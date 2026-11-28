SEBI Pre IPO Exchange: शेयर बाजार में किसी कंपनी के आईपीओ आने से पहले उसके शेयर खरीदने का मौका अब नए नियामकीय ढांचे में मिल सकता है। सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (Securities and Exchange Board of India - SEBI) प्री-आईपीओ शेयरों की ट्रेडिंग के लिए अलग एक्सचेंज बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो आईपीओ लाने की तैयारी कर रही कंपनियों के शेयरों की खरीद-बिक्री के लिए एक अलग प्लेटफॉर्म उपलब्ध हो सकता है।

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सेबी चेयरमैन तुहिन कांता पांडेय ने कहा है कि इस प्रस्ताव पर काम चल रहा है। नियामक जल्द ही इस पर कंसल्टेशन पेपर जारी करेगा। इसके बाद प्रस्तावित प्लेटफॉर्म की रूपरेखा, पात्रता और कामकाज से जुड़ी शर्तों पर ज्यादा स्पष्टता आएगी।

यह पहल ऐसे समय में सामने आई है, जब पिछले तीन-चार वर्षों में भारत के आईपीओ बाजार का तेजी से विस्तार हुआ है। साथ ही, आईपीओ से पहले अनलिस्टेड शेयरों में होने वाले कारोबार और ग्रे मार्केट प्रीमियम को लेकर भी सेबी की निगरानी बढ़ी है।

IPO से पहले शेयरों की ट्रेडिंग के लिए बनेगा अलग प्लेटफॉर्म CNBC आवाज के मार्केट महाकुंभ कार्यक्रम में बातचीत के दौरान तुहिन कांता पांडेय ने कहा कि सेबी के सामने प्री-आईपीओ शेयरों के लिए अलग ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाने का सुझाव आया है। नियामक इस पर विचार कर रहा है और प्रस्ताव पर काम भी शुरू हो चुका है। पांडेय ने कहा कि एक सुझाव हमारे पास आया है, जिस पर हम विचार कर रहे हैं।

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यह प्री-आईपीओ शेयरों के लिए अलग ट्रेडिंग एक्सचेंज बनाने से जुड़ा है। इस पर काम चल रहा है। आपको जल्द इसकी जानकारी मिलेगी। हम एक कंसल्टेशन पेपर जारी करेंगे। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस प्लेटफॉर्म का दायरा सभी अनलिस्टेड कंपनियों तक नहीं होगा। यह सिर्फ उन कंपनियों के लिए होगा, जो शेयर बाजार में आईपीओ लाने की तैयारी कर रही हैं।

पूरा अनलिस्टेड शेयर बाजार इसके दायरे में नहीं आएगा फिलहाल अनलिस्टेड शेयरों का बाजार काफी बड़ा है। इसमें ऐसी लाखों कंपनियां शामिल हैं, जिनके शेयर किसी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध नहीं हैं। सेबी चेयरमैन ने साफ किया कि प्रस्तावित व्यवस्था पूरे अनलिस्टेड बाजार को कवर नहीं करेगी। नियामक का फोकस सिर्फ उन कंपनियों पर रहेगा, जिनका आईपीओ लाने का इरादा है।

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पांडेय के मुताबिक, इस व्यवस्था का संबंध आईपीओ प्रक्रिया से होना जरूरी है। जिन कंपनियों का आईपीओ लाने से कोई संबंध नहीं होगा, उन्हें इस प्लेटफॉर्म के दायरे में शामिल करने की योजना नहीं है। इसका फायदा खास तौर से IPO की तैयारी कर रही कंपनियों से जुड़े प्री-आईपीओ कारोबार को मिल सकता है।

निवेशकों की सुरक्षा और ज्यादा जानकारी देने पर जोर सेबी के सामने इस प्रस्ताव को तैयार करते समय निवेशकों की सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा होगा। तुहिन कांता पांडेय ने कहा कि नए प्लेटफॉर्म के लिए निवेशकों की सुरक्षा के उपाय और कंपनियों की ओर से अतिरिक्त खुलासे करने की जरूरत पर विचार किया जा रहा है।

इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि निवेशक शेयर खरीदने से पहले कंपनी के बारे में जरूरी जानकारी हासिल कर सकें। साथ ही ट्रेडिंग की प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई जा सके। हालांकि, अभी यह तय नहीं हुआ है कि प्लेटफॉर्म पर कौन-सी कंपनियां कारोबार कर सकेंगी, न्यूनतम पात्रता क्या होगी और निवेशकों के लिए कौन-से नियम लागू होंगे। इन सवालों के जवाब सेबी के कंसल्टेशन पेपर में सामने आ सकते हैं।

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ग्रे मार्केट प्रीमियम पर सख्ती के बीच क्यों अहम है यह कदम? सेबी का नया प्रस्ताव आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम (GMP) पर नियामक की सख्ती के बीच आया है। ग्रे मार्केट में आईपीओ के शेयरों की आधिकारिक लिस्टिंग से पहले अनौपचारिक तरीके से खरीद-बिक्री होती है। यहां शेयरों का प्रीमियम अक्सर संभावित लिस्टिंग कीमत और निवेश से मिलने वाले रिटर्न के संकेत के तौर पर पेश किया जाता है।

सेबी ने 23 नवंबर को जारी एडवाइजरी में ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़ों को अनौपचारिक, अप्रमाणित और अनियमित बताया था। नियामक ने कहा था कि ऐसे आंकड़ों का कोई आधिकारिक प्राइस डिस्कवरी सिस्टम नहीं है।

सेबी के मुताबिक, ग्रे मार्केट में होने वाले सौदे मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के औपचारिक ढांचे से बाहर होते हैं। इनमें नियामकीय निगरानी, सेटलमेंट की गारंटी और निवेशक सुरक्षा का लाभ नहीं मिलता। ऐसे सौदों से जुड़े विवादों के लिए सेबी या स्टॉक एक्सचेंज की शिकायत निवारण व्यवस्था भी उपलब्ध नहीं होती।

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नियामक ने निवेशकों के हित और बाजार में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनियमित प्री-लिस्टिंग प्रीमियम यानी GMP के आंकड़ों को प्रकाशित और प्रसारित करना बंद करने की बात कही थी।

नए एक्सचेंज से बढ़ सकती है पारदर्शिता प्रस्तावित प्लेटफॉर्म का एक अहम मकसद प्री-आईपीओ शेयरों के कारोबार को ज्यादा व्यवस्थित और पारदर्शी बनाना हो सकता है। अभी ऐसे शेयरों के कई सौदे मान्यता प्राप्त एक्सचेंज के बाहर होते हैं। इससे निवेशकों के लिए कंपनी की सही कीमत का आकलन करना और जोखिम समझना मुश्किल हो सकता है।

अगर सेबी का प्रस्ताव लागू होता है तो आईपीओ की तैयारी कर रही कंपनियों के शेयरों के लिए एक तय ट्रेडिंग व्यवस्था बन सकती है। अतिरिक्त खुलासों और निवेशक सुरक्षा के नियमों से कारोबार में पारदर्शिता बढ़ने की संभावना है।

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Disclaimer: यह आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

About the Author Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या...Read More ✕ Jitendra Singh जितेन्द्र सिंह ने बुंदेलखंड विश्वविद्यालय से B.Sc (भौतिक शास्त्र और रसायन शास्त्र) की डिग्री हासिल की है। इसके बाद साल 2007 में मुंबई के भारतीय विद्या भवन से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रेडियो एंड टीवी जर्नलिजम में एक साल का डिप्लोमा कोर्स किया। कोर्स खत्म होते है मुंबई में CNBC आवाज चैनल में प्रशिक्षण का मौका मिला। इस चैनल में खबरों की दुनिया और बिजनेस पत्रकारिता क्या है, इस बारे में जानने का मौका मिला। फिर मुंबई के प्रतिष्ठित CTV में काम करने का मौका मिला। यहीं से मुंबई को बारीकी से समझने का मौका मिला। मुंबई के समाचारों से हटकर एंटरटेनमेंट की दुनिया में कलर्स चैनल में एंट्री मिली। यहां बहुत कुछ सीखने को मिला। यहीं सोनी एंटरटेनमेंट चैनल में काम करने का मौका मिला। सोनी में कौन बनेगा करोड़पति शो टीम के हिस्सा रहे। इसके साथ ही सोनी के अन्य बहुचर्चित शो जैसे क्राइम पट्रोल, आहट, कॉमेडी सर्कस जैसे शो की टीम का हिस्सा रहे। कई संस्थानों में फ्रीलांसिंग स्क्रिप्ट राइटिंग करते रहे। एंटरटनमेंट के बाद फिर से बिजनेस पत्रकारिता में एंट्री मिली और मनीकंट्रोल के साथ जुड़ गए। यहां मनीकंट्रोल में बिजनेस आइडिया जैसा कॉलम लगातार 7 साल तक लिखे। यहां पर्सनल फाइनेंस, राजनीति समाचार, ट्रेडिंग न्यूज, हेल्थ, इकोनॉमिक, जैसे कई कैटेगरी की खबरों पर कलम की घिसाई की। जितेंद्र सिंह उन चुनिंदा पत्रकारों की लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने जनरल एंटरटेनमेंट चैनल (GEC) और न्यूज दोनों जगह काम किए हों। दरअसल, मुंबई एंटरटेनमेंट और बिजनेस दोनों है। लिहाजा वहां रहकर दोनों जगह काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 18 साल से ज्यादा का अनुभव है। अब लाइव मिंट के मिंट हिंदी से जुड़कर काम कर रहे हैं। यहां हर विषय लिखने का क्रम जारी है।