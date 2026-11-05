दिवाली से पहले निवेशकों की लॉट्री! इस छोटकू शेयर ने किया Bunus, Stocks Split और 100% डिविडेंड का ऐलान, लगा अपर सर्किट

SC Agrotech Share Price Hit Upper Circuit: दिवाली से पहले एग्री सेक्टर की कंपनी एससी एग्रोटेक लिमिटेड (SC Agrotech Ltd) के शेयरों में जबरदस्त हलचल देखने को मिली है। कंपनी की ओर से आए एक बड़े फैसले के बाद निवेशक जमकर खरीदारी की है। लिहाजा, शेयर अपने 52-सप्ताह के उच्चतम स्तर पर पहुंच गया। दरअसल, दिवाली से पहले कंपनी ने अपने शेयरधारकों के लिए एक साथ तीन बड़े ऐलान किए हैं, जिसका रिएक्शन देखने को मिल रहा है।

कंपनी ने दिए एक साथ तीन तोहफे एससी एग्रोटेक के बोर्ड ने आने वाले शुक्रवार, 13 नवंबर को एक अहम बैठक बुलाई है। इस बैठक में कंपनी स्टॉक स्प्लिट, बोनस शेयर इश्यू और अंतरिम डिविडेंड पर मुहर लगाएगी। कंपनी के इस कदम से न केवल मौजूदा शेयरधारकों की पूंजी में बढ़ोतरी की उम्मीद जगी है, बल्कि छोटे निवेशकों के लिए लिक्विडिटी भी बढ़ेगी।

10 टुकड़ों में बंटेगा शेयर कंपनी ने 10:1 के रेश्यो में स्टॉक स्प्लिट का ऐलान किया है। यानी कंपनी अपने 10 रुपये फेस वैल्यू वाले प्रति इक्विटी शेयर को 1 रुपये फेस वैल्यू वाले 10 शेयरों में विभाजित करने की तैयारी में है। इससे शेयर की कीमत में टेक्निकल बदलाव आएगा।

हर 5 शेयर पर 4 शेयर मिलेंगे फ्री वहीं, 4:5 के अनुपात में बोनस शेयर इश्यू का भी ऐलान किया है। कंपनी ने कहा कि वह अपने एलिजिबल रिजर्व को भुनाते हुए हर 5 मौजूदा शेयरों पर 4 पूर्ण चुकता बोनस शेयर देने पर विचार करेगी।

100 प्रतिशत डिविडेंड पर होगा विचार इसके अलावा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने शेयरधारकों को उनके निवेश पर 100 प्रतिशत तक का डिविडेंड देने का भी प्रस्ताव रखा है।

SC एग्रीटेक शेयर प्राइस ट्रेंड बता दें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज (BSE) पर एससी एग्रोटेक के शेयरों में जमकर खरीदारी देखने को मिली। आज शेयर 4.98 प्रतिशत की बढ़त के साथ 46.58 रुपये के अपर सर्किट पर जा पहुंचा, जो इसका नया 52-वीक हाई भी है। गुरुवार दोपहर तक कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 353.98 करोड़ रुपये दर्ज किया गया।

कंपनी के शेयर प्रदर्शन पर नजर डालें, तो पिछले कुछ समय में वेल्थ क्रिएटर की भूमिका निभाई है। पिछले दो हफ्तों में इसने 43.32 प्रतिशत, एक महीने में 20.92 प्रतिशत, छह महीनों में 68.83 प्रतिशत और बीते एक साल में लगभग 174 प्रतिशत का शानदार रिटर्न दिया है।