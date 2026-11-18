Stock Market News: अमेरिकी शेयर बाजार में मंगलवार को एक बायोटेक कंपनी के शेयर ने ऐसी छलांग लगाई कि निवेशक भी हैरान रह गए। जिस कंपनी को शायद बहुत कम लोग जानते थे, उसका स्टॉक एक दिन में 156 फीसदी उछल गया। इस तूफानी तेजी के पीछे कोई बड़ा निवेश नहीं था, बल्कि कैंसर की एक वैक्सीन के ट्रायल से आई खबर थी। कंपनी ने दावा किया कि उसकी वैक्सीन ब्लड कैंसर के मरीजों में मौत का जोखिम 41 फीसदी तक घटा सकती है।

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इस खबर के बाद दवा बनाने वाली कंपनी Sellas Life Sciences Group Inc. के शेयरों में ऐसी खरीदारी शुरू हुई कि स्टॉक एक ही कारोबारी सत्र में 156 फीसदी तक उछल गया। कारोबार के दौरान इसकी तेजी एक समय 233 फीसदी तक पहुंच गई थी।

कंपनी ने बताया कि उसकी प्रायोगिक कैंसर वैक्सीन Galinpepimut-S ने ब्लड कैंसर के गंभीर रूप एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया (AML) से जूझ रहे मरीजों के इलाज में उत्साहजनक नतीजे दिखाए हैं। इसके अलावा मरीजों की औसत जीवन अवधि में भी अंतर देखने को मिला। हालांकि, शेयर बाजार ने इस खबर पर जितनी तेजी से प्रतिक्रिया दी, उतनी ही जल्दी कंपनी के एक दूसरे ऐलान ने निवेशकों का ध्यान खींच लिया। शेयरों में भारी उछाल के बाद कंपनी ने 150 मिलियन डॉलर के नए शेयर जारी करने की योजना की जानकारी दी। इसके बाद बाजार बंद होने के बाद होने वाले कारोबार में स्टॉक करीब 12 फीसदी टूट गया।

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कैंसर वैक्सीन के ट्रायल में क्या सामने आया? Sellas Life Sciences की Galinpepimut-S वैक्सीन को लेकर आए नतीजे इसलिए अहम माने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसे कैंसर को निशाना बनाती है जिसका इलाज काफी चुनौतीपूर्ण होता है। एक्यूट मायलॉयड ल्यूकेमिया यानी AML खून और बोन मैरो से जुड़ा कैंसर है। इसमें शरीर में असामान्य ब्लड सेल्स तेजी से बढ़ने लगती हैं, जिससे सामान्य रक्त कोशिकाओं के बनने की प्रक्रिया प्रभावित होती है। कंपनी की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक, इस वैक्सीन के इस्तेमाल से मरीजों में मौत का जोखिम तुलना वाले इलाज के मुकाबले 41 फीसदी कम हुआ। ट्रायल में वैक्सीन लेने वाले मरीजों की औसत कुल जीवन अवधि करीब 24 महीने दर्ज की गई। दूसरी ओर, वैकल्पिक इलाज लेने वाले मरीजों में ये अवधि 15 महीने से भी कम रही।

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2020 के बाद शेयर में सबसे बड़ी एक दिन की तेजी कंपनी के शेयर में आई इस तेजी को 2020 के बाद एक कारोबारी सत्र में दर्ज की गई सबसे बड़ी बढ़त बताया गया। आमतौर पर बायोटेक कंपनियों के शेयरों में क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी खबरों का बड़ा असर देखने को मिलता है। इसकी वजह ये है कि किसी नई दवा के सफल होने की संभावना कंपनी के भविष्य के कारोबार और कमाई की उम्मीदों को बदल सकती है।

Disclaimer: ये आर्टिकल सिर्फ जानकारी के लिए है। हम निवेशकों को सलाह देते हैं कि निवेश संबंधी कोई फैसला लेने से पहले प्रमाणित विशेषज्ञ से सलाह लें, क्योंकि बाजार की स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं और हालात अलग-अलग हो सकते हैं। मिंट हिंदी आपके किसी भी निर्णय और उसके परिणाम के लिए तनिक भी जिम्मेदार नहीं है।

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About the Author Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्...Read More ✕ Anuj Shrivastava अनुज श्रीवास्तव ने पत्रकारिता में अपनी पहचान बनाई है। साल 2019 में CCS University से मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने पंजाब केसरी ग्रुप से अपने करियर की शुरुआत की। यहां उन्हें खबरों की जमीनी समझ और फील्ड वर्क का शुरुआती अनुभव मिला। इसके बाद वन इंडिया हिंदी में उन्हें डिजिटल कंटेंट को नए एंगल से पेश करने का मौका मिला,जिसने उनके लेखन को नई धार दी। डिजिटल मीडिया में काम करते हुए अनुज ने बीते 7 वर्षों में कंटेंट की बदलती दुनिया को बेहद करीब से देखा है। ट्रेंड्स को पढ़ना, टोन को पकड़ना और खबरों को दिलचस्प अंदाज में पेश करना उनका सबसे मजबूत पक्ष बन चुका है। इसके बाद उन्होंने नवभारतटाइम्स.कॉम में 3 साल तक बतौर डिजिटल कंटेंट प्रोड्यूसर काम किया,जहां उनका फोकस राजनीति वायरल और ट्रेंडिंग खबरों पर रहा। इस दौरान अनुज ने न सिर्फ तेजी से बदलते डिजिटल ट्रेंड्स को पहचाना,बल्कि खबरों को ज्यादा प्रभावशाली और पाठकों से जुड़ाव भरा बनाने की कला में भी निपुणता हासिल की। हमेशा नयेपन की तलाश में रहते हुए अनुज अपने नाम को सार्थक करने की कोशिश जारी रखे हुए हैं। मई 2025 से अनुज Mint Hindi में राजनीति, बिजनेस, ट्रेंडिंग खबरों को कवर कर रहे हैं और डिजिटल पत्रकारिता को नई दिशा देने में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं।