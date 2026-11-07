Muhurt Trading Stocks: सालभर में 55 से 69% तक आ सकती है तेजी, इन ब्लूचिप शेयरों पर ब्रोकरेज ने लगाया बड़ा दांव

Stock Picks: मुहूर्त ट्रेडिंग के साथ नए संवत की शुरुआत होने जा रही है। ऐसे में अगर आप अगले एक साल के लिए शेयर बाजार में निवेश के विकल्प तलाश रहे हैं तो सैमको सिक्यॉरिटीज (Samco Securities) की नई रिसर्च रिपोर्ट आपके काम आ सकती है। ब्रोकरेज ने अपनी मुहूर्त पिक्स 2026 रिपोर्ट में तीन ब्लूचिप शेयरों पर बड़ा दांव लगाया है। इनमें अडानी पावर, बीएसई और टेक महिंद्रा शामिल हैं। सैमको को इन शेयरों में अगले एक साल के दौरान 55 से 69 फीसदी तक तेजी आने की उम्मीद है। खास बात यह है कि इन कंपनियों के पक्ष में बिजली की बढ़ती मांग, शेयर बाजार में निवेशकों की बढ़ती भागीदारी और आईटी सेक्टर में सुधार जैसे फैक्टर काम कर सकते हैं।

अडानी पावर में 69% तेजी का टारगेट सैमको की एक साल के लिए चुनी गई ब्लूचिप कंपनियों में अडानी पावर सबसे ऊपर है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 318.85 रुपये का टारगेट दिया है। 30 अक्तूबर, 2026 को शेयर का भाव 189 रुपये था। इस हिसाब से इसमें करीब 69 फीसदी तेजी की संभावना जताई गई है। निवेशकों को 186-192 रुपये की रेंज में खरीदारी की सलाह दी गई है। इसके लिए 162.70 रुपये का स्टॉप लॉस रखा गया है।

अडानी पावर के पक्ष में सबसे बड़ा फैक्टर देश में बिजली की बढ़ती मांग है। कंपनी की कुल ऑपरेटिंग क्षमता 18,150 मेगावाट है। इसके अधिकांश पावर प्लांट लंबी अवधि के पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) के तहत काम करते हैं, जिससे कंपनी को नियमित आय मिलती है।

दूसरी तिमाही (Q2FY27) में अडानी पावर का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 141.5% बढ़कर 7,019 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, रेवेन्यू 44.5 फीसदी बढ़कर 19,439 करोड़ रुपये रहा। ब्रोकरेज का मानना है कि देश में बिजली की मांग बढ़ने और कंपनी के बेहतर ऑपरेशनल प्रदर्शन से आगे भी ग्रोथ को समर्थन मिल सकता है।

एक साल में 62% रिटर्न दे सकता है टेक महिंद्रा का शेयर सैमको की दूसरी पसंद आईटी सेक्टर की कंपनी टेक महिंद्रा है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 2,905 रुपये का टारगेट दिया है। 30 अक्टूबर 2026 को इसका भाव 1,791 रुपये था। इस हिसाब से इसमें करीब 62 फीसदी तेजी की संभावना है। खरीदारी के लिए 1,760-1,820 रुपये की रेंज दी गई है, जबकि स्टॉप लॉस 1,493 रुपये रखा गया है।

टेक महिंद्रा के लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव फैक्टर कंपनी के कारोबार में दिख रहा सुधार है। कंपनी पिछले कुछ समय से अपने मार्जिन में सुधार, बड़े डील हासिल करने और AI आधारित सेवाओं पर फोकस कर रही है।

कंपनी ने इस तिमाही में 1.02 अरब डॉलर के नए डील हासिल किए। यह लगातार चौथी तिमाही है, जब टेक महिंद्रा की नई डील बुकिंग 1 अरब डॉलर से अधिक रही है। पिछले 12 महीनों में कुल डील बुकिंग 35 फीसदी बढ़कर 4.27 अरब डॉलर पहुंच गई।

ब्रोकरेज के मुताबिक, कंपनी के मार्जिन में सुधार, एआई बेस्ड सर्विसेज की बढ़ती मांग और डॉलर में होने वाली कमाई से कमजोर रुपये का लाभ मिल सकता है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 के लिए 15% एबिट मार्जिन का लक्ष्य रखा है।

निवेशकों के लिए जरूरी बात टेक महिंद्रा के बोर्ड ने 1:1 बोनस शेयर जारी करने की सिफारिश की है। सैमको की रिपोर्ट में दिए गए खरीदारी, टारगेट और स्टॉप लॉस के भाव बोनस से पहले के हैं। शेयर के एक्स-बोनस होने के बाद ये कीमतें आधी हो जाएंगी। इसलिए निवेश से पहले बोनस की रिकॉर्ड डेट और संशोधित कीमतों को जरूर देखना चाहिए।

BSE में 55% तेजी का अनुमान सैमको की तीसरी ब्लूचिप पसंद बीएसई लिमिटेड है। ब्रोकरेज ने इस शेयर के लिए 5,441 रुपये का टारगेट दिया है। 30 अक्तूबर, 2026 को इसका भाव 3,510 रुपये था। इस हिसाब से इसमें करीब 55 फीसदी तेजी की संभावना है। निवेश के लिए 3,455-3,565 रुपये की रेंज दी गई है। वहीं, स्टॉप लॉस 2,810 रुपये रखा गया है।

बीएसई के लिए शेयर बाजार में बढ़ती ट्रेडिंग गतिविधियां और निवेशकों की भागीदारी प्रमुख ग्रोथ फैक्टर हैं। कंपनी इक्विटी ट्रेडिंग के अलावा डेरिवेटिव्स, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन, क्लियरिंग और सेटलमेंट जैसी सेवाएं भी देती है। कंपनी के वित्तीय नतीजे भी मजबूत रहे हैं।

दूसरी तिमाही (Q1FY27) में बीएसई का ऑपरेशंस से रेवेन्यू सालाना आधार पर 63% बढ़कर 1,566 करोड़ रुपये हो गया। वहीं, कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट 62% बढ़कर करीब 874 करोड़ रुपये रहा। कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन रेवेन्यू का करीब दो-तिहाई था।ब्रोकरेज का मानना है कि कंपनी के मजबूत मुनाफे, एक्सचेंज कारोबार में ऑपरेटिंग लीवरेज और कैपिटल मार्केट में बढ़ती भागीदारी से शेयर को आगे समर्थन मिल सकता है।

तीनों शेयरों के टारगेट और स्टॉप लॉस पर एक नजर

शेयर 30 अक्टूबर का भाव खरीदारी की रेंज टारगेट संभावित तेजी Adani Power ₹ 189 ₹ 186-192 ₹ 318.85 69% Tech Mahindra ₹ 1,791 ₹ 1,760-1,820 ₹ 2,905 62% BSE ₹ 3,510 ₹ 3,455-3,565 ₹ 5,441 55%

Note: संभावित तेजी की गणना 30 अक्टूबर 2026 के CMP और Samco के टारगेट के आधार पर की गई है।

निवेश से पहले इन बातों का रखें ध्यान सैमको की ये सिफारिशें अगले एक साल के निवेश नजरिए से हैं। हालांकि, रिपोर्ट में दिए गए टारगेट संभावित अनुमान हैं, सुनिश्चित रिटर्न नहीं। बाजार की परिस्थितियों के अनुसार शेयरों में उतार-चढ़ाव हो सकता है। कंपनी ने स्पष्ट किया है कि खरीदारी की रेंज, टारगेट और स्टॉप लॉस में बदलाव भी किया जा सकता है। इसलिए निवेश का फैसला लेने से पहले कंपनी के फंडामेंटल, मौजूदा वैल्यूएशन और अपनी जोखिम उठाने की क्षमता का आकलन जरूर करें।