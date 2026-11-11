Jefferies Picks: रिलायंस से HDFC Bank तक... जेफरीज ने चुने बड़े स्टॉक, FPI की वापसी से चमक सकते हैं ये 12 शेयर!

Jefferies Top 12 Stocks: भारतीय शेयर बाजार में लंबे समय से बिकवाली कर रहे विदेशी निवेशकों का रुख अब बदला हुआ नजर आ रहा है। करीब दो साल तक भारतीय शेयरों से पैसा निकालने के बाद विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) ने एक बार फिर खरीदारी शुरू की है। इस बदलाव को देखते हुए ग्लोबल ब्रोकरेज फर्म जेफरीज (Jefferies) ने 12 लार्जकैप शेयर सिलेक्ट किए हैं। इन शेयरों को विदेशी निवेश की वापसी का फायदा मिल सकता है। इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज, HDFC बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थकेयर और JSW एनर्जी जैसे बड़े नाम शामिल हैं।

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खास बात यह है कि सितंबर 2024 से भारतीय शेयर बाजार से करीब 61 अरब डॉलर निकालने वाले विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर के मध्य से अब तक 8.2 अरब डॉलर का निवेश किया है। इसमें से 5.8 अरब डॉलर की खरीदारी नवंबर के सिर्फ छह कारोबारी सत्रों में हुई है। ऐसे में बाजार के निवेशकों की नजर अब उन कंपनियों पर है, जिनमें विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी पहले काफी घट चुकी है और जहां उनकी वापसी की गुंजाइश बन सकती है।

जेफरीज ने इन 12 शेयरों में दी निवेश की सलाह जेफ़रीज़ ने रिलायंस इंडस्ट्रीज़, HDFC बैंक, ऐक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, मैक्स हेल्थकेयर, JSW एनर्जी, अल्ट्राटेक सीमेंट, इंडिगो, वरुण बेवरेजेज़, इंडियन होटल्स, DLF और सोना BLW को उन शेयरों के रूप में चुना है, जिन्हें FPI की वापसी से फायदा मिल सकता है। ब्रोकरेज ने इन कंपनियों का चयन विदेशी निवेशकों की घटती हिस्सेदारी, शेयरों में उनकी कम होती पोजिशनिंग और बड़े निवेशकों की संभावित खरीदारी को ध्यान में रखकर किया है।

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FPI ने स्टॉक मार्केट कितने पैसे निकाले थे? इंडियन स्टॉक मार्केट में विदेशी निवेशकों की बिकवाली सितंबर 2024 से लगातार दबाव बना रही थी। जेफरीज के मुताबिक, इस अवधि में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयरों से करीब 61 अरब डॉलर की निकासी की। इसका असर बाजार में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी पर भी पड़ा। सितंबर 2024 में BSE 500 कंपनियों में FPI की हिस्सेदारी 19.6% थी, जो सितंबर 2026 तक घटकर 17.3% रह गई।

यह पिछले 10 साल का सबसे निचला स्तर है। हालांकि, अक्टूबर 2026 के मध्य से निवेशकों का रुख बदलने लगा। इस अवधि में स्टॉक मार्केट में करीब 8.2 अरब डॉलर का विदेशी निवेश आया। इसमें से 5.8 अरब डॉलर नवंबर के सिर्फ छह कारोबारी सत्रों में आया। इससे साफ संकेत मिलते हैं कि विदेशी निवेशकों की बिकवाली का दबाव कम हो रहा है और चुनिंदा भारतीय कंपनियों में उनकी दिलचस्पी फिर बढ़ सकती है।

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किस सेक्टर से कितनी हुई निकासी सितंबर 2024 के बाद से, फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज्यादा FPI आउटफ्लो (पूंजी की निकासी) देखा गया है, जो 17 अरब डॉलर रहा। इसके बाद कंज्यूमर स्टेपल्स सेक्टर का नंबर आता है, जहां से लगभग 11 अरब डॉलर की निकासी हुई। स्टॉक के स्तर पर बात करें तो, रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक दोनों से लगभग 8-8 अरब डॉलर की निकासी हुई है।

इसके बाद ICICI बैंक और एक्सिस बैंक का नंबर आता है, जहां से 5-5 अरब डॉलर की निकासी हुई है। रिपोर्ट के मुताबिक, BSE 500 कंपनियों में FPI की हिस्सेदारी गिरकर 17.3% के स्तर पर आ गई है, जो पिछले एक दशक का सबसे निचला स्तर है।

सितंबर 2024 में यह हिस्सेदारी 19.6% थी। हिस्सेदारी में सबसे बड़ी गिरावट मैक्स हेल्थकेयर में देखी गई, जो 17 प्रतिशत रही। इसके बाद एक्सिस बैंक का नंबर आता है, जहां 13 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई। HDFC बैंक की विदेशी होल्डिंग (foreign positioning) में भी सबसे बड़ी कमी आई है। बैंक की 'ओवरवेट' स्थिति 2.4 प्रतिशत अंक घटकर 0.3% 'अंडरवेट' स्थिति में आ गई है।

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सेक्टर अनुमानित FPI निकासी फाइनेंशियल्स 17 अरब डॉलर कंज्यूमर स्टेपल्स 11 अरब डॉलर एनर्जी 9 अरब डॉलर ऑटोमोबाइल 9 अरब डॉलर आईटी 9 अरब डॉल

महिंद्रा एंड महिंद्रा और कोटक महिंद्रा बैंक से भी करीब 3-3 अरब डॉलर की निकासी हुई। विदेशी निवेशकों की इतनी बड़ी बिकवाली के बाद इन कंपनियों में उनकी हिस्सेदारी और पोजिशनिंग में बदलाव आया है। जेफरीज का मानना है कि अगर विदेशी निवेश की वापसी आगे भी जारी रहती है, तो इन बड़े शेयरों को इसका फायदा मिल सकता है।

फिर से क्यों बढ़ सकता है विदेशी निवेश? विदेशी निवेशकों की स्थिति अभी भी असामान्य रूप से कमजो है। जेफ़रीज़ के विश्लेषण से पता चला है कि सितंबर 2026 तक भारत में निवेश केवल 0.1 प्रतिशत अंक अधिक था, जबकि पिछले 10 वर्षों का औसत 2.2 प्रतिशत अंक था। इनमें से 61% फंडों में भारत में निवेश कम था। जेफरीज ने विदेश निवेश बढ़ने के कई कारण गिरानए हैं।

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1. AI निवेश में बदलाव वैश्विक बाजारों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों और कंपनियों में निवेश पर फोकस रहा है। अगर यह निवेश दूसरी कंपनियों और बाजारों की ओर फैलता है, तो भारत को विदेशी पूंजी का फायदा मिल सकता है।

2. कच्चे तेल की कीमतों में नरमी अक्टूबर 2026 के उच्च स्तर से कच्चे तेल की कीमतों में करीब 20% की गिरावट आई है। भारत बड़ा तेल आयातक देश है। ऐसे में सस्ता कच्चा तेल आयात बिल और रुपये पर दबाव कम करने में मदद कर सकता है।

3. भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती घरेलू बाजार में त्योहारी सीजन के दौरान ऑटोमोबाइल बिक्री, बिजली की मांग और बैंकिंग क्रेडिट में मजबूती देखने को मिली है। इससे भारतीय कंपनियों की कमाई को लेकर उम्मीदें बेहतर हुई हैं।

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4. बड़े शेयरों का आकर्षक वैल्यूएशन जेफरीज के मुताबिक, निफ्टी 100 इंडेक्स का एक साल का फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (P/E) अनुपात 18.6 गुना है। यह इसके 10 साल के औसत से करीब 5% कम है।

5. संभावित इक्विटी टैक्स राहत ब्रोकरेज ने इक्विटी निवेश पर संभावित टैक्स राहत को भी विदेशी निवेशकों के लिए एक अतिरिक्त आकर्षण बताया है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।