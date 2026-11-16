रेलवे स्टॉक में कमाई का मौका? Jefferies को दिख रहा 43% तक का अपसाइड, नोट कर लें टारगेट

Jefferies Bullish on Titagarh Rail: अगर आप भी भारतीय शेयर बाजार में निवेश करते हैं और कल कोई शेयर खरीदने का प्लान कर रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा अपडेट है। रेलवे वैगन और यात्री ट्रेन बनाने वाली कंपनी Titagarh Rail Systems को लेकर ग्लोबल ब्रोकरेज Jefferies ने अपना भरोसा जताया है। ब्रोकरेज ने कंपनी के शेयर पर Buy रेटिंग बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को भी बढ़ा दिया है।

Titagarh Rail Systems का क्या है नया टारगेट? ब्रोकरेज ने Titagarh Rail Systems का टारगेट प्राइस 990 रुपये से बढ़ाकर 1,050 रुपये कर दिया है। सोमवार को शेयर का भाव 731 रुपये के आसपास था। इस स्तर से नए टारगेट प्राइस को देखें तो शेयर में करीब 43.63 फीसदी की संभावित तेजी की गुंजाइश बनती है। ऐसे में मंगलवार को बाजार खुलने पर यह रेलवे स्टॉक निवेशकों के रडार पर रह सकता है। हालांकि, केवल ब्रोकरेज के टारगेट के आधार पर किसी शेयर में निवेश करना सही रणनीति नहीं है।

Titagarh Rail Systems पर Jefferies क्यों है बुलिश? ग्लोबल ब्रोकरेज Jefferies का Titagarh Rail Systems पर भरोसे की सबसे बड़ी वजह कंपनी के दोनों प्रमुख कारोबारों में सुधार की उम्मीद है। कंपनी का कारोबार मुख्य रूप से दो हिस्सों में बंटा है। पहला पैसेंजर रेल सिस्टम्स (PRS) और दूसरा फ्रेट रेल सिस्टम्स (FRS) है।

ब्रोकरेज के मुताबिक, हाल ही में कंपनी को वैगन का बड़ा ऑर्डर मिला है। इससे फ्रेट रेल सिस्टम्स कारोबार में इजाफे की उम्मीद है। कारोबार बढ़ने से कमाई भी बढ़ सकती है। कंपनी के लिए यात्री ट्रेन और माल ढुलाई, दोनों क्षेत्रों में कारोबार बढ़ने की संभावना कंपनी की कमाई को सहारा दे सकती है।

बता दें कि Jefferies ने कंपनी के शेयर पर अपनी Buy रेटिंग बरकरार रखते हुए टारगेट प्राइस में 60 रुपये की बढ़ोतरी की है। पहले ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 990 रुपये का टारगेट दिया था। सोमवार को उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, नया टारगेट शेयर में करीब 43.63 फीसदी की संभावित तेजी दिखा रहा है।

Titagarh Rail Systems: शेयर से जुड़े अहम आंकड़े

पैरामीटर जानकारी कंपनी का नाम Titagarh Rail Systems ब्रोकरेज Jefferies ब्रोकरेज रेटिंग Buy शेयर का संदर्भ भाव 731 रुपये पुराना टारगेट 990 रुपये नया टारगेट 1,050 रुपये संभावित अपसाइड 43.63% 52 सप्ताह का हाई 970.05 रुपये 52 सप्ताह का लो 568.65 रुपये

नोट - ध्यान रहे कि 43.63 फीसदी का संभावित रिटर्न ब्रोकरेज के टारगेट और बताए गए संदर्भ भाव के आधार पर निकाला गया है। यह निश्चित रिटर्न या गारंटी नहीं है।

ब्रोकरेज ने वित्त वर्ष 2027 से वित्त वर्ष 2030 के लिए Titagarh Rail Systems की प्रति शेयर अनुमानित कमाई यानी EPS के अनुमान में 6 फीसदी से 30 फीसदी तक की बढ़ोतरी की है। EPS में बढ़ोतरी का मतलब है कि ब्रोकरेज को अब उम्मीद है कि कंपनी आने वाले वर्षों में पहले के अनुमान की तुलना में ज्यादा मुनाफा कमा सकती है।