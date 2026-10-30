RIL Q2 Results: रिलायंस की कमाई ने बनाया नया रिकॉर्ड, मुनाफा ₹29,550 करोड़ पर पहुंचा, रेवेन्यू ₹3.62 लाख करोड़ के पार

Reliance Q2 Results: मुकेश अंबानी की रिलायंस इंडस्ट्रीज ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार वित्तीय प्रदर्शन किया है। कंपनी को रिकॉर्ड रेवेन्यू, EBITDA और नेट प्रॉफिट हासिल हुआ है। इसके ऑयल-टू-केमिकल्स कारोबार के शानदार प्रदर्शन और डिजिटल सेवाओं और रिटेल सेक्टर में बंपर बढ़ोतरी हुई। इससे कंपनी के रेवेन्यू में 28 फीसदी की बढ़ोतरी देखने को मिली है।

वित्त वर्ष की दूसरी तिमाही में कंसोलिडेटेड रेवेन्यू बढ़कर 3.62 लाख करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। EBITDA 24 फीसदी बढ़कर 62,409 करोड़ रुपये के अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि नेट प्रॉफिट 34 फीसदी बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये के रिकॉर्ड स्तर पर आ गया। वित्त वर्ष 2027 की पहली छमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट पहली बार 50,000 करोड़ रुपये के पार पहुंच गया।

कंपनी ने 38,153 करोड़ रुपये खर्च किए रिलायंस इंडस्ट्रीज ने इस तिमाही के दौरान 38,153 करोड़ रुपये का पूंजीगत खर्च (capital expenditure) किया। इस राशि का इस्तेमाल ऑयल-टू-केमिकल्स और न्यू एनर्जी कारोबार के प्रोजेक्ट्स के लिए किया गया। इसके साथ ही कंज्यूमर बिजनेस में इंफ्रास्ट्रक्चर और वितरण नेटवर्क (distribution networks) का विस्तार किया गया। सितंबर के आखिरी में कंपनी पर नेट डेट (शुद्ध कर्ज) 1.17 लाख करोड़ रुपये था, जो जून के अंत में 1.23 लाख करोड़ रुपये था। नेट डेट-टू-EBITDA अनुपात में सुधार हुआ और यह 0.47 गुना हो गया।

रिकॉर्ड IPO के बाद जियो प्लेटफॉर्म्स की लिस्टिंग रिलायंस को डिजिटल सेवा कारोबार से इस तिमाही के दौरान रेवेन्यू और कमाई में बढ़ोतरी हुई है। जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड ने 47,485 करोड़ रुपये का रेवेन्यू हासिल किया। यह सालाना आधार पर 11.3 फीसदी धिक है। यह वृद्धि ग्राहकों की संख्या में बढ़ोतरी, प्रति उपयोगकर्ता औसत राजस्व (ARPU) में वृद्धि और डिजिटल सेवाओं के विस्तार के कारण हुई है। जियो प्लेटफॉर्म्स का EBITDA 16.6 फीसदी बढ़कर 21,879 करोड़ रुपये हो गया, जबकि इसका EBITDA मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 54.1 फीसदी हो गया।

रिलायंस रिटेल बिजनेस का रेवेन्यू 6.4% बढ़ा रिलायंस रिटेल वेंचर्स लिमिटेड (RRVL) ने कहा कि कंज्यूमर ब्रांड्स बिजनेस के अलग होने (डीमर्जर) के असर को हटाने के बाद, उसका ग्रॉस रेवेन्यू सालाना आधार पर 6.4 फीसदी बढ़कर 91,716 करोड़ रुपये हो गया है। हालांकि, त्योहारों का समय दिसंबर तिमाही में खिसकने से इस कारोबार के प्रदर्शन पर असर पड़ा। रिलायंस रिटेल कारोबार का EBITDA 6,228 करोड़ रुपये रहा। इसका EBITDA मार्जिन 7.8% था। मार्जिन में 120 आधार अंक की कमी आई। कंपनी ने कहा कि त्योहारों के समय में बदलाव, लागत में बढ़ोतरी और कारोबार के विस्तार पर जारी निवेश की वजह से यह कमी आई है।

रिलायंस रिटेल ने खोले 303 नए स्टोर रिलायंस रिटेल ने इस तिमाही में 303 स्टोर खोले, जिससे इसके कुल स्टोरों की संख्या 19,947 हो गई। इसका ऑपरेटिंग एरिया 7.75 करोड़ वर्ग फुट रहा। प्रमुख त्योहारों के तीसरी तिमाही में खिसक जाने के बावजूद, सालाना आधार पर ट्रांजैक्शन में 7 फीसदी की वृद्धि हुई।

O2C कारोबार ने बनाया कमाई का रिकॉर्ड रिलायंस के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार ने अब तक का अपना सबसे बेहतरीन तिमाही प्रदर्शन किया है। कच्चे तेल और उत्पादों की कीमतों में भारी बढ़ोतरी की वजह से इसका रेवेन्यू सालाना आधार पर 44.2 फीसदी बढ़कर 2.32 लाख करोड़ रुपये हो गया है। कंपनी का EBITDA 67.9 फीसदी बढ़कर 25,203 करोड़ रुपये के अब तक के हाई लेवल पर पहुंच गया, जबकि EBITDA मार्जिन 160 बेसिस पॉइंट्स बढ़कर 10.9 फीसदी हो गया।

कंपनी के मुताबिक, परिवहन ईंधन (Transportation fuel) की रिफाइनिंग मार्जिन में पिछले साल के मुकाबले 3 से 3.7 गुना तक की बढ़ोतरी हुई और ये ऐतिहासिक ऊंचाई पर पहुंच गए। कच्चे तेल की कीमतों में सालाना आधार पर 40.6 फीसदी की वृद्धि हुई, जबकि डाउनस्ट्रीम रासायनिक उत्पादों की कीमतों में 25 से 35 फीसदी की बढ़ोतरी हुई।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर का हाल शुक्रवार को BSE पर यह शेयर 0.44% की बढ़त के साथ ₹1163.55 प्रति शेयर पर बंद हुआ। इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन ₹15,74,578.54 करोड़ रहा।