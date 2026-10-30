RIL Q2 Results Today: रिलायंस इंडस्ट्रीज के दूसरी तिमाही के आज आएंगे नतीजे, जानिए शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें?

Reliance Industries Q2 Results 2026 Today: मुकेश अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (Reliance Industries) के शेयरों पर शुक्रवार, 30 अक्टूबर को निवेशकों की खास नजर रहने वाली है। कंपनी वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित करने की तैयारी में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज तेल से लेकर टेलीकॉम तक का कारोबार संभाल रही है। गुरुवार के सत्र में रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर हरे निशान में रहे और 0.81% की बढ़त के साथ ₹1,167.40 पर बंद हुए।

दिलचस्प बात यह है कि नतीजों से पहले शेयर को लेकर मार्केट एक्सपर्ट्स की राय एक जैसी नहीं है। कुछ एक्सपर्ट्स मौजूदा निवेशकों को शेयर होल्ड करने और नए निवेशकों को बेहतर एंट्री का इंतजार करने की सलाह दी है। वहीं अन्य एक्सपर्ट्स का मानना है कि रिलायंस के शेयर में खरीदारी और लंबी अवधि तक बने रहना फायदेमंद हो सकता है।

रिलायंस के मुनाफे में कितनी है बढ़ोतरी की उम्मीद? ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज को उम्मीद है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज का कंसोलिडेटेड EBITDA साल-दर-साल (YoY) 15% और तिमाही-दर-तिमाही (QoQ) 11.1% बढ़ेगा। सेगमेंट के स्तर पर, O2C EBITDA में सालाना आधार पर 47% की वृद्धि होने का अनुमान है, जबकि रिटेल EBITDA में मामूली रूप से 0.8% की गिरावट आ सकती है और ऑयल एंड गैस EBITDA में 7.2% की कमी आने की उम्मीद है।

ब्रोकरेज को उम्मीद है कि O2C कारोबार को SEZ रिफाइनरी की मजबूत कमाई, विंडफॉल टैक्स का असर न होने, US एथेन-आधारित पेट्रोकेमिकल्स और रुपये की कमजोरी से फायदा मिलेगा। इसके उलट, रिटेल कारोबार का प्रदर्शन कुछ कमजोर रहने की संभावना जताई गई है। इसमें सालाना आधार पर 11.7% की रेवेन्यू ग्रोथ और कम EBITDA मार्जिन देखने को मिल सकता है। उत्पादन में गिरावट के कारण ऑयल और गैस सेगमेंट में भी कमजोरी आ सकती है।

फर्म ने एक नोट में कहा है कि हमें उम्मीद है कि रिटेल सेगमेंट में कंसोलिडेटेड EBITDA में सालाना आधार पर 0.8% की गिरावट आ सकती है, जबकि तिमाही आधार (QoQ) पर इसमें 7.2% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं, O2C EBITDA में साल-दर-साल 47% और तिमाही-दर-तिमाही 29% की भारी वृद्धि का अनुमान है, जबकि E&P सेगमेंट में साल-दर-साल 7.2% और तिमाही-दर-तिमाही 6.7% की गिरावट आ सकती है।

इस बीच SMC ग्लोबल सिक्योरिटीज की सीनियर रिसर्च एनालिस्ट सीमा श्रीवास्तव का अनुमान है कि मुख्य आय (कोर अर्निंग्स) में वृद्धि मुख्य रूप से ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) सेगमेंट से मजबूती मिल सकती है। इस सेगमेंट को सिंगापुर के मजबूत ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन, मिडिल-डिस्टिलेट क्रैक्स में सुधार और विंडफॉल टैक्स का असर न होने से फायदा मिलेगा।

हालांकि, पेट्रोकेमिकल स्प्रेड में नरमी और अपस्ट्रीम ऑयल एवं गैस उत्पादन में कमी का इस पर कुछ नेगेटिव असर भी पड़ सकता है। उन्होंने आगे कहा कि जियो प्लेटफॉर्म्स का प्रदर्शन स्थिर और मजबूत बने रहने की उम्मीद है। लगातार नए ग्राहक जुड़ने, ARPU में स्थिरता और डेटा की बढ़ती खपत से डिजिटल कारोबार को समर्थन मिल सकता है। हालांकि, रिटेल डिवीजन का प्रदर्शन कुछ धीमा रहने का अनुमान है; इसमें राजस्व में मामूली वृद्धि देखने को मिल सकती है, और डिजिटल कॉमर्स इंफ्रास्ट्रक्चर में लगातार हो रहे भारी निवेश के कारण EBITDA मार्जिन पर दबाव रह सकता है।

रिलायंस का शेयर खरीदें, बेचें या होल्ड करें? RIL के शेयरों के आउटलुक पर, श्रीवास्तव ने कहा कि Q2 के नतीजों से पहले, रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑपरेशनल आउटलुक मिला-जुला है। इसलिए, मौजूदा निवेशकों के लिए शेयरों को 'होल्ड' (अपने पास बनाए रखना) करना ही समझदारी होगी। उन्होंने आगे कहा कि नया निवेश करने या शेयर बेचने का फैसला लेने से पहले, निवेशकों को टेलीकॉम टैरिफ में बदलाव, सब्सक्राइबर मोनेटाइजेशन के लक्ष्यों और रिटेल मार्जिन में सुधार से जुड़ी आने वाली जानकारियों पर बारीकी से नजर रखनी चाहिए।

दूसरी ओर SEBI रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट अनुज गुप्ता ने निवेशकों को रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर खरीदने और उन्हें होल्ड करने की सलाह दी है। उनका मानना ​​है कि जियो प्लेटफॉर्म्स (Jio Platforms) के लॉन्च होने से पूरे रिलायंस साम्राज्य का वैल्यूएशन बढ़ गया है। गुप्ता ने कहा कि हमें उम्मीद है कि अगले एक साल में यह स्टॉक ₹1,500–1,700 के स्तर तक पहुंच सकता है।