घाटे से सीधा ₹70 करोड़ के मुनाफे में आई कंपनी, शेयरों में 10% का भारी उछाल, निवेशकों को मिल चुका है मल्टीबैगर रिटर्न

Ramkrishna Forgings Share Price: शेयर बाजार में अर्निंग सीजन चल रहा है। ऐसे में बाजार में स्टॉक स्पेसफिक एक्शन भी जारी है। इसी क्रम में रामकृष्ण फोर्जिंग्स के शेयरों में भी हलचल देखने को मिली है। सोमवार के कारोबार में इसके शेयर भारी बायिंग की वजह से 10 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज किए। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) पर इसके शेयर 690 रुपये के भाव पर कामकाज के लिए खुले,जबकि शुक्रवार को 646.90 रुपये के भाव पर बंद हुए थे। वहीं, इंट्राडे में 711 रुपये के भाव पर पहुंच गए।

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घाटे से मुनाफे में आई कंपनी चालू वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी ने बीते साल के नुकसान को पीछे छोड़ते हुए इस बार 70.59 करोड़ रुपये का तगड़ा नेट प्रॉफिट दर्ज किया है। पिछले वित्त वर्ष की इसी अवधि में कंपनी 9.5 करोड़ रुपये के घाटे में थी। वहीं इस बार ऑपरेशनल रेवेन्यू 907.53 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,405.42 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। कंपनी के EBITDA में भी दोगुने से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो 122.54 करोड़ रुपये से उछलकर 256.23 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

छमाही आधार पर कंपनी के वित्तीय नतीजे काफी मजबूत रहे हैं। पहली छमाही में कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट मुनाफा 2.29 करोड़ रुपये से बढ़कर 117.47 करोड़ रुपये हो गया है, जबकि कुल रेवेन्यू 2,622.09 करोड़ रुपये दर्ज की गई।

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इन वजहों से बढ़ी कंपनी की कमाई कंपनी के मैनेजिंग डायरेक्टर नरेश जालान ने कहा कि घरेलू बाजार में मजबूत डिमांड और कमर्शियल व्हीकल सेक्टर के बेहतर प्रोडक्शन साइकिल ने इन रिजल्ट्स को रफ्तार दी। साथ ही एक्सपोर्ट मार्केट में भी कस्टमर्स एक्टिव रहे।

कंपनी अब ट्रेडिशनल मेटल फोर्जिंग से आगे बढ़कर हाई-टेक सेक्टर की तरफ कदम बढ़ा रही है। आगामी समय की स्ट्रैटजी के तहत टाइटेनियम, एल्युमिनियम और निकेल-बेस्ड एलॉ जैसे नॉन-फेरस फोर्जिंग्स पर फोकस किया जा रहा है। इनकी भारी डिमांड एयरोस्पेस, रोबोटिक्स और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में है।

5 साल में 200% से ज्यादा का रिटर्न बता दें कि यह स्टॉक पिछले एक महीने में 1 प्रतिशत से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार कर रहा है, जबकि 6 महीने की अवधि में 13 प्रतिशत से ज्यादा की तेजी दर्ज की गई है। इसके अलावा, साल 2026 में अब तक यह शेयर अपने निवेशकों को 34 प्रतिशत का रिटर्न दे चुका है। वहीं, पिछले एक साल के दौरान 27 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है। वहीं, लॉन्ग टर्म टाइमफ्रेम में यह मल्टीबैगर साबित हुआ है। पिछले पांच साल के दौरान निवेशकों को 230 प्रतिशत का भारी मुनाफा हुआ है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।