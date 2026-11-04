SBI Shares Rise: नतीजों के बाद फिर दौड़ा सरकारी बैंक का शेयर, CLSA ने दिया ₹1,325 का टारगेट, मुनाफा 14% बढ़ा

SBI Shares Rise: भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर 1.4 फीसदी बढ़कर 984 रुपये पर पहुंच गए। इस तेजी के बाद बैंक का शेयर निफ्टी 50 में टॉप गेनर बन गया। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजों के बाद, ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने देश के इस सबसे बड़े बैंक के लिए अपनी पॉजटिव रेटिंग बरकरार रखी है।
बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में मजबूती और एसेट क्वालिटी में सुधार ने ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बनाए रखा है। हालांकि, बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट और मुनाफे में असाधारण आय के बड़े योगदान को लेकर कुछ ब्रोकरेज ने सतर्कता भी जताई है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में बैंक अपनी मुख्य कारोबारी कमाई और मार्जिन में कितनी मजबूती बनाए रख पाता है।
सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद, मंगलवार को 1.7 फीसदी की गिरावट के साथ बंद होने के बाद शेयर में फिर से तेजी आई है। 2026 में अब तक SBI के शेयरों में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी 50 में 8.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9.01 लाख करोड़ रुपये रहा।
सितंबर तिमाही में SBI के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 14.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह 23,038 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक ने 7,289 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ (exceptional gain) दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 4,593 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 49,143 करोड़ रुपये हो गई, जो अनुमानों से अधिक है। वहीं, घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 11 बेसिस पॉइंट्स सुधरकर 3.11 फीसदी हो गया है।
हालांकि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.4 फीसदी घटकर 26,937 करोड़ रुपये रह गया, जो 35,549 करोड़ रुपये के अनुमान से कम है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA अनुपात पिछली तिमाही के 1.47 फीसदी से घटकर 1.39 फीसदी हो गया, जबकि नेट NPA अनुपात 0.38 फीसदी से घटकर 0.36 फीसदी रह गया।
SBI के तिमाही नतीजों के बाद कई बड़े ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर सकारात्मक रुख कायम रखा है। CLSA ने शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखते हुए ₹1,325 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, Citi ने 'Buy' रेटिंग बनाए रखते हुए ₹1,300 का टारगेट तय किया है। HSBC ने भी SBI पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि Macquarie ने 'आउटपरफॉर्म' की राय दी है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का शेयर के लिए टारगेट प्राइस ₹1,220 तय किया है।
SBI प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कर्ज वृद्धि का अनुमान 14-15% पर बरकरार रखा है। बैंक को उम्मीद है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर बना रहेगा। आने वाली तिमाहियों में कर्ज की मांग, जमा राशि जुटाने की लागत, मार्जिन और एसेट क्वालिटी बैंक के प्रदर्शन से अहम संकेत मिलेंगे।
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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।
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