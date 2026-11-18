Stock Market News: अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को एक बायोटेक कंपनी के शेयर ने ऐसी छलांग लगाई कि निवेशक भी हैरान रह गए। जिस कंपनी को शायद बहुत कम लोग जानते थे, उसका स्टॉक एक दिन में 156 फीसदी उछल गया। इस तूफानी तेजी के पीछे कोई बड़ा निवेश नहीं था, बल्कि कैंसर की एक वैक्सीन के ट्रायल से आई खबर थी। कंपनी ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन ब्लड कैंसर के मरीजों में मौत का जोखिम 41 फीसदी तक घटा सकती है।

इस खबर के बाद दवा बनाने वाली कंपनी Sellas Life Sciences Group Inc. के शेयरों में ऐसी खरीदारी शुरू हुई कि स्टॉक एक ही कारोबारी सत्र में 156 फीसदी तक उछल गया। कारोबार के दौरान इसकी तेजी एक समय 233 फीसदी तक पहुंच गई थी।

कंपनी ने बताया कि उसकी प्रायोगिक कैंसर वैक्सीन Galinpepimut-S ने ब्लड कैंसर के गंभीर रूप एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया (AML) से जूझ रहे मरीजों के इलाज में उत्साहजनक नतीजे दिखाए हैं। इसके अलावा मरीजों की औसत जीवन अवधि में भी अंतर देखने को मिला। हालांकि, शेयर बाजार ने इस खबर पर जितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी, उतनी ही जल्दी कंपनी के एक दूसरे ऐलान ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया। शेयरों में भारी उछाल के बाद कंपनी ने 150 मिलियन डॉलर के नए शेयर जारी करने की योजना की जानकारी दी। इसके बाद बाजार बंद होने के बाद होने वाले कारोबार में स्टॉक करीब 12 फीसदी टूट गया।

कैंसर वैक्सीन के ट्रायल में क्या सामने आया? Sellas Life Sciences की Galinpepimut-S वैक्सीन को लेकर आए नतीजे इसलिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैंसर को निशाना बनाती है जिसका इलाज काफी चुनौतीपूर्ण होता है। एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया यानी AML खून और बोन मैरो से जुड़ा कैंसर है। इसमें शरीर में असामान्य ब्लड सेल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे सामान्य रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कंपनी की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस वैक्सीन के इस्तेमाल से मरीजों में मौत का जोखिम तुलना वाले इलाज के मुकाबले 41 फीसदी कम हुआ। ट्रायल में वैक्सीन लेने वाले मरीजों की औसत कुल जीवन अवधि करीब 24 महीने दर्ज की गई। दूसरी ओर, वैकल्पिक इलाज लेने वाले मरीजों में ये अवधि 15 महीने से भी कम रही।

2020 के बाद शेयर में सबसे बड़ी एक दिन की तेजी कंपनी के शेयर में आई इस तेजी को 2020 के बाद एक कारोबारी सत्र में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़त बताया गया। आमतौर पर बायोटेक कंपनियों के शेयरों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी खबरों का बड़ा असर देखने को मिलता है। इसकी वजह ये है कि किसी नई दवा के सफल होने की संभावना कंपनी के भविष्य के कारोबार और कमाई की उम्मीदों को बदल सकती है।