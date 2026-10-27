भारत के वॉरेन बफे राकेश झुनझुनवाला से सीखें निवेश के गुर, शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले जान लें ये बातें

भारतीय शेयर बाजार के दिग्गज निवेशक राकेश झुनझुनवाला को देश के सबसे सफल निवेशकों में गिना जाता है। उन्हें अक्सर भारत का वॉरेन बफे भी कहा जाता है। उन्होंने अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत ट्रेडिंग से की और धीरे-धीरे एक बड़े निवेशक के रूप में पहचान बनाई।

उनकी निवेश रणनीतियों ने लाखों छोटे निवेशकों को शेयर बाजार में निवेश करने के लिए प्रेरित किया। करीब 32,000 करोड़ रुपये के पोर्टफोलियो के साथ उन्होंने भारतीय शेयर बाजार में अपनी अलग पहचान बनाई थी।

झुनझुनवाला का मानना था कि शेयर बाजार में सफलता हासिल करने के लिए केवल पैसा लगाना काफी नहीं है। इसके लिए बाजार की समझ, धैर्य, सही फैसले और जोखिम उठाने की क्षमता भी जरूरी है। उनके निवेश से जुड़े कुछ अहम मंत्र आज भी निवेशकों के लिए उपयोगी हैं।

बाजार को समझना सबसे जरूरी राकेश झुनझुनवाला का मानना था कि शेयर बाजार की जानकारी केवल किताबों से नहीं मिलती, बल्कि अनुभव के साथ इसे बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। निवेशकों को कंपनियों के कारोबार, उनकी कमाई और भविष्य की संभावनाओं का आकलन करना चाहिए।

उनका टाइटन जैसी कंपनियों में लंबे समय तक निवेश बनाए रखने का नजरिया इसी सोच को दर्शाता है। यदि किसी कंपनी का कारोबार मजबूत है और उसके आगे बढ़ने की संभावनाएं बनी हुई हैं, तो केवल मुनाफा होने पर शेयर बेचने की जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए।

म्यूचुअल फंड में निवेश का विकल्प हर निवेशक के पास शेयर बाजार का विश्लेषण करने के लिए पर्याप्त समय और विशेषज्ञता नहीं होती। झुनझुनवाला का मानना था कि ऐसे निवेशकों के लिए म्यूचुअल फंड एक उपयोगी विकल्प हो सकते हैं। इनके जरिए निवेशक पेशेवर प्रबंधन की मदद से बाजार में निवेश कर सकते हैं। हालांकि, म्यूचुअल फंड में भी बाजार का जोखिम बना रहता है और निवेश से पहले अपनी जरूरतों को समझना जरूरी है।

रिटर्न को लेकर रखें सही उम्मीदें शेयर बाजार में निवेश करते समय बहुत ज्यादा रिटर्न की उम्मीद करना नुकसान का कारण बन सकता है। झुनझुनवाला निवेश को जुए की तरह देखने के खिलाफ थे। उनका मानना था कि लंबी अवधि में नियमित निवेश की रणनीति अपनाना फायदेमंद हो सकता है। सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान यानी एसआईपी के जरिए निवेशक समय के साथ अपनी बचत को निवेश में लगा सकते हैं। हालांकि, बाजार से मिलने वाले रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।

गलतियों से सीखना भी जरूरी निवेश के दौरान गलत फैसले हो सकते हैं। झुनझुनवाला का मानना था कि निवेशकों को गलतियों से डरने के बजाय उनसे सीखना चाहिए। हालांकि, गलतियों से होने वाले नुकसान को अपनी आर्थिक क्षमता के भीतर रखना जरूरी है। जरूरत से ज्यादा सतर्क रहने पर अच्छे अवसर भी छूट सकते हैं, लेकिन बिना सोचे-समझे जोखिम उठाना भी सही रणनीति नहीं है।

दूसरों की सलाह पर आंख मूंदकर न करें निवेश शेयर बाजार में अक्सर निवेशकों को किसी खास शेयर से भारी मुनाफा होने की सलाह दी जाती है। झुनझुनवाला ऐसी टिप्स के आधार पर निवेश करने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि निवेशकों को अपने निवेश की नियमित समीक्षा करनी चाहिए और कंपनी की वित्तीय स्थिति को समझकर फैसला लेना चाहिए।

कर्ज लेकर निवेश करने में बरतें सावधानी झुनझुनवाला ने अपने निवेश के शुरुआती दौर में पूंजी बढ़ाने के लिए लीवरेज का इस्तेमाल किया था। हालांकि, कर्ज लेकर निवेश करना जोखिम भरा हो सकता है। बाजार में गिरावट आने पर नुकसान बढ़ सकता है और कर्ज चुकाने का दबाव भी बन सकता है। इसलिए निवेशकों को अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन किए बिना उधार लेकर शेयर बाजार में पैसा लगाने से बचना चाहिए।

ट्रेडिंग और निवेश में अंतर समझें ट्रेडिंग और लंबी अवधि के निवेश को एक जैसा नहीं माना जा सकता। ट्रेडिंग में कीमतों में होने वाले छोटे बदलावों से मुनाफा कमाने की कोशिश की जाती है, जबकि लंबी अवधि के निवेश में कंपनी की कारोबारी संभावनाओं पर ध्यान दिया जाता है। झुनझुनवाला का मानना था कि ट्रेडिंग करने वालों को जोखिम की सीमा और नुकसान से बाहर निकलने की रणनीति पहले से तय रखनी चाहिए। वहीं, निवेशकों के लिए धैर्य और सही कंपनी का चुनाव अहम है।

कंपनी के कारोबार का करें आकलन किसी कंपनी का कुछ साल तक अच्छा मुनाफा कमाना इस बात की गारंटी नहीं है कि वह अगले कई दशकों तक भी ऐसा ही प्रदर्शन करेगी। झुनझुनवाला निवेश से पहले कंपनी के बिजनेस मॉडल, उत्पादों की मांग और भविष्य में कारोबार बढ़ाने की क्षमता को समझने पर जोर देते थे। खासकर मिड-कैप कंपनियों में निवेश करते समय इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी है।

बाजार के संकेतों का सम्मान करें झुनझुनवाला का मानना था कि निवेशकों को यह नहीं सोचना चाहिए कि उनका हर फैसला सही होगा। बाजार में परिस्थितियां लगातार बदलती रहती हैं। इसलिए अपनी राय पर अड़े रहने के बजाय नई जानकारी और कारोबारी बदलावों के आधार पर निवेश की समीक्षा करनी चाहिए।

निवेश के प्रति जुनून के साथ जरूरी है समझ झुनझुनवाला शेयर बाजार में रुचि और जुनून को जरूरी मानते थे। लेकिन उनके नजरिए में केवल उत्साह पर्याप्त नहीं था। कंपनियों के वित्तीय विवरणों को समझना, कारोबार का विश्लेषण करना और सही समय पर फैसला लेना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।