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SBI Shares Rise: नतीजों के बाद फिर दौड़ा सरकारी बैंक का शेयर, CLSA ने दिया ₹1,325 का टारगेट, मुनाफा 14% बढ़ा

SBI Shares Rise: भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के सितंबर तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में खरीदारी लौटी है। बुधवार के शुरुआती कारोबार में यह करीब 1.4% चढ़कर 984 पर पहुंच गया। CLSA और Citi समेत कई ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर सकारात्मक रुख बनाए रखा है और 1,300 से ऊपर तक का टारगेट दिया है।

Jitendra Singh
पब्लिश्ड4 Nov 2026, 10:06 AM IST
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SBI Shares Price: बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.3% बढ़कर <span class='webrupee'>₹</span>23,038 करोड़ रहा।
SBI Shares Price: बैंक का नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 14.3% बढ़कर ₹23,038 करोड़ रहा।
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SBI Shares Rise: भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयरों ने अपने निवेशकों को बड़ी खुशखबरी दी है। बुधवार को शुरुआती कारोबार में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के शेयर 1.4 फीसदी बढ़कर 984 रुपये पर पहुंच गए। इस तेजी के बाद बैंक का शेयर निफ्टी 50 में टॉप गेनर बन गया। वित्त वर्ष 2027 की दूसरी तिमाही (Q2 FY27) के नतीजों के बाद, ज्यादातर ब्रोकरेज फर्मों ने देश के इस सबसे बड़े बैंक के लिए अपनी पॉजटिव रेटिंग बरकरार रखी है।

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बैंक के मुनाफे में बढ़ोतरी, नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) में मजबूती और एसेट क्वालिटी में सुधार ने ब्रोकरेज हाउस का भरोसा बनाए रखा है। हालांकि, बैंक के ऑपरेटिंग प्रॉफिट में गिरावट और मुनाफे में असाधारण आय के बड़े योगदान को लेकर कुछ ब्रोकरेज ने सतर्कता भी जताई है। ऐसे में निवेशकों की नजर अब इस बात पर रहेगी कि आने वाली तिमाहियों में बैंक अपनी मुख्य कारोबारी कमाई और मार्जिन में कितनी मजबूती बनाए रख पाता है।

गिरावट के बाद SBI के शेयर में आई तेजी

सितंबर तिमाही के नतीजों की घोषणा के बाद, मंगलवार को 1.7 फीसदी की गिरावट के साथ बंद होने के बाद शेयर में फिर से तेजी आई है। 2026 में अब तक SBI के शेयरों में 0.8 प्रतिशत की गिरावट आई है, जबकि निफ्टी 50 में 8.9 प्रतिशत की गिरावट देखी गई है। बैंक का मार्केट कैपिटलाइजेशन 9.01 लाख करोड़ रुपये रहा।

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SBI Q2 के नतीजे: प्रॉफिट 14% बढ़ा, मार्जिन में हुआ सुधार

सितंबर तिमाही में SBI के नेट प्रॉफिट में सालाना आधार पर (YoY) 14.3 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। इससे यह 23,038 करोड़ रुपये हो गया है। बैंक ने 7,289 करोड़ रुपये का असाधारण लाभ (exceptional gain) दर्ज किया, जबकि एक साल पहले यह 4,593 करोड़ रुपये था। नेट इंटरेस्ट इनकम (NII) सालाना आधार पर 14.7 फीसदी बढ़कर 49,143 करोड़ रुपये हो गई, जो अनुमानों से अधिक है। वहीं, घरेलू नेट इंटरेस्ट मार्जिन पिछली तिमाही के मुकाबले 11 बेसिस पॉइंट्स सुधरकर 3.11 फीसदी हो गया है।

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हालांकि, ऑपरेटिंग प्रॉफिट सालाना आधार पर 1.4 फीसदी घटकर 26,937 करोड़ रुपये रह गया, जो 35,549 करोड़ रुपये के अनुमान से कम है। एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। ग्रॉस NPA अनुपात पिछली तिमाही के 1.47 फीसदी से घटकर 1.39 फीसदी हो गया, जबकि नेट NPA अनुपात 0.38 फीसदी से घटकर 0.36 फीसदी रह गया।

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SBI पर ब्रोकरेज फर्मों की राय

SBI के तिमाही नतीजों के बाद कई बड़े ब्रोकरेज हाउस ने शेयर पर सकारात्मक रुख कायम रखा है। CLSA ने शेयर पर 'आउटपरफॉर्म' रेटिंग बरकरार रखते हुए 1,325 का टारगेट प्राइस दिया है। वहीं, Citi ने 'Buy' रेटिंग बनाए रखते हुए 1,300 का टारगेट तय किया है। HSBC ने भी SBI पर 'Buy' रेटिंग बरकरार रखी है, जबकि Macquarie ने 'आउटपरफॉर्म' की राय दी है। इन दोनों ब्रोकरेज हाउस का शेयर के लिए टारगेट प्राइस 1,220 तय किया है।

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आगे बैंक के लिए क्या रहेगा अहम?

SBI प्रबंधन ने वित्त वर्ष 2026-27 के लिए कर्ज वृद्धि का अनुमान 14-15% पर बरकरार रखा है। बैंक को उम्मीद है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन 3% से ऊपर बना रहेगा। आने वाली तिमाहियों में कर्ज की मांग, जमा राशि जुटाने की लागत, मार्जिन और एसेट क्वालिटी बैंक के प्रदर्शन से अहम संकेत मिलेंगे।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More

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