PVR INOX Target Price: भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच निवेशक की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट Deepesh Sarawagi ने PVR INOX के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। हालिया गिरावट के बाद इस शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उनका मानना है कि इसमें आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद बन रही है। अगर आप भी PVR INOX के शेयर पर नजर रख रहे हैं या इसमें निवेश की योजना बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट की बताई गई रणनीति और शेयर के तकनीकी संकेतों को समझना जरूरी है।

PVR INOX के शेयर में खरीदारी की सलाह Deepesh Sarawagi के मुताबिक, PVR INOX के शेयर में 1,700 रुपये के स्तर पर खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने इस शेयर के लिए 1,900 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं, निवेशक स्टॉप लॉस 1,600 रुपये का रख सकते हैं।इस हिसाब से देखें तो 1,700 रुपये के खरीदारी स्तर से 1,900 रुपये के टारगेट तक शेयर में करीब 200 रुपये यानी 11.8 फीसदी की तेजी की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये संभावित रिटर्न है कोई भी इसकी गारंटी नहीं देता है।

PVR INOX के शेयर में तेजी की उम्मीद के पीछे इसकी हालिया चाल को एक अहम वजह माना जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर ने हालिया गिरावट के बाद मजबूत वापसी की है। इस दौरान शेयर ने 1,640 से 1,655 रुपये के सपोर्ट जोन से मजबूती दिखाई।

20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर कारोबार PVR INOX के शेयर के टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर 20, 50, 100 और 200 दिनों के सभी EMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। यदि कोई शेयर अपने छोटे और लंबे समय के EMA से ऊपर कारोबार करता है, तो इसे आमतौर पर सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाता है। PVR INOX का 20, 50, 100 और 200 दिनों के EMA से ऊपर रहना भी इसी ओर इशारा करता है कि शेयर में खरीदारी का रुझान मजबूत बना हुआ है। हालांकि, केवल EMA के आधार पर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। निवेशकों को शेयर की कीमत, बाजार की स्थिति और दूसरे तकनीकी संकेतकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

टारगेट तक के लिए 1,747 का लेवल अहम एक्सपर्ट के मुताबिक, PVR INOX के शेयर में मौजूदा तेजी बरकरार रहती है, तो यह 1,747 रुपये के अपने पिछले हाई को पार कर सकता है। ये लेवल काफी अहम है।अगर शेयर इस स्तर के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार करने में सफल रहता है, तो इसमें आगे की तेजी की संभावना बन सकती है। वहीं, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तो इसमें गिरावट भी आ सकती है।