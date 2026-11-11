SAIL Share Price: सरकारी स्टील कंपनी के शेयर में 37% तेजी की उम्मीद, Q2 नतीजों के बाद ब्रोकरेज फर्म बुलिश

SAIL Share Price: शेयर बाजार में सरकारी कंपनियों के शेयरों पर निवेशकों की नजर बनी हुई है। इसी बीच स्टील सेक्टर की दिग्गज सरकारी कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (SAIL) को लेकर ब्रोकर बुलिश नजर आ रहे हैं। ब्रोकरेज फर्म की रिपोर्ट के मुताबिक कंपनी के शेयर में मौजूदा स्तर से करीब 37% तक तेजी की संभावना है। खास बात यह है कि कंपनी का स्टील कारोबार ही नहीं, बल्कि उसका माइनिंग बिजनेस भी शेयर की वैल्यू बढ़ाने में अहम भूमिका निभा सकता है।
SAIL का उचित मूल्य (Fair Value) ₹220 प्रति शेयर निर्धारित किया गया है। 30 अक्टूबर 2026 को कंपनी का शेयर ₹161 रुपये बंद हुआ था। इस हिसाब से ब्रोकरेज फर्म ने 37 फीसदी तेजी की उम्मीद जातई है। आज, 11 नवंबर 2026 को कंपनी के शेयर BSE पर 175 रुपये पर बंद हुए। कंपनी के शेयर में 3 फीसदी की तेजी देखने को मिली है। यानी कंपनी के शेयरों में तेजी का सिलसिला जारी है। रिपोर्ट में कंपनी के शेयर पर 'Accumulate' यानी धीरे-धीरे खरीदारी करने का रुख भी रखा गया है।
SAIL की वैल्यूएशन रिपोर्ट में कंपनी के स्टील कारोबार को 6 गुना FY28 अनुमानित EBITDA के आधार पर आंका गया है। इसके अलावा माइनिंग कारोबार को 6.5 गुना EBITDA वैल्यूएशन दिया गया है। रिपोर्ट के Sum-of-the-Parts (SOTP) मॉडल के मुताबिक, कंपनी के अलग-अलग कारोबार और निवेशों की कुल वैल्यू ₹1.28 लाख करोड़ से ज्यादा है। हालांकि, इसमें से अनुमानित नेट डेट घटाने के बाद इक्विटी वैल्यू करीब ₹91,120 करोड़ रह जाती है। इस आधार पर प्रति शेयर उचित मूल्य करीब ₹221 है।
CNI इन्फोएक्सचेंज प्राइवेट लिमिटेड CMD किशोर ओस्टवाल (Kishor Ostwal) का कहना है कि कंपनी का EBITDA पिछले साल की समान तिमाही के ₹2,528 करोड़ से बढ़कर ₹4,216 करोड़ हो गया। वहीं, रेवेन्यू भी ₹26,704 करोड़ से बढ़कर ₹31,998 करोड़ पहुंच गया। हालांकि, तिमाही आधार पर तस्वीर थोड़ी अलग रही। Q1 FY27 में EBITDA प्रति टन ₹9,983 था, जो Q2 में घटकर ₹8,171 रह गया। इसकी प्रमुख वजह महंगा इंपोर्टेड कोकिंग कोल और प्रोडक्ट मिक्स में बदलाव रहा है।
SAIL के वैल्यूएशन में आयरन ओर माइनिंग कारोबार को एक अहम माना गया है। रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के पास करीब SAIL के पास करीब 203 करोड़ टन आयरन ओर का भंडार है। कंपनी की मर्चेंट आयरन ओर बिक्री FY26 के करीब 37 लाख टन से बढ़कर FY27 में 80 लाख टन और FY28 में 90 लाख टन तक पहुंचने का अनुमान है।
रिपोर्ट के अनुसार, FY28 में माइनिंग बिजनेस का EBITDA करीब ₹1,350 करोड़ हो सकता है। इसके लिए 6.5 गुना EV/EBITDA मल्टीपल के आधार पर इस कारोबार की वैल्यू ₹8,775 करोड़ आंकी गई है। इसके अलावा, भविष्य में मर्चेंट आयरन ओर की बिक्री 1.1 करोड़ टन तक पहुंचने की संभावना को भी वैल्यूएशन में शामिल किया गया है।
Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।