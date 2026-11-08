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SAFEENTP Share Down: मुहूर्त ट्रेडिंग में Safe Enterprises का शेयर धड़ाम! 9.76% की बड़ी गिरावट, जानिए कितना गिरा भाव

Safe Enterprises Retail Fixtures Share Price: मुहूर्त ट्रेडिंग के शुभ अवसर पर शेयर बाजार में जहां कई स्टॉक्स में तेजी देखने को मिली, वहीं Safe Enterprises Retail Fixtures के शेयर ने निवेशकों को निराश कर दिया। कंपनी के स्टॉक में जोरदार बिकवाली देखने को मिली और यह करीब 10% तक टूट गया।

Anuj Shrivastava
पब्लिश्ड8 Nov 2026, 03:04 PM IST
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Safe Enterprises का शेयर हुआ धड़ाम
Safe Enterprises का शेयर हुआ धड़ाम(AI)
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Safe Enterprises Retail Fixtures: शेयर बाजार में मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures के शेयर में बड़ी गिरावट देखने को मिली। कंपनी का शेयर 9.76% टूटकर 206.15 पर आ गए। कारोबार के दौरान शेयर में 22.30 की गिरावट दर्ज की गई। मुहूर्त ट्रेडिंग के खास कारोबारी सत्र में शेयर की इस कमजोरी ने निवेशकों का ध्यान खींचा है। कंपनी के हालिया वित्तीय नतीजों और आने वाले समय में शुरू होने वाले नए प्लांट को देखते हुए शेयर की चाल पर बाजार की नजर बनी हुई है।

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Safe Enterprises Retail Fixtures ने हाल ही में वित्त वर्ष 2026-27 की पहली छमाही के नतीजे जारी किए हैं। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले गिरावट आई है। हालांकि, कंपनी इस दौरान मुनाफे में बनी हुई।

मुहूर्त ट्रेडिंग में 9.76% गिरा शेयर

मुहूर्त ट्रेडिंग के दौरान Safe Enterprises Retail Fixtures का शेयर 206.15 पर कारोबार करता नजर आया। इसमें 22.30 यानी 9.76% की गिरावट दर्ज की गई। शेयर में गिरावट की कोई आधिकारिक वजह सामने नहीं आई है,लेकिन माना जा रहा है कि वित्तीय नतीजों का असर आज शेयर में देखने को मिल रहा है।

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H1 FY27 में कंपनी का रेवेन्यू 30.7% घटा

Safe Enterprises Retail Fixtures ने 30 सितंबर 2026 को समाप्त पहली छमाही में 77.87 करोड़ का रेवेन्यू दर्ज किया। कंपनी के रेवेन्यू में पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 30.7% की गिरावट आई है। वहीं, इस अवधि में कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स (PAT) 21.75 करोड़ रहा।

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MetricPeriodReported figure
RevenueH1 FY27 ended September 30, 2026 77.87 crore
Revenue changeH1 FY27Down 30.7%
Profit after taxH1 FY27 ended September 30, 2026 21.75 crore
Standalone salesHalf year ended September 2025 90 crore
Standalone net profitHalf year ended September 2025 27 crore
Standalone salesHalf year ended March 2026 83 crore
Standalone net profitHalf year ended March 2026 27 crore
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दिसंबर में शुरू होगा Ambernath प्लांट

Safe Enterprises Retail Fixtures के लिए एक अहम ऑपरेशनल अपडेट Ambernath प्लांट से जुड़ा है। कंपनी के मुताबिक, इस प्लांट में दिसंबर 2026 के अंत तक परिचालन शुरू होने की उम्मीद है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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Anuj Shrivastava

अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More

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