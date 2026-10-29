Mutual Fund Rule Change: म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं? 1 नवंबर से बदल जाएगा ये नियम, किसे होगा फायदा?

Mutual Fund Investment: अगर आप भी म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो 1 नवंबर से नियम बदलने वाले हैं। SEBI चीफ ने तुहिन कांत पांडे ने NDTV Profit Ignite के दिवाली कार्यक्रम बताया कि अब वो म्यूचुअल फंड कंपनियों के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर Direct Plan को डिफॉल्ट विकल्प बनाने जा रहे है। इसका मतलब है कि निवेश करते समय आपको सबसे पहले डायरेक्ट प्लान का विकल्प दिखाई देगा। वहीं, अगर आप Regular Plan चुनते हैं, तो आपको बताया जाएगा कि इसमें डायरेक्ट प्लान के मुकाबले खर्च ज्यादा है।

Direct और Regular Plan में क्या अंतर है? अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करते हैं, तो वहां पर डायरेक्ट और रेगुलर, दो तरह के प्लान होते हैं। दोनों में निवेश का तरीका अलग होता है और इसी वजह से इनका खर्च भी अलग हो सकता है। डायरेक्ट प्लान में निवेशक सीधे म्यूचुअल फंड कंपनी के माध्यम से निवेश करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूटर का कमीशन शामिल नहीं होता है। वहीं, रेगुलर प्लान में निवेशक डिस्ट्रीब्यूटर या एजेंट के जरिए निवेश करता है। इसमें डिस्ट्रीब्यूशन से जुड़ी लागत शामिल होने के कारण एक्सपेंस रेशियो ज्यादा हो सकता है।

एक्सपेंस रेशियो क्या होता है? एक्सपेंस रेशियो एक तरह की फीस होती है, जो म्यूचुअल फंड कंपनी फंड के प्रबंधन और संचालन के लिए लेती है। ये फीस निवेश की रकम से जुड़ी होती है फंड की नेट एसेट वैल्यू में इसका असर दिखाई देता है।

हालांकि, कौन सा प्लान चुनना है, ये पूरी तरह से निवेशक पर डिपेंड रहेगा। डायरेक्ट प्लान चुनने का मतलब है कि इसमें निवेश के फैसले लेने की जिम्मेदारी खुद निवेशक की होती है। वहीं, रेगुलर प्लान में डिस्ट्रीब्यूटर की मदद मिल सकती है। SEBI के नए कदम का मकसद निवेशकों को दोनों विकल्पों की लागत समझाना है, ताकि वे जानकारी के आधार पर फैसला ले सकें।

IPO के नियमों की भी समीक्षा करेगा सेबी म्यूचुअल फंड के साथ ही सेबी शेयर बाजार से पैसा जुटाने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने की तैयारी भी कर रहा है। SEBI के चीफ ने तुहिन कांत पांडे ने बताया कि मुख्य बोर्ड के IPO, फॉलो-ऑन पब्लिक ऑफर (FPO), SME IPO और Innovators Growth Platform से जुड़े नियमों की भी समीक्षा की जाएगी। इसके अलावा, कंपनियों की लिस्टिंग और जानकारी सार्वजनिक करने से जुड़े नियमों को आसान बनाने पर भी काम किया जा रहा है।

विदेशी निवेशकों के लिए KYC प्रक्रिया होगी आसान? विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPI) के लिए KYC प्रक्रिया को भी आसान बनाने पर काम किया जा रहा है। सेबी के इस कदम से विदेशी निवेशकों को काफी मदद मिलेगी। अभी SEBI भारतीय रिजर्व बैंक के साथ मिलकर SWIFT के जरिए KYC दस्तावेजों के प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने पर काम कर रहा है।

बाजार की निगरानी में AI का इस्तेमाल बढ़ाएगा सेबी अभी AI का दौर चल रहा है। ऐसे में शेयर बाजार में नियमों के पालन और गड़बड़ियों को पकड़ने के लिए सेबी AI का इस्तेमाल बढ़ाने की तैयारी कर रहा है। अभी सेबी का Radar टूल म्यूचुअल फंड और डिस्ट्रीब्यूटर के विज्ञापनों की जांच करता है। हालांकि अब इसके दायरे को बढ़ाने की तैयारी चल रही है। SEBI भारतीय जरूरतों के हिसाब से अपने नियंत्रण में AI मॉडल विकसित करने की संभावनाओं पर भी काम कर रहा है। इसके लिए तकनीकी जरूरतों, डेटा और निगरानी से जुड़े पहलुओं का आकलन किया जा रहा है।

IPO बंद होने के तीन दिन के भीतर लिस्टिंग सेबी चीफ बताया कि कंपनियों के लिए बाजार से पूंजी जुटाने की प्रक्रिया तेज करने पर भी काम किया जा रहा है। उनके मुताबिक, अब कंपनियां IPO बंद होने के तीन कार्यदिवस के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं।