Long Term Capital Gains Tax: क्या लौटेंगे विदेशी निवेशक? बजट 2027 से पहले सेबी ने दिया LTCG Tax हटाने का प्रस्ताव

Long Term Capital Gains Tax: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर रिटर्न के बीच सेबी ने सरकार से बड़ी सिफारिश की है। सेबी ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को हटाने की अनुरोध किया है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी टैक्स राहत देने का सुझाव दिया है। ये सिफारिशें फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कुछ महीने पहले की गई हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

Reuters ने मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से बताया कि सेबी ने विदेशी निवेशकों पर LTCG टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देने के लिए भी सुझाव दिया गया है। ये सिफारिशें प्री-बजट सुझावों का हिस्सा हैं और अभी सार्वजनिक नहीं की गई थीं।

विदेशी निवेशकों पर कितना लगता है LTCG टैक्स? भारत में फिलहाल एक साल से अधिक समय तक रखी गई सिक्योरिटीज पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं, एक साल या उससे कम समय तक रखे गए शेयरों पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू है। इसके अलावा निवेशकों को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है। सेबी की सिफारिश का उद्देश्य विदेशी निवेशकों पर लगने वाले शुरुआती टैक्स बोझ को कम करना है।

लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करना विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक कदम होगा। इससे टैक्स के बाद मिलने वाला रिटर्न बेहतर होगा और भारत में पूंजी आवंटित करने में लंबे समय से बनी एक बाधा दूर होगी। Allspring Global Investments के पोर्टफोलियो मैनेजर Gary Tan (Reuters से बातचीत में बताया)

विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली जारी भारतीय शेयर बाजार पिछले दो सालों में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड बिकवाली की है, जिसकी वजह से मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयरों में रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर की बिकवाली की है। वहीं Nifty 50 पिछले दो वर्षों में 4.8% गिरा है, जबकि MSCI Emerging Markets Index में 40% की तेजी आई है।

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने कहा कि अगर विदेशी निवेशकों को राहत मिलती है, तो उसका फायदा भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। वहीं, IIFL का अनुमान है कि कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने से विदेशी निवेशकों के रिटर्न में 2.3 प्रतिशत अंक तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

भारत उन बहुत कम देशों में शामिल है, जहां विदेशी निवेशकों को कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। इस विसंगति को दूर करने का सभी निवेशक स्वागत करेंगे। Helios Capital Management के संस्थापक और फंड मैनेजर Samir Arora (Reuters से बातचीत में बताया)

इसके अलावा सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देने के लिए भी सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने सुझाव दिया है कि अगर निवेशक एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं और उनकी यूनिट्स एक साल से अधिक समय से रखी गई हैं, तो इस बदलाव को टैक्सेबल बिक्री नहीं माना जाना चाहिए।