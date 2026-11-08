SAFEENTP Share Down: मुहूर्त ट्रेडिंग में Safe Enterprises का शेयर धड़ाम! 9.76% की बड़ी गिरावट, जानिए कितना गिरा भाव

Safe Enterprises Retail Fixtures: शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 9.76% टूटकर ₹206.15 पर आ गए। कारोबार के दौरान शेयर में ₹22.30 की गिरावट दर्ज की गई। मुहूर्त ट्रेडिंग के खास कारोबारी सत्र में शेयर की इस कमजोरी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों और आने वाले समय में शुरू होने वाले नए प्लांट को देखते हुए शेयर की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है।
Safe Enterprises Retail Fixtures ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले गिरावट आई है। हालांकि, कंपनी इस दौरान मुनाफे में बनी हुई।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures का शेयर ₹206.15 पर कारोबार करता नजर आया। इसमें ₹22.30 यानी 9.76% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर में गिरावट की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है,लेकिन माना जा रहा है कि वित्तीय नतीजों का असर आज शेयर में देखने को मिल रहा है।
Safe Enterprises Retail Fixtures ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त पहली छमाही में ₹77.87 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.7% की गिरावट आई है। वहीं, इस अवधि में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) ₹21.75 करोड़ रहा।
|Metric
|Period
|Reported figure
|Revenue
|H1 FY27 ended September 30, 2026
|₹77.87 crore
|Revenue change
|H1 FY27
|Down 30.7%
|Profit after tax
|H1 FY27 ended September 30, 2026
|₹21.75 crore
|Standalone sales
|Half year ended September 2025
|₹90 crore
|Standalone net profit
|Half year ended September 2025
|₹27 crore
|Standalone sales
|Half year ended March 2026
|₹83 crore
|Standalone net profit
|Half year ended March 2026
|₹27 crore
Safe Enterprises Retail Fixtures के लिए एक अहम ऑपरेशनल अपडेट Ambernath प्लांट से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस प्लांट में दिसंबर 2026 के अंत तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।
अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।
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