अब तक 14.87% का नुकसान उठाया है। लेकिन एक महीने से इस शेयर में हरियाली लौटी है। इसने एक महीने में 13.51% जबकि बीते एक सप्ताह में 15.90% की मजबूती हासिल की है। इरेडा ने 12 नवंबर, 2025 को ही अपना 52 वीक हाई बनाया था जब इसका भाव 153.48 रुपये तक पहुंच गया। इसने बीते 26 अक्तूबर को 98.78 रुपये का निचला स्तर छुआ जो इसका 52 वीक लो लेवल है।
इरेडा ने 30 सितंबर को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में कुल 2,340 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व हासिल किया था। जुलाई-सितंबर तिमाही में इरेडा ने 704 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ जबकि 554 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। ये तीनों आंकड़े अप्रैल-जून तिमाही से बेहतर हैं।
ध्यान रहे कि इरेडा ने शुक्रवार, 6 नवंबर को एक्सचेंजों को बताया था कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पद पर कार्यरत पदम लाल नेगी अब कंपनी के सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नहीं रहेंगे। कंपनी के मुताबिक, वह अपने मूल कैडर में लौटने के कारण 6 नवंबर से इस पद पर नहीं हैं। इससे पहले कंपनी ने 30 अक्टूबर को जतीन कुमार नायक को अपनी सीएमडी नियुक्त किया था। हालांकि, इन खबरों का कंपनी के शेयरों में आज की तेजी का कोई सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है।
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टेलीवीजन की दुनिया से अखबार का संसार और अब डिजिटल वर्ल्ड। नवीन कुमार पाण्डेय पत्रकारिता की बहुआयामी विधाओं में 17 वर्ष से अधिक का अनुभव रखते हैं। प्रतिष्ठित दिल्ली विश्वविद्यालय से पत्रकारिता में द्विवर्षीय पीजी डिप्लोमा की डिग्री लेकर वर्ष 2008 से पत्रकारिता की शुरू हुई यात्रा अनवरत जारी है। करियर के एक छोर पर नोएडा तो दूसरे पर दिल्ली है जबकि बीच में पटना और रांची का पड़ाव प्राप्त हुआ है। नवीन नोएडा, पटना, रांची, फिर नोएडा के विभिन्न मीडिया संस्थानों का हिस्सा रहने के बाद मिंट हिंदी से जुड़कर दिल्ली पहुंचे हैं। पूरे पत्रकारीय जीवन में डिजिटल मीडिया का अनुभव सबसे ज्यादा रहा है। पिछला संस्थान नवभारत टाइम्स ऑनलाइन रहा जिसका एक दशक से भी ज्यादा लंबा और बहुत सुहावना साथ रहा। एनबीटी में मेन डेस्क का हिस्सा रहते हुए राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खबरों पर लंबे समय तक काम किया। बीच में तीन वर्ष बिजनेस सेक्शन को लीड करने में बीते। फिर एआई का दौर आया तो इकनॉमिक टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया और नवभारत टाइम्स की ओर से 5-5 सदस्यों की टीम बनाई गई। नवीन ने एनबीटी की टीम की अगुवाई करते हुए तीन वर्षों तक न्यूज रूम में एआई की उपयोगिता पर लंबा रिसर्च किया और कई प्रॉजेक्ट्स जमीन पर उतारे। इस दौरान उन्हें संस्था से इनोवेटिव माइंड का अवॉर्ड भी हासिल हुआ। हमेशा नयेपन की खोज में जुटे रहकर नवीन अपने नाम को सार्थक करने को आज भी प्रयासरत हैं। मिंट हिंदी का संपादकीय नेतृत्व करते हुए बिजनेस के विभिन्न आयामों को छूते हुए राजनीति, कानून, कूटनीति, अंतरराष्ट्रीय संबंध, अर्थव्यवस्था समेत विभिन्न विषयों पर लेख और विचार यहां प्रकाशित करते रहेंगे।
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