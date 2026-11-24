PVR INOX Target Price: भारतीय शेयर बाजार में आई गिरावट के बीच निवेशक की टेंशन बढ़ गई है। इसी बीच मार्केट एक्सपर्ट Deepesh Sarawagi ने PVR INOX के शेयर को खरीदने की सलाह दी है। हालिया गिरावट के बाद इस शेयर में अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। टेक्निकल एनालिसिस के आधार पर उनका मानना है कि इसमें आगे भी तेजी बने रहने की उम्मीद बन रही है। अगर आप भी PVR INOX के शेयर पर नजर रख रहे हैं या इसमें निवेश की योजना बना रहे हैं, तो एक्सपर्ट की बताई गई रणनीति और शेयर के तकनीकी संकेतों को समझना जरूरी है।

Advertisement

PVR INOX के शेयर में खरीदारी की सलाह Deepesh Sarawagi के मुताबिक, PVR INOX के शेयर में 1,700 रुपये के स्तर पर खरीदारी की जा सकती है। उन्होंने इस शेयर के लिए 1,900 रुपये का टारगेट प्राइस तय किया है। वहीं, निवेशक स्टॉप लॉस 1,600 रुपये का रख सकते हैं।इस हिसाब से देखें तो 1,700 रुपये के खरीदारी स्तर से 1,900 रुपये के टारगेट तक शेयर में करीब 200 रुपये यानी 11.8 फीसदी की तेजी की संभावना जताई गई है। हालांकि, ये संभावित रिटर्न है कोई भी इसकी गारंटी नहीं देता है।

PVR INOX के शेयर में तेजी की उम्मीद के पीछे इसकी हालिया चाल को एक अहम वजह माना जा रहा है। टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर ने हालिया गिरावट के बाद मजबूत वापसी की है। इस दौरान शेयर ने 1,640 से 1,655 रुपये के सपोर्ट जोन से मजबूती दिखाई।

Advertisement

20, 50, 100 और 200 EMA के ऊपर कारोबार PVR INOX के शेयर के टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक, शेयर 20, 50, 100 और 200 दिनों के सभी EMA से ऊपर कारोबार कर रहा है। यदि कोई शेयर अपने छोटे और लंबे समय के EMA से ऊपर कारोबार करता है, तो इसे आमतौर पर सकारात्मक संकेत के तौर पर देखा जाता है। PVR INOX का 20, 50, 100 और 200 दिनों के EMA से ऊपर रहना भी इसी ओर इशारा करता है कि शेयर में खरीदारी का रुझान मजबूत बना हुआ है। हालांकि, केवल EMA के आधार पर निवेश का फैसला करना सही नहीं होगा। निवेशकों को शेयर की कीमत, बाजार की स्थिति और दूसरे तकनीकी संकेतकों को भी ध्यान में रखना चाहिए।

Advertisement

टारगेट तक के लिए 1,747 का लेवल अहम एक्सपर्ट के मुताबिक, PVR INOX के शेयर में मौजूदा तेजी बरकरार रहती है, तो यह 1,747 रुपये के अपने पिछले हाई को पार कर सकता है। ये लेवल काफी अहम है।अगर शेयर इस स्तर के ऊपर मजबूती के साथ कारोबार करने में सफल रहता है, तो इसमें आगे की तेजी की संभावना बन सकती है। वहीं, अगर ये लेवल क्रॉस नहीं होता है, तो इसमें गिरावट भी आ सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

Advertisement

About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।