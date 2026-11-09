IREDA Stock Price Today: पीएसयू स्टॉक में खरीदारी से 7% चढ़ा शेयर, दूसरी तिमाही में मजबूत रहे थे नतीजे

IREDA Share Price Today: इंडियन रीन्यूएबल एनर्जी डेवपलमेंट एजेंसी (IREDA) के शेयरों में सोमवार को तेजी देखने को मिली। दोपहर 12.05 बजे तक यह शेयर 8.12 अंक (7.29%) तक चढ़ गया था। तब तक निफ्टी ने 147.65 अंक (0.59%) की गिरावट देख ली थी। इरेडा के शेयरों में सोमवार का कामकाज मामूली बढ़त के साथ शुरू हुआ था।
111.62 के स्तर पर कारोबार शुरू होने के बाद शेयरों में तेजी आई और इसने 119.45 का इंट्राडे हाई लेवल पा लिया। हालांकि, इस शेयर में आज गिरावट भी आई और एक वक्त यह फिसलकर 110.40 के स्तर तक पहुंच गया था। लेकिन खरीदारों ने विक्रेताओं पर काबू पा लिया और शेयर करीब 7% की तेजी से ट्रेड करने लगा।
इरेडा के शेयरों ने बीते एक वर्ष में 20.67% जबकि इस वर्ष अब तक 14.87% का नुकसान उठाया है। लेकिन एक महीने से इस शेयर में हरियाली लौटी है। इसने एक महीने में 13.51% जबकि बीते एक सप्ताह में 15.90% की मजबूती हासिल की है। इरेडा ने 12 नवंबर, 2025 को ही अपना 52 वीक हाई बनाया था जब इसका भाव 153.48 रुपये तक पहुंच गया। इसने बीते 26 अक्तूबर को 98.78 रुपये का निचला स्तर छुआ जो इसका 52 वीक लो लेवल है।
इरेडा ने 30 सितंबर को समाप्त हुई चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही (Q2FY27) में कुल 2,340 करोड़ रुपये का समेकित राजस्व हासिल किया था। जुलाई-सितंबर तिमाही में इरेडा ने 704 करोड़ रुपये का कर पूर्व लाभ जबकि 554 करोड़ रुपये का शुद्ध लाभ कमाया। ये तीनों आंकड़े अप्रैल-जून तिमाही से बेहतर हैं।
ध्यान रहे कि इरेडा ने शुक्रवार, 6 नवंबर को एक्सचेंजों को बताया था कि नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार पद पर कार्यरत पदम लाल नेगी अब कंपनी के सरकारी नॉमिनी डायरेक्टर नहीं रहेंगे। कंपनी के मुताबिक, वह अपने मूल कैडर में लौटने के कारण 6 नवंबर से इस पद पर नहीं हैं। इससे पहले कंपनी ने 30 अक्टूबर को जतीन कुमार नायक को अपनी सीएमडी नियुक्त किया था। हालांकि, इन खबरों का कंपनी के शेयरों में आज की तेजी का कोई सीधा संबंध नहीं जोड़ा जा सकता है।
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