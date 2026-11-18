Salasar Techno Engineering Share Price| Penny Stock Under Rs10: शेयर बाजार में कम कीमत वाले स्मॉल-कैप शेयर अक्सर छोटे निवेशकों को आकर्षित करते रहते हैं। ऐसा ही कुछ इन दिनों सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग (Salasar Techno Engineering) के शेयरों में देखने को मिल रहा है। 10 रुपये से कम कीमत वाले इस स्टॉक ने लगातार तीसरे ट्रेडिंग सेशन में अपनी रैली बरकरार रखी। आज बुधवार, 18 नवंबर को BSE पर यह शेयर 11.8 प्रतिशत की जोरदार तेजी के साथ 6.45 रुपये के इंट्राडे हाई पर पहुंच गया। महज तीन दिनों के भीतर इसने निवेशकों को 42 प्रतिशत का रिटर्न दिया है।

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52 वीक लो से 71% रिकवर हुआ शेयर इस शेयर ने अक्टूबर 2026 में 3.78 रुपये के लेवल पर अपना 52 सप्ताह का निचला स्तर छुआ था। मौजूदा समय में यह इस लेवल से 71 प्रतिशत की जोरदार रिकवरी दर्ज कर चुका है। बीते एक हफ्ते में इसने 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि एक महीने में 48 प्रतिशत तक का उछाल आया है। हालांकि, लॉन्ग टर्म की स्थिति थोड़ी अलग है। नवंबर 2025 में बनाए गए 10.92 रुपये के अपने उच्चतम स्तर से यह अभी भी काफी नीचे है। पिछले छह महीनों में इसमें 12 प्रतिशत और एक साल में 42 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है।

लगातार क्यों उछल रहा शेयर? सालासर टेक्नो इंजीनियरिंग (Salasar Techno Engineering) के शेयरों में रैली के पीछे फाइनेंशियल रिजल्ट्स और EMC लिमिटेड के मर्जर का बड़ा रोल है। सितंबर तिमाही में कंपनी का मुनाफा 791.21 करोड़ रुपये दर्ज किया गया, जबकि पिछले साल महज 16 करोड़ रुपये था। इस भारी मुनाफे में ईएमसी लिमिटेड के मर्जर से मिला 750.48 करोड़ रुपये का नॉन-कैश डेफर्ड टैक्स क्रेडिट और 15.54 करोड़ रुपये का पिछले साल का टैक्स राइट-बैक शामिल है। अगर इस असाधारण टैक्स लाभ को हटा दिया जाए, तो कंपनी का रियल कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 25.19 करोड़ रुपये रहा है। वहीं, टैक्स से पहले का मुनाफा 16.63 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

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रेवेन्यू में मामूली उछाल इस दौरान कंपनी का रेवेन्यू सालाना आधार पर 0.4 प्रतिशत की मामूली बढ़त के साथ 428.76 करोड़ रुपये रहा, जबकि पिछले साल की समान तिमाही में 427.17 करोड़ रुपये था। कंपनी का ऑपरेटिंग एबिटा (EBITDA) 40.20 करोड़ रुपये रहा और मार्जिन 9.38 प्रतिशत पर दर्ज किया गया। अन्य कमाई को मिलाकर एबिटा 41.14 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले साल के 41.88 करोड़ रुपये के मुकाबले 4.02 प्रतिशत कम है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉ...Read More ✕ Shivam Shukla राजस्थान पत्रिका से शुरू हुआ शिवम शुक्ला का पत्रकारिता का कारवां आज मिंट हिंदी तक पहुंच चुका है। बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर, शिवम शेयर बाजार, इकोनॉमी और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की जटिलताओं को सरल भाषा में आम पाठकों तक पहुंचाते हैं। डिजिटल मीडिया में 5 वर्षों का अनुभव रखने वाले शिवम को आंकड़ों के पीछे छिपी असली खबर खोजने और फाइनेंशियल ट्रेंड्स को डिकोड करने का जुनून है। शिवम का स्पेशलाइजेशन स्टॉक मार्केट, SEBI व RBI की पॉलिसी, केंद्रीय बजट और क्रिप्टो-करेंसी जैसे व्यापक विषयों पर है। इसके साथ ही, वे पर्सनल फाइनेंस और इन्वेस्टमेंट से जुड़ी खबरों के जरिए पाठकों को स्मार्ट फाइनेंशियल फैसले लेने के लिए सशक्त बनाते हैं। मिंट से पहले, शिवम इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी और राजस्थान पत्रिका जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों का हिस्सा रह चुके हैं। बिजनेस जर्नलिज्म के अलावा, जियो-पॉलिटिकल घटनाक्रमों और राजनीति पर भी उनकी गहरी पकड़ है। उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले शिवम ने वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन और UPRTOU मास्टर इन जर्नलिज्म की डिग्री हासिल की है।