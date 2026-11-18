Salasar Techno Engineering Share Price| Penny Stock Under Rs10: शेयर बाजार में कम कीमत वाले स्मॉल-कैप शेयर अक्सर छोटे निवेशकों को आकर्षित करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग (Salasar Techno Engineering) के शेयरों में देखने को मिल रहा है। 10 रुपये से कम कीमत वाले इस स्टॉक ने लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में अपनी रैली बरकरार रखी। आज बुधवार, 18 नवंबर को BSE पर यह शेयर 11.8 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 6.45 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। महज तीन दिनों के भीतर इसने निवेशकों को 42 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

52 वीक लो से 71% रिकवर हुआ शेयर इस शेयर ने अक्टूबर 2026 में 3.78 रुपये के लेवल पर अपना 52 सप्ताह का निचला स्तर छुआ था। मौजूदा समय में यह इस लेवल से 71 प्रतिशत की जोरदार रिकवरी दर्ज कर चुका है। बीते एक हफ्ते में इसने 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि एक महीने में 48 प्रतिशत तक का उछाल आया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म की स्थिति थोड़ी अलग है। नवंबर 2025 में बनाए गए 10.92 रुपये के अपने उच्चतम स्तर से यह अभी भी काफी नीचे है। पिछले छह महीनों में इसमें 12 प्रतिशत और एक साल में 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

लगातार क्यों उछल रहा शेयर? सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग (Salasar Techno Engineering) के शेयरों में रैली के पीछे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और EMC लिमिटेड के मर्जर का बड़ा रोल है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 791.21 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल महज 16 करोड़ रुपये था। इस भारी मुनाफे में ईएमसी लिमिटेड के मर्जर से मिला 750.48 करोड़ रुपये का नॉन-कैश डेफर्ड टैक्स क्रेडिट और 15.54 करोड़ रुपये का पिछले साल का टैक्स राइट-बैक शामिल है। अगर इस असाधारण टैक्स लाभ को हटा दिया जाए, तो कंपनी का रियल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25.19 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, टैक्स से पहले का मुनाफा 16.63 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

रेवेन्यू में मामूली उछाल इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 0.4 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 428.76 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 427.17 करोड़ रुपये था। कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा (EBITDA) 40.20 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन 9.38 प्रतिशत पर दर्ज किया गया। अन्य कमाई को मिलाकर एबिटा 41.14 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 41.88 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.02 प्रतिशत कम है।