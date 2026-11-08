SAFEENTP Share Down: मुहूर्त ट्रेडिंग में Safe Enterprises का शेयर धड़ाम! 9.76% की बड़ी गिरावट, जानिए कितना गिरा भाव

Safe Enterprises Retail Fixtures: शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 9.76% टूटकर ₹206.15 पर आ गए। कारोबार के दौरान शेयर में ₹22.30 की गिरावट दर्ज की गई। मुहूर्त ट्रेडिंग के खास कारोबारी सत्र में शेयर की इस कमजोरी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों और आने वाले समय में शुरू होने वाले नए प्लांट को देखते हुए शेयर की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है।
Safe Enterprises Retail Fixtures ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले गिरावट आई है। हालांकि, कंपनी इस दौरान मुनाफे में बनी हुई।
मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures का शेयर ₹206.15 पर कारोबार करता नजर आया। इसमें ₹22.30 यानी 9.76% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर में गिरावट की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है,लेकिन माना जा रहा है कि वित्तीय नतीजों का असर आज शेयर में देखने को मिल रहा है।
Safe Enterprises Retail Fixtures ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त पहली छमाही में ₹77.87 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.7% की गिरावट आई है। वहीं, इस अवधि में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) ₹21.75 करोड़ रहा।
|Metric
|Period
|Reported figure
|Revenue
|H1 FY27 ended September 30, 2026
|₹77.87 crore
|Revenue change
|H1 FY27
|Down 30.7%
|Profit after tax
|H1 FY27 ended September 30, 2026
|₹21.75 crore
|Standalone sales
|Half year ended September 2025
|₹90 crore
|Standalone net profit
|Half year ended September 2025
|₹27 crore
|Standalone sales
|Half year ended March 2026
|₹83 crore
|Standalone net profit
|Half year ended March 2026
|₹27 crore
Safe Enterprises Retail Fixtures के लिए एक अहम ऑपरेशनल अपडेट Ambernath प्लांट से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस प्लांट में दिसंबर 2026 के अंत तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।
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