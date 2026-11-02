Long Term Capital Gains Tax: क्या लौटेंगे विदेशी निवेशक? बजट 2027 से पहले सेबी ने दिया LTCG Tax हटाने का प्रस्ताव

Long Term Capital Gains Tax: भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली और कमजोर रिटर्न के बीच सेबी ने सरकार से बड़ी सिफारिश की है। सेबी ने विदेशी निवेशकों पर लगने वाले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन (LTCG) टैक्स को हटाने की अनुरोध किया है। Reuters की रिपोर्ट के मुताबिक, सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को भी टैक्स राहत देने का सुझाव दिया है। ये सिफारिशें फरवरी में पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कुछ महीने पहले की गई हैं। हालांकि, इन प्रस्तावों पर अंतिम फैसला सरकार को लेना है।

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Reuters ने मामले की जानकारी रखने वाले दो लोगों के हवाले से बताया कि सेबी ने विदेशी निवेशकों पर LTCG टैक्स खत्म करने का प्रस्ताव दिया है। इसके साथ ही घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देने के लिए भी सुझाव दिया गया है। ये सिफारिशें प्री-बजट सुझावों का हिस्सा हैं और अभी सार्वजनिक नहीं की गई थीं।

विदेशी निवेशकों पर कितना लगता है LTCG टैक्स? भारत में फिलहाल एक साल से अधिक समय तक रखी गई सिक्योरिटीज पर 12.5% लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स लगता है। वहीं, एक साल या उससे कम समय तक रखे गए शेयरों पर 20% शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लागू है। इसके अलावा निवेशकों को सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स और डिविडेंड पर विदहोल्डिंग टैक्स भी देना पड़ता है। सेबी की सिफारिश का उद्देश्य विदेशी निवेशकों पर लगने वाले शुरुआती टैक्स बोझ को कम करना है।

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लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स को खत्म करना विदेशी निवेशकों के लिए स्पष्ट रूप से सकारात्मक कदम होगा। इससे टैक्स के बाद मिलने वाला रिटर्न बेहतर होगा और भारत में पूंजी आवंटित करने में लंबे समय से बनी एक बाधा दूर होगी। Allspring Global Investments के पोर्टफोलियो मैनेजर Gary Tan (Reuters से बातचीत में बताया)

विदेशी निवेशकों की रिकॉर्ड बिकवाली जारी भारतीय शेयर बाजार पिछले दो सालों में विदेशी निवेशकों ने रिकॉर्ड बिकवाली की है, जिसकी वजह से मार्केट में कमजोरी बनी हुई है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, विदेशी निवेशकों ने इस साल भारतीय शेयरों में रिकॉर्ड 31 अरब डॉलर की बिकवाली की है। वहीं Nifty 50 पिछले दो वर्षों में 4.8% गिरा है, जबकि MSCI Emerging Markets Index में 40% की तेजी आई है।

ब्रोकरेज फर्म Jefferies ने कहा कि अगर विदेशी निवेशकों को राहत मिलती है, तो उसका फायदा भारतीय शेयर बाजार में देखने को मिल सकता है। वहीं, IIFL का अनुमान है कि कैपिटल गेन टैक्स खत्म करने से विदेशी निवेशकों के रिटर्न में 2.3 प्रतिशत अंक तक की बढ़ोतरी हो सकती है।

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भारत उन बहुत कम देशों में शामिल है, जहां विदेशी निवेशकों को कैपिटल गेन पर टैक्स देना पड़ता है। इस विसंगति को दूर करने का सभी निवेशक स्वागत करेंगे। Helios Capital Management के संस्थापक और फंड मैनेजर Samir Arora (Reuters से बातचीत में बताया)

इसके अलावा सेबी ने घरेलू म्यूचुअल फंड निवेशकों को राहत देने के लिए भी सरकार के सामने प्रस्ताव रखा है। Reuters की रिपोर्ट के अनुसार, सेबी ने सुझाव दिया है कि अगर निवेशक एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी स्कीम में स्विच करते हैं और उनकी यूनिट्स एक साल से अधिक समय से रखी गई हैं, तो इस बदलाव को टैक्सेबल बिक्री नहीं माना जाना चाहिए।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।