Railway stocks: IRCTC, RVNL, IRFC, RailTel से लेकर IRCON तक शेयरों में गिरावट, एक्सपर्ट से जानें टारगेट और स्टॉप लॉस

Railway Stocks: भारतीय शेयर बाजार में शुक्रवार, 13 नवंबर को कमजोरी का असर रेलवे सेक्टर के शेयरों पर भी दिखाई दिया। रेलवे के शेयरों में सुबह से ही दबाव बना हुआ था। प्रमुख रेलवे स्टॉक IRCTC में करीब 3% की गिरावट आई है। RVNL के शेयर भाव में लगभग 2.50% की कमी आई है। IRCON इंटरनेशनल और रेलटेल कॉर्पोरेशन के शेयरों में करीब 2% की गिरावट देखी गई है, जबकि आज IRFC के शेयर भाव में लगभग 1.90% की गिरावट है।
शेयर बाजार के जानकारों के अनुसार, फंडामेंटल करेक्शन, मार्जिन के दबाव और ब्रॉडर मार्केट की प्रतिकूल परिस्थितियों के चलते रेलवे शेयरों पर दबाव है। जानकारों का कहना है कि FII की निकासी, वैल्यूएशन में रीबैलेंसिंग और मैक्रो स्तर की प्रतिकूल परिस्थितियाों के कारण रेलवे के शेयरों में गिरावट बनी हुई है। ऐसे में निवेशकों के मन में सवाल है कि क्या यह गिरावट रेलवे शेयरों में खरीदारी का मौका है?
आज रेलवे शेयरों में बिकवाली बनी हुई है। इस बारे में अविनाश मेंटर रिसर्च' के फाउंडर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि रेलवे शेयर फिलहाल दबाव में हैं और इनमें काफी गिरावट देखी जा रही है। इसके पीछे फंडामेंटल करेक्शन, मार्जिन का दबाव और ब्रॉडर मार्केट की प्रतिकूल स्थितियां जैसे कई कारण हैं। रेलवे कंपनियों को कम मार्जिन वाले प्रतिस्पर्धी ओपन-बिडिंग प्रोजेक्ट्स (जो पूरी तरह से नॉमिनेटेड या अधिक मार्जिन वाले रेल कॉन्ट्रैक्ट्स से अलग हैं) के कारण मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा, वंदे भारत जैसी परियोजनाओं को लागू करने में भी कई चुनौतियां आ रही हैं।
सेबी के रजिस्टर्ड मार्केट एक्सपर्ट अनुज गुप्ता ने कहा कि रेलवे सेक्टर को जोखिम के माहौल में FII की निकासी और मासिक F&O एक्सपायरी के कारण आने वाली अस्थिरता का सामना करना पड़ रहा है। इसका असर हाई-बीटा और भारी पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) वाले PSU पर पड़ रहा है। निवेशक तिमाही नतीजों और ऑर्डर बुक के पूरा होने की गति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं।
अगर रेलवे शेयरों में आई यह गिरावट निचले स्तर पर खरीदारी (बॉटम फिशिंग) का एक मौका है, तो इस पर अविनाश गोरक्षकर ने कहा कि जो लोग 'वैल्यू पिक' (कम कीमत पर अच्छा शेयर) की तलाश में हैं, वे IRFC के शेयरों पर दांव लगा सकते हैं। यह कंपनी क्रेडिट देने का काम करती है और हाल ही में घोषित कुछ 'कैपेक्स' (पूंजीगत व्यय) योजनाओं से IRFC को फायदा मिलने की उम्मीद है। इसलिए, कोई भी IRFC के शेयर खरीदने के बारे में सोच सकता है।
IRFC शेयरों के टेक्निकल चार्ट का विश्लेषण करते हुए चॉइस ब्रोकिंग के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुमीत बगड़िया ने कहा कि यह स्टॉक ₹75 से ₹90 की रेंज में है। अगर यह ₹90 के स्तर को मजबूती से पार कर लेता है तो IRFC के शेयर निकट भविष्य में ₹100 और ₹110 तक पहुंच सकते हैं।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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