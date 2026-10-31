Reliance vs Jio Platforms: रिलायंस या जियो… सोमवार को किस शेयर में दिख सकती है ज्यादा तेजी? एक्सपर्ट्स ने बताए टारगेट

Mukesh Ambani Stocks: मुकेश अंबानी की दो कंपनियों रिलायंस इंडस्ट्रीज और जियो प्लेटफॉर्म्स के सितंबर तिमाही के नतीजे आ गए हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) कारोबार में सुधार देखने को मिला, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स ने मुनाफे, मार्जिन और ग्राहकों की संख्या के मोर्चे पर मजबूती दिखाई। दोनों कंपनियों के मजबूत नतीजों के बाद सोमवार को निवेशकों की नजर इनके शेयरों पर रहने वाली है। एक्सपर्ट ने बताया कि किस शेयर में ज्यादा तेजी दिख सकती है और साथ ही अलग-अलग टारगेट और स्टॉप लॉस भी बताए हैं।
मुकेश अंबानी की दोनों कंपनियों के नतीजे, तो काफी अच्छे रहें। ऐसे में सोमवार को किस कंपनी पर निवेशक दांव लगाए, इसको लेकर कई एक्सपर्ट ने अपनी अलग-अलग राय दी है। अविनाश गोरक्षकर के मुताबिक, निवेशकों को अपनी पसंद और जोखिम उठाने की क्षमता के हिसाब से फैसला करना चाहिए।रिलायंस इंडस्ट्रीज में निवेश करने पर कई कारोबारों की ग्रोथ का फायदा मिल सकता है, जबकि जियो प्लेटफॉर्म्स डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ से जुड़ा विकल्प है।
वहीं KC Securities के वाइस प्रेसिडेंट (रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट) महेश एम ओझा के अनुसार, डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर की ग्रोथ में निवेश करना चाहते हैं, तो जियो प्लेटफॉर्म्स पर नजर रख सकते हैं। अगर सुरक्षित विकल्प तलाशने वाले निवेशकों के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर पर ध्यान देने की सलाह दी गई है।
|वित्तीय आंकड़े
|सितंबर 2026 तिमाही
|एकीकृत शुद्ध मुनाफा
|₹29,550 करोड़
|मुनाफे में सालाना बढ़ोतरी
|33.8%
|मालिकों के हिस्से का मुनाफा
|₹25,548 करोड़
|एकीकृत आय
|₹3,62,268 करोड़
|आय में सालाना बढ़ोतरी
|27.8%
|EBITDA
|₹62,409 करोड़
|EBITDA में बढ़ोतरी
|23.9%
|O2C कारोबार का EBITDA
|₹25,203 करोड़
|O2C कारोबार का रेवेन्यू
|₹2,31,601 करोड़
|रिलायंस रिटेल का रेवेन्यू
|₹91,716 करोड़
|रिलायंस रिटेल का शुद्ध मुनाफा
|₹2,611 करोड़
|जियोस्टार का रेवेन्यू
|₹6,806 करोड़
|जियोस्टार का EBITDA
|₹1,502 करोड़
|तेल एवं गैस कारोबार का EBITDA
|₹4,901 करोड़
|पूंजीगत व्यय
|₹38,153 करोड़
|शुद्ध कर्ज
|₹1,17,140 करोड़
|वित्तीय आंकड़े
|सितंबर 2026 तिमाही
|कंसोलिडेटेड शुद्ध मुनाफा
|₹8,389 करोड़
|मुनाफे में सालाना बढ़ोतरी
|13.7%
|ऑपरेटिंग रेवेन्यू
|₹40,475 करोड़
|ग्रॉस रेवेन्यू
|₹47,485 करोड़
|ग्रॉस रेवेन्यू में बढ़ोतरी
|11.3%
|EBITDA
|₹21,879 करोड़
|EBITDA में बढ़ोतरी
|16.6%
|कुल ग्राहक
|54.24 करोड़
|5G ग्राहक
|30 करोड़
|ARPU (प्रति ग्राहक औसत मासिक कमाई)
|₹218.8
|कुल वायरलेस ट्रैफिक में 5G की हिस्सेदारी
|56%
|नेट डेट
|₹8,800 करोड़
KC Securities के महेश एम ओझा के मुताबिक, रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में 1,145 रुपये के स्तर पर मजबूत सपोर्ट है। शेयर 1,200 रुपये के ऊपर निकल चुका है और अब इसके लिए 1,265 रुपये का शॉर्ट टर्म में जा सकता है। इसके साथ ही उन्होंने नए खरीदारों को 1,145 पर स्टॉप लॉस रखने की सलाह दी है। उनके मुताबिक, शेयर 1,265 , 1,290 और 1,350 रुपये तक जा सकता है।
वहीं केजरीवाल रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट सर्विसेज के फाउंडर अरुण केजरीवाल के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स ने गुरुवार के कारोबारी सत्र में 1,489.70 रुपये का नया उच्च स्तर छुआ था।उन्होंने जियो प्लेटफॉर्म्स के मौजूदा निवेशकों को शेयर होल्ड करने की सलाह दी है। इसके अलावा 1,410 रुपये पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी है। अरुण केजरीवाल के मुताबिक, जियो प्लेटफॉर्म्स का शेयर 1,500 रुपये और 1,550 रुपये के स्तर तक पहुंच सकता है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।