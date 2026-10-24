जियो IPO में शेयर मिले या नहीं? PAN नंबर से NSE पर ऐसे चेक करें अलॉटमेंट स्टेटस, ये है डायरेक्ट लिंक

Jio IPO: रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ में पैसा लगाने वाले निवेशकों की नजर अब अलॉटमेंट पर है। आईपीओ में आवेदन करने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि खाते में जियो के शेयर आएंगे या नहीं। जिन निवेशकों ने शेयरों के लिए आवेदन किया है, वे BSE, NSE और इस इश्यू के रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज' (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए अपने अलॉटमेंट की जांच कर सकते हैं।
मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां (bids) मिली हैं। शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुए इस IPO ने भारत के प्राइमरी मार्केट में डिमांड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹250 चल रहा है।
इससे संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग के समय इसकी कीमत इश्यू के ऊपरी प्राइस बैंड से अधिक हो सकती है। निवेशक NSE इंडिया की वेबसाइट पर जाकर अपनी बोली का स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके लिए पैन नंबर या आईपीओ आवेदन संख्या की जरूरत पड़ सकती है।
अगर आपने भी इस इश्यू में बोली लगाई है, तो अलॉटमेंट फाइनल होते ही आप घर बैठे अपना स्टेटस आसानी से देख सकते हैं। इसके लिए आप NSE, BSE या फिर इश्यू के आधिकारिक रजिस्ट्रार केफिन टेक्नोलॉजीज की वेबसाइट का उपयोग कर सकते हैं।
1. एनएसई के आधिकारिक आईपीओ वेरिफिकेशन पोर्टल पर जाएं।
2. Equity and SME IPO bid details वाले विकल्प को चुनें।
3. ड्रॉप-डाउन लिस्ट में से JPL का चयन करें।
4. अपना पैन नंबर और एप्लीकेशन नंबर दर्ज करें।
5. सबमिट बटन पर क्लिक करते ही स्टेटस आपकी स्क्रीन पर होगा।
1. BSE के एप्लीकेशन स्टेटस पेज पर विजिट करें।
2. इश्यू टाइप में Equity को सिलेक्ट करें।
3. ड्रॉप-डाउन लिस्ट में JPL को चुनें।
4. अपना एप्लीकेशन नंबर या पैन कार्ड विवरण भरें और सर्च पर क्लिक करें।
1. जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का अलॉटमेंट स्टेटस चेक करने के लिए सबसे पहले केफिन टेक्नोलॉजीज (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। https://ipostatus.kfintech.com/ पर जाएं।
2. यहां ‘Select IPO’ विकल्प में ‘Jio Platforms Ltd’ चुनें।
3. इसके बाद अपना पैन (PAN) नंबर या डीमैट अकाउंट नंबर दर्ज करें और ‘Submit’ पर क्लिक करें।
4. इसके बाद स्क्रीन पर आपके आवेदन से जुड़ी अलॉटमेंट की जानकारी दिखाई देगी।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।