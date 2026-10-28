Reliance Industries Q2 results 2026: रिलायंस के Q2 नतीजे कब आएंगे? ₹20,900 करोड़ मुनाफे का अनुमान, जानें पूरा शेड्यूल

Reliance Industries Q2 Results 2026 Date and Time: मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सितंबर तिमाही के नतीजों के लिए शेड्यूल की घोषणा की है। 30 सितंबर 2026 को खत्म हुई तिमाही और छमाही के वित्तीय परिणामों पर विचार करने और उन्हें मंजूरी देने के लिए, कंपनी के बोर्ड की बैठक 30 अक्टूबर 2026 को होगी।

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27 अक्टूबर की एक रेगुलेटरी फाइलिंग के अनुसार, रिलायंस इंडस्ट्रीज शुक्रवार, 30 अक्टूबर को होने वाली बोर्ड मीटिंग में अपने स्टैंडअलोन और कंसोलिडेटेड अनऑडिटेड वित्तीय परिणामों पर विचार करेगी। कंपनी की योजना बोर्ड मीटिंग के बाद विश्लेषकों (एनालिस्ट्स) के साथ एक बैठक करने की भी है, जिसमें उसके वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी।

तारीख: 30 अक्टूबर, 2026 फिलहाल रिलायंस इंडस्ट्रीज ने नतीजे घोषित करने का सटीक समय नहीं बताया है, लेकिन बोर्ड मीटिंग के बाद कंपनी एक एनालिस्ट कॉल आयोजित करेगी। इसमें तिमाही प्रदर्शन पर चर्चा की जाएगी और बिजनेस से जुड़े अपडेट दिए जाएंगे।

NCDs के जरिए फंड जुटाने पर विचार रिलायंस इंडस्ट्रीज का बोर्ड प्राइवेट प्लेसमेंट के ज़रिए लिस्टेड, सिक्योर्ड या अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर (NCDs) जारी करके फंड जुटाने पर विचार करेगा। फंड जुटाने की यह प्रक्रिया एक या एक से ज्यादा किस्तों में पूरी की जा सकती है। एक्सचेंज फाइलिंग में कहा गया है कि प्राइवेट प्लेसमेंट के आधार पर, एक या अधिक किस्तों में, लिस्टेड, सिक्योर्ड/अनसिक्योर्ड, रिडीमेबल नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर जारी करके फंड जुटाने पर विचार किया जा सकता है।

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Jio प्लेटफॉर्म्स के IPO की लिस्टिंग के बाद Q2 के नतीजे आएंगे टेलीकॉम और डिजिटल सेवाओं से जुड़ी Jio प्लेटफॉर्म्स कंपनी के शेयर 28 अक्टूबर को लिस्ट होने वाले हैं। रिलायंस ने यह भी बताया है कि Jio प्लेटफॉर्म्स 30 अक्टूबर को ही अपनी कमाई (अर्निंग्स) के नतीजे भी जारी करेगा।

RIL Q2 नतीजों का अनुमान: नुवामा को 17% EBITDA ग्रोथ की उम्मीद रिलायंस इंडस्ट्रीज के जुलाई-सितंबर तिमाही के नतीजे उम्मीद से बेहतर रहने की संभावना है। इसकी मुख्य वजह रिफाइनिंग मार्जिन में सुधार और रिफाइनरी थ्रूपुट (प्रोसेस किए गए कच्चे तेल की मात्रा) में बढ़ोतरी है। नुवामा रिसर्च का अनुमान है कि कंपनी का कंसोलिडेटेड EBITDA सालाना आधार पर 17% बढ़कर ₹53,700 करोड़ हो जाएगा।

टैक्स के बाद मुनाफा (PAT) 15% बढ़कर ₹20,900 करोड़ तक पहुंच जाएगा। कंपनी के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार का EBITDA 38% उछलकर ₹20,700 करोड़ हो सकता है। इसमें अधिक थ्रूपुट, गैसऑयल और एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) के बेहतर मार्जिन, गैसोलीन मार्जिन में सुधार और इन्वेंट्री से होने वाले फायदों का योगदान रहेगा।

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नुवामा ने RIL पर अपनी 'बाय' (खरीदने की) रेटिंग बरकरार रखी है। 'सम-ऑफ-द-पार्ट्स' वैल्यूएशन के आधार पर इसका टारगेट प्राइस ₹1,766 तय किया गया है, जो पिछले क्लोजिंग भाव से 47% की बढ़त हो सकती है। ब्रोकरेज को उम्मीद है कि 'न्यू एनर्जी' बिजनेस से भारी कमाई हो सकती है। इसके EBITDA के FY27 में ₹1,500 करोड़ से बढ़कर FY30 में ₹20,100 करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है, जो 137% की CAGR (कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट) को दर्शाता है। इसी अवधि में, कंपनी का PAT (प्रॉफिट आफ्टर टैक्स) ₹300 करोड़ के नुकसान से बदलकर ₹10,600 करोड़ के मुनाफे में आ सकता है।

RIL के न्यू एनर्जी ऑपरेशंस में सोलर मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी, इलेक्ट्रोलाइज़र, ग्रीन हाइड्रोजन और रिन्यूएबल पावर शामिल हैं। कंपनी ने 6 GW मॉड्यूल और 2 GW सेल मैन्युफैक्चरिंग क्षमता चालू कर दी है। साथ ही, वह 10 GW की एक इंटीग्रेटेड सोलर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी विकसित कर रही है, और आगे चलकर इस क्षमता को बढ़ाकर 20 GW करने की योजना है।

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RIL Q1 FY27 की कमाई रिलायंस इंडस्ट्रीज ने FY27 की जून तिमाही में अपना अब तक का सबसे अधिक तिमाही कोर प्रॉफिट और EBITDA दर्ज किया। इसमें कंपनी के 'ऑयल-टू-केमिकल्स' (तेल से रसायन) और टेलीकॉम कारोबार का अहम योगदान रहा। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट FY27 की पहली तिमाही (Q1) में घटकर ₹20,946 करोड़ रह गया, जो एक साल पहले ₹26,994 करोड़ था।

हालांकि, पिछले साल के इस आंकड़े में एशियन पेंट्स में अपनी हिस्सेदारी बेचने से हुआ ₹8,924 करोड़ का एकमुश्त मुनाफा भी शामिल था। जून तिमाही में ऑपरेशंस से होने वाला रेवेन्यू बढ़कर ₹3.09 लाख करोड़ हो गया, जबकि पिछली तिमाही में यह ₹2.94 लाख करोड़ और पिछले साल की इसी अवधि में ₹2.44 लाख करोड़ था।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।