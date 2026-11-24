SEBI Warning on IPO GMP: अगर आप भी शेयर बाजार में आईपीओ का जीएमपी देखकर निवेश करते हैं, तो आपके लिए सेबी ने बड़ी चेतावनी जारी की है। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) ने चेतवानी देते हुए कहा कि ग्रे मार्केट में शेयरों के प्रीमियम को लेकर जो आंकड़े सामने आते हैं, उनका कोई आधिकारिक आधार नहीं होता। ऐसे में इन्हें देखकर किसी आईपीओ की लिस्टिंग कीमत या उससे होने वाली कमाई का अंदाजा लगाना सही नहीं है।
सेबी ने इस मामले में एक दो पेज की एडवाइजरी भी जारी की है। उसमें बताया गया कि इन दिनों आने वाले आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़े कई वेबसाइटों, डिजिटल प्लेटफॉर्म और अखबारों में प्रकाशित किए जा रहे हैं। इन आंकड़ों को देखकर निवेशक अक्सर ये मान लेते हैं कि शेयर बाजार में लिस्ट होने के बाद कंपनी का शेयर कितनी कीमत पर कारोबार कर सकता है। हालांकि ये सच नहीं है।
सेबी ने अब इसी बात पर आपत्ति जताई है। इसका कहना है कि GMP न तो आधिकारिक आंकड़ा है और न ही इसकी कोई गारंटी होती है। इसके बावजूद इसे संभावित लिस्टिंग प्राइस और रिटर्न के संकेत के तौर पर पेश करना निवेशकों को गलत फैसले की ओर ले जा सकता है।
सेबी ने अपनी एडवाइजरी में कहा कि ग्रे मार्केट प्रीमियम के आंकड़ों का प्रकाशन, प्रदर्शन और प्रसार बंद किया जाना चाहिए। नियामक ने SEBI रजिस्टर्ड सलाहकारों और बाजार से जुड़े लोगों को सलाह दी है कि वे अपनी वेबसाइट, प्लेटफॉर्म या किसी अन्य माध्यम से आईपीओ का GMP साझा न करें। इसमें ईमेल, SMS और सोशल मीडिया के जरिए ऐसे आंकड़े प्रसारित करना भी शामिल है।
SEBI ने निवेशकों को सिर्फ GMP के आंकड़ों के आधार पर IPO में निवेश करने से बचने की सलाह दी है। इसके अलावा, ग्रे मार्केट में होने वाले सौदों से जुड़े जोखिमों के बारे में भी आगाह किया है। उसके मुताबिक नियामक के मुताबिक, अगर किसी निवेशक का ग्रे मार्केट में हुए सौदे को लेकर विवाद होता है, तो वह SEBI या स्टॉक एक्सचेंज के निवेशक सुरक्षा तंत्र की मदद नहीं ले पाएगा।
Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।