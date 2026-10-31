Reliance vs Jio Platforms: रिलायंस या जियो… सोमवार को किस शेयर में दिख सकती है ज्यादा तेजी? एक्सपर्ट्स ने बताए टारगेट

Reliance Share Target 2026: रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स के मजबूत तिमाही नतीजों के बाद सोमवार को निवेशकों की नजर इन शेयरों पर रहेगी। विशेषज्ञों ने निवेशकों को अपनी जोखिम क्षमता के अनुसार शेयर चयन करने की सलाह दी है।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड31 Oct 2026, 04:24 PM IST
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Reliance vs Jio Platforms में से कौन सा शेयर सोमवार को बन सकता है रॉकेट?
Reliance vs Jio Platforms में से कौन सा शेयर सोमवार को बन सकता है रॉकेट?(AI generated image for representational purposes only)

Mukesh Ambani Stocks: मुकेश अंबानी की दो कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स के सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार में सुधार देखने को मिला, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स ने मुनाफे, मार्जिन और ग्राहकों की संख्या के मोर्चे पर मजबूती दिखाई। दोनों कंपनियों के मजबूत नतीजों के बाद सोमवार को निवेशकों की नजर इनके शेयरों पर रहने वाली है। एक्सपर्ट ने बताया कि किस शेयर में ज्यादा तेजी दिख सकती है और साथ ही अलग-अलग टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताए हैं।

रिलायंस या जियो, किस शेयर में दिख सकती है ज्यादा तेजी?

मुकेश अंबानी की दोनों कंपनियों के नतीजे, तो काफी अच्छे रहें। ऐसे में सोमवार को किस कंपनी पर निवेशक दांव लगाए, इसको लेकर कई एक्सपर्ट ने अपनी अलग-अलग राय दी है। अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, निवेशकों को अपनी पसंद और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से फैसला करना चाहिए।रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने पर कई कारोबारों की ग्रोथ का फायदा मिल सकता है, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ा विकल्प है।

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वहीं KC Securities के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम ओझा के अनुसार, डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ में निवेश करना चाहते हैं, तो जियो प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख सकते हैं। अगर सुरक्षित विकल्प तलाशने वाले निवेशकों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।

रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों में आई कितनी मजबूती?

वित्तीय आंकड़ेसितंबर 2026 तिमाही
एकीकृत शुद्ध मुनाफा 29,550 करोड़
मुनाफे में सालाना बढ़ोतरी33.8%
मालिकों के हिस्से का मुनाफा 25,548 करोड़
एकीकृत आय 3,62,268 करोड़
आय में सालाना बढ़ोतरी27.8%
EBITDA 62,409 करोड़
EBITDA में बढ़ोतरी23.9%
O2C कारोबार का EBITDA 25,203 करोड़
O2C कारोबार का रेवेन्यू 2,31,601 करोड़
रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू 91,716 करोड़
रिलायंस रिटेल का शुद्ध मुनाफा 2,611 करोड़
जियोस्टार का रेवेन्यू 6,806 करोड़
जियोस्टार का EBITDA 1,502 करोड़
तेल एवं गैस कारोबार का EBITDA 4,901 करोड़
पूंजीगत व्यय 38,153 करोड़
शुद्ध कर्ज 1,17,140 करोड़
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जियो प्लेटफॉर्म्स: सितंबर तिमाही के नतीजे

वित्तीय आंकड़ेसितंबर 2026 तिमाही
कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा 8,389 करोड़
मुनाफे में सालाना बढ़ोतरी13.7%
ऑपरेटिंग रेवेन्यू 40,475 करोड़
ग्रॉस रेवेन्यू 47,485 करोड़
ग्रॉस रेवेन्यू में बढ़ोतरी11.3%
EBITDA 21,879 करोड़
EBITDA में बढ़ोतरी16.6%
कुल ग्राहक54.24 करोड़
5G ग्राहक30 करोड़
ARPU (प्रति ग्राहक औसत मासिक कमाई) 218.8
कुल वायरलेस ट्रैफिक में 5G की हिस्सेदारी56%
नेट डेट 8,800 करोड़

रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो का टारगेट कितना है?

KC Securities के महेश एम ओझा के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 1,145 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है। शेयर 1,200 रुपये के ऊपर निकल चुका है और अब इसके लिए 1,265 रुपये का शॉर्ट टर्म में जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नए खरीदारों को 1,145 पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, शेयर 1,265 , 1,290 और 1,350 रुपये तक जा सकता है।

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वहीं केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स ने गुरुवार के कारोबारी सत्र में 1,489.70 रुपये का नया उच्च स्तर छुआ था।उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा निवेशकों को शेयर होल्ड करने की सलाह दी है। इसके अलावा 1,410 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। अरुण केजरीवाल के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 1,500 रुपये और 1,550 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author

Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।

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