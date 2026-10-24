Jio IPO: जियो IPO का GMP ₹250, क्या लिस्टिंग पर भी दिखेगा यही दम? 28 अक्टूबर पर टिकी निवेशकों की निगाहें

Reliance Jio IPO: रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स के ₹30,213 करोड़ के इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग (IPO) की सब्सक्रिप्शन प्रक्रिया पूरी हो गई है, जिससे 26 अक्टूबर, 2026 को अलॉटमेंट की घोषणा का रास्ता साफ हो गया है। जिन निवेशकों ने शेयरों के लिए आवेदन किया है, वे BSE, NSE और इस इश्यू के रजिस्ट्रार 'केफिन टेक्नोलॉजीज' (KFin Technologies) की आधिकारिक वेबसाइटों के जरिए अपने अलॉटमेंट की जांच कर सकेंगे।

मुकेश अंबानी की जियो प्लेटफॉर्म्स के IPO को 4.5 लाख करोड़ रुपये से अधिक की बोलियां (bids) मिली हैं। शुक्रवार को सब्सक्रिप्शन के लिए बंद हुए इस IPO ने भारत के प्राइमरी मार्केट में डिमांड का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है।वहीं ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹250 चल रहा है। इससे संकेत मिलते हैं कि लिस्टिंग के समय इसकी कीमत इश्यू के ऊपरी प्राइस बैंड से अधिक हो सकती है।

अलॉटमेंट की तारीख जियो प्लेटफॉर्म्स के आईपीओ के अलॉटमेंट की प्रक्रिया 26 अक्टूबर तक पूरी हो सकती है। 27 अक्टूबर को निवेशकों के डीमैट खाते में शेयर जमा कर दिए जाएंगे। साथ ही, जिन निवेशकों को शेयर आवंटित नहीं हुए हैं, उन्हें रिफंड देने की प्रक्रिया भी उसी दिन पूरी कर ली जाएगी।

लिस्टिंग की तारीख और समय कंपनी के 28 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्टॉक एक्सचेंज BSE और NSE पर लिस्ट होने की योजना है।

जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का कुल सब्सक्रिप्शन स्टेटस: QIB, NII, रिटेल यह IPO शुक्रवार को बंद हुआ। इसमें 19.75 करोड़ शेयरों की पेशकश के मुकाबले 421.87 करोड़ शेयरों के लिए बोलियां मिलीं। तीन दिन की बोली प्रक्रिया के अंत तक, पूरे इश्यू को 22.19 गुना सब्सक्राइब किया गया। संस्थागत निवेशकों की ओर से सबसे मजबूत मांग देखने को मिली।

क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स (QIB) वाले हिस्से को 70.55 गुना सब्सक्राइब किया गया, जबकि नॉन-इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स (NII) कैटेगरी में उनके लिए आरक्षित शेयरों के मुकाबले 14 गुना बोलियां प्राप्त हुईं।

रिटेल निवेशक सेगमेंट में 2.72 गुना सब्सक्रिप्शन मिला। वहीं, कर्मचारियों के लिए आरक्षित हिस्से में 2.93 गुना सब्सक्रिप्शन दर्ज किया गया, और शेयरधारकों के लिए आरक्षित श्रेणी में 7.60 गुना सब्सक्रिप्शन मिला।

रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म्स IPO GMP मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) ₹250 था। इश्यू प्राइस बैंड के ऊपरी स्तर ₹1,119 प्रति शेयर के हिसाब से, इसका संभावित लिस्टिंग प्राइस करीब ₹1,369 रुपये हो रहा है। यह प्रीमियम ऊपरी इश्यू प्राइस पर लगभग 22.34% मुनाफा मिल सकता है।

हालांकि, ग्रे मार्केट प्रीमियम निवेशकों की धारणा का एक अनौपचारिक संकेत है, न कि कोई पक्का लिस्टिंग प्राइस। शेयरों की ट्रेडिंग शुरू होने से पहले इसमें बदलाव आ सकता है। असल लिस्टिंग प्राइस बाजार की मांग और लिस्टिंग के दिन की ट्रेडिंग स्थितियों पर निर्भर करता है।

RIL के शेयर का भाव जियो IPO के लिए 3 दिनों तक चली बोली के दौरान, 21 से 23 अक्टूबर के बीच रिलायंस के शेयरों में 1% की गिरावट आई। यह स्टॉक अब अपने 52 हफ्ते के हाई लेवल ₹1,611.20 (जो जनवरी 2026 में दर्ज किया गया था) से लगभग 26% नीचे है। वहीं, 13 अक्टूबर को बने इसके 52 हफ्ते के लो लेवल ₹1,152.30 से यह अब केवल 3% से कुछ ही ज्यादा है।

पिछले एक महीने में इस स्टॉक में 4%, तीन महीनों में 7% और छह महीनों में 12% की गिरावट आई है। पिछले एक साल में इसमें 18% से अधिक की गिरावट देखी गई है, जो यह दर्शाता है कि जियो प्लेटफॉर्म्स IPO को लेकर चर्चाओं के बावजूद, शेयरों पर लगातार दबाव बना हुआ है।

जियो प्लेटफॉर्म्स IPO की डिटेल जियो प्लेटफॉर्म्स ने ₹30,213 करोड़ जुटाने के लिए अपना पब्लिक इश्यू (IPO) पेश किया। इस IPO में 27 करोड़ शेयरों का नया इश्यू (fresh issue) शामिल था। इसमें 'ऑफर-फॉर-सेल' (OFS) का कोई हिस्सा नहीं था।

कंपनी के 'रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस' (RHP) के अनुसार, इससे जुटाई गई राशि में से ₹27,500 करोड़ का इस्तेमाल कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली दूरसंचार सहायक कंपनी, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड (RJIL) के कर्ज को चुकाने के लिए किया जाएगा। बाकी बची राशि का उपयोग सामान्य कॉर्पोरेट कार्यों के लिए किया जाएगा।

जियो प्लेटफॉर्म्स IPO का प्राइस बैंड ₹1,065 से ₹1,119 प्रति शेयर तय किया गया है। निवेशकों को कम से कम 12 शेयरों के लिए बोली लगानी होगी और उसके बाद 12 के गुणकों में बोली लगाई गई।

आरक्षित श्रेणी के तहत आवेदन करने वाले पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹54 की छूट दी गई। जियो प्लेटफॉर्म्स ने एंकर निवेशकों से ₹8,109.85 करोड़ जुटाए, जिसके लिए एंकर बिडिंग की तारीख 19 अक्टूबर, 2026 तय की गई थी।