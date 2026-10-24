जियो IPO में शेयर मिले या नहीं? PAN नंबर से NSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस, ये है डायरेक्ट लिंक

Jio IPO: रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब अलॉटमेंट पर है। आईपीओ में आवेदन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाते में जियो के शेयर आएंगे या नहीं। जिन निवेशकों ने शेयरों के लिए आवेदन किया है, वे BSE, NSE और इस इश्यू के रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज' (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए अपने अलॉटमेंट की जांच कर सकते हैं।
मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां (bids) मिली हैं। शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुए इस IPO ने भारत के प्राइमरी मार्केट में डिमांड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹250 चल रहा है।
इससे संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग के समय इसकी कीमत इश्यू के ऊपरी प्राइस बैंड से अधिक हो सकती है। निवेशक NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपनी बोली का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए पैन नंबर या आईपीओ आवेदन संख्या की जरूरत पड़ सकती है।
अगर आपने भी इस इश्यू में बोली लगाई है, तो अलॉटमेंट फाइनल होते ही आप घर बैठे अपना स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आप NSE, BSE या फिर इश्यू के आधिकारिक रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
1. एनएसई के आधिकारिक आईपीओ वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाएं।
2. Equity and SME IPO bid details वाले विकल्प को चुनें।
3. ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से JPL का चयन करें।
4. अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
5. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही स्टेटस आपकी स्क्रीन पर होगा।
1. BSE के एप्लीकेशन स्टेटस पेज पर विजिट करें।
2. इश्यू टाइप में Equity को सिलेक्ट करें।
3. ड्रॉप-डाउन लिस्ट में JPL को चुनें।
4. अपना एप्लीकेशन नंबर या पैन कार्ड विवरण भरें और सर्च पर क्लिक करें।
1. जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं।
2. यहां ‘Select IPO’ विकल्प में ‘Jio Platforms Ltd’ चुनें।
3. इसके बाद अपना पैन (PAN) नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन से जुड़ी अलॉटमेंट की जानकारी दिखाई देगी।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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