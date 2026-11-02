RIL Share Surge: रिलायंस के शेयरों में बंपर खरीदारी, 6% से ज्यादा की तेजी, जानें वजह

RIL share price: शेयर बाजार में आज जोरदार तेजी के साथ कामकाज की शुरुआत हुई। इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयरों में आई तूफानी तेजी है। देश की सबसे बड़ी वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) के शेयर 6 प्रतिशत से अधिक की तेजी दर्ज की। लिहाजा, सेंसेक्स और निफ्टी 1 प्रतिशत चढ़ गया। सोमवार 75,178.24 के लेवल पर खुला, जबकि कुछ ही देर में शुक्रवार को बंद लेवल 74460 से 906.06 अंक या 1.22 प्रतिशत की जोरदार के साथ 75,366.06 के हाई लेवल पर पहुंच गया। इसी तरह निफ्टी 50 इंडेक्स 23,222.30 के स्तर पर खुला, जबकि कुछ ही देर में अपने पिछले बंद 23053.10 से 239 अंक या 1.04% की बढ़त के साथ 23,292.55 के लेवल पर पहुंच गया।

RIL Q2 Results 2026 RIL ने वित्त वर्ष 2026-27 की दूसरी तिमाही में शानदार नतीजे पेश किए हैं। कंपनी का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 33.8 फीसदी बढ़कर 29,550 करोड़ रुपये हो गया। पिछले साल इसी तिमाही में यह 22,092 करोड़ रुपये था। शेयरहोल्डर्स नेट प्रॉफिट 40 फीसदी उछलकर 25,548 करोड़ रुपये पहुंच गया।

इस दौरान कंपनी का टोटल रेवेन्यू 27.8 फीसदी बढ़कर 3,62,268 करोड़ रुपये रहा। वहीं, EBITDA 23.9 फीसदी बढ़कर रिकॉर्ड 62,409 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। यह पिछली तिमाही के 23,196 करोड़ रुपये से भी ज्यादा है।

कंपनी के मुनाफे में सबसे बड़ा योगदान ऑयल-टू-केमिकल्स (O2C) सेगमेंट का रहा है। ग्लोबल स्तर पर ट्रांसपोर्टेशन फ्यूल के मार्जिन बेहतर रहने और पेट्रोकेमिकल मार्जिन में सुधार से इस सेगमेंट का EBITDA 67.9 फीसदी उछलकर 25,203 करोड़ रुपये हो गया। इसकी आय 44.2 फीसदी बढ़कर 2,31,601 करोड़ रुपये पहुंच गई।

क्या करें निवेशक? कांतिलाल छगनलाल सिक्योरिटीज के वीपी रिसर्च एंड बिजनेस डेवलपमेंट महेश एम ओझा ने कहा, "रिलायंस के शेयर में अच्छा अपसाइड नजर आ रहा है। इमीडिएट रेजिस्टेंस 1,220-1,235 रुपये के आसपास है, उसके बाद 1,260 रुपये पर है। अगर 1,260 रुपये से ऊपर टिकाऊ ब्रेकआउट हो जाता है तो 1,300, 1,325 और 1,360 रुपये तक का रास्ता खुल सकता है। रिस्क को कम करने के लिए स्टॉप-लॉस 1,140 रुपये पर रखा जा सकता है।"