Sanofi Consumer Share Price: सनोफी कंज्यूमर का शेयर अचानक 11% चढ़ा, लेकिन सालभर में 26% की गिरावट, क्या तेजी टिक पाएगी?

Sanofi Consumer Share Price: गुरुवार के कारोबारी सत्र में सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर के शेयर की कीमत में 11% तक की तेजी आई। कंपनी ने वित्त वर्ष 2027 की सितंबर तिमाही के लिए मजबूत नतीजे पेश किए हैं। आज NSE पर सनोफी कंज्यूमर के शेयर ₹3,502.20 पर खुले, जबकि बुधवार को ये ₹3,322.80 पर बंद हुए थे। 29 अक्टूबर को इन शेयरों ने ₹3,771.90 का इंट्राडे हाई छुआ।

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सनोफी कंज्यूमर के तीसरी तिमाही के नतीजे सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया ने कैलेंडर वर्ष 2026 की सितंबर तिमाही में अपने कंसोलिडेटेड मुनाफे में सालाना आधार पर 22.2% की वृद्धि दर्ज की है। यह मुनाफा ₹77 करोड़ रहा, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि में यह ₹63 करोड़ था। ऑपरेशंस से प्राप्त रेवेन्यू सालाना आधार पर 12.4% बढ़कर ₹234 करोड़ से ₹263 करोड़ हो गया। EBITDA ₹85 करोड़ से बढ़कर ₹102 करोड़ हो गया, जबकि EBITDA मार्जिन 36.4% से सुधरकर 38.7% हो गया। वहीं, कुल खर्च पिछले वर्ष की इसी तिमाही के ₹152.8 करोड़ से बढ़कर ₹164.8 करोड़ हो गया।

कंपनी ने घरेलू बिक्री में सालाना आधार पर 19 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की है। ऑपरेशन से प्राप् रेवेन्यू पिछले वर्ष की इसी अवधि के ₹627.4 करोड़ से 16% बढ़कर ₹728 करोड़ हो गया। उत्पादों को फिर से बाजार में उतारने (री-लॉन्च) की मदद से घरेलू बिक्री में 15% की वृद्धि हुई, जबकि निर्यात में 19% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सनोफी कंज्यूमर हेल्थकेयर इंडिया के मैनेजिंग डायरेक्टर हिमांशु बख्शी ने कहा कि सितंबर तिमाही में कंपनी का प्रदर्शन उसकी कारोबारी रणनीति को प्रभावी ढंग से लागू करने और मजबूत उत्पाद पोर्टफोलियो का नतीजा रहा।

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उन्होंने आगे कहा कि प्रमुख ब्रांडों की बिक्री में बढ़ोतरी और बाजार हिस्सेदारी (मार्केट शेयर) में इजाफे से कंपनी की ग्रोथ को बल मिला। ब्रांड बिल्डिंग में लगातार निवेश, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का विस्तार और हेल्थकेयर प्रोफेशनल्स के साथ जुड़ाव से भी कंपनी को उपभोक्ताओं के बीच अपनी पहुंच मजबूत करने में मदद मिल रही है।

सनोफी कंज्यूमर के शेयर भाव का प्रदर्शन पिछले एक हफ्ते में सनोफी के शेयर भाव में 5.40% की बढ़त आई है। इसमें लगातार बिकवाली के दबाव के बाद हाल ही में सुधार आया है। हालांकि, पिछले एक महीने में इस शेयर में 11.07% की गिरावट आई है और साल की शुरुआत से अब तक इसमें 24.60% की कमी देखी गई है। सालाना आधार पर सनोफी के शेयरों में 26.38% की गिरावट आई है।

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निवेशकों को क्या करना चाहिए? लेमन (Lemonn) के रिसर्च हेड, गौरव गर्ग का मानना ​​है कि इस घोषणा के बाद सनोफी कंज्यूमर के शेयरों में जोरदार तेजी आई, लेकिन यह स्टॉक अपने पिछले हाई लेवल से काफी नीचे कारोबार कर रहा है। साथ ही, सिर्फ एक मजबूत तिमाही के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि ट्रेंड में कोई स्थायी बदलाव आया है। गर्ग ने आगे कहा कि नतीजों के तुरंत बाद आने वाली तेजी के पीछे भागने से बचें और नया निवेश करने से पहले कंसोलिडेशन (स्थिरता) का इंतजार करें। मौजूदा निवेशकों को तब तक अपनी होल्डिंग बनाए रखनी चाहिए जब तक कि उनके निवेश का मूल आधार (investment thesis) कायम है, लेकिन अगर शेयर अपनी रिकवरी को बनाए रखने में नाकाम रहता है, तो उन्हें अपनी स्थिति पर फिर से विचार करना चाहिए।

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टेक्निकल नजरि से गर्ग ने कहा कि हाल के ट्रेडिंग स्तरों के आधार पर, ₹3,320– ₹3,350 का दायरा सपोर्ट के लिए एक अहम जोन है। वहीं ₹3,480– ₹3,500 का दायरा निकट अवधि के लिए रेजिस्टेंस जोन है।

Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।